香港大學風波，特首出手太遲

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兩個下屬，同一部門，互相卻水火不容。

一日，其中一人走來說事，把另外一人說到一文不值，幾乎出聲叫我炒了另外那個。

之後另外一人又走來訴苦，說之前的人事事針對他，令到他不能順利開展工作。

港大校政風波，拖了一段日子。校長及校委會主席兩人不和，校長不去開校委會，校委會自行提名通過副校長人選。兩邊支持者向外放風，把茶杯裏的風波，變成風波裏的茶杯。

要知道港大不是校長的，也不是校委會的。即使管理層和校委會各執一詞，也應該以大局為重。

怎知雙方互不相讓，風波影響大學管治之餘，又打擊校內士氣，最離譜是傷害港大形象。

港大校政風波不只打擊校內士氣，還影響校譽。(Shutterstock)

最終引爆風波的，是副校長的聘任。有人說職位長期懸空，不利校政。此事是校長不作為？還是有大作為並提了人選，校委會不上議程？

結果校委會竟然在校長不知情不在場下，委任10個副校長，其中把德高望重、主推學術研究的王于漸副校長任命去搞籌款，真的不倫不類。

卒之，政府出手介入。其實政府應該早點，在事情未失控前介入。

不過，遲介入也總比不介入好。特首李家超出招，由教育局和教資會聯手成立「調研小組」，調查研究港大運作爭議，提出改善建議。

這樣也好。之前政圈傳出風聲，說港府想成立「協調小組」，如果真的是「協調小組」，就只是去勸勸交，毫無作為；現在以「調研小組」介入，擺明車馬，找出原因並解決問題，凸顯特首權力。

今次香港大學風波，明眼人一看，就知道問題核心是奪權。校委會有人利用職權，干涉校務。為甚麼說校委會玩嘢多過校長玩嘢？

校長是既得利益者，雖然有校委會制約，但人工高福利好名位強，根本犯不著和任何人玩辦公室政治，亦沒必要玩。

兩個下屬，各有優點，當然也有缺點，但作為主管，看的是他們能在工作崗位中創造的價值，而不是他們在過程中製造的麻煩。

我在工作上，是以霹靂手段、雷霆萬鈞之勢行事的主管，自然容不下這樣濫三下四的告狀行為，立刻召來兩個下屬，三口六面講清楚。我知道這樣做，他們會十分尷尬，但我不管。自此再沒有人敢向我告別人的狀。

這次風波的結局，相信是王于漸教授返回原位，校委會提名的副校長人選大幅減半。這是政治，講平衡。校長和校委會，各打五十大板，因為特首才是權力中心。







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