落實三中全會精神，不是得把口講

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今日官員和商界領袖都識得講三中全會，而且琅琅上口。

但三中全會精神是甚麼，卻一時三刻也說不清楚。那麼究竟是明白，還是不明白？

如果明白的話，便不用中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄不斷講解了——搞宣講會，聽大家表態，然後再講解，希望大家明白多一點。

為甚麼要抓住三中全會精神？

先從內地管治文化講起⋯⋯

中央政府由共產黨領導，全國30多個省市自治區直轄市，東西南北地方優勢不同，文化傳統歷史各異，如何要求全國9000多萬黨員掌握中央精神，如何演繹到具體措施，都影響中央政策。

於是黨員透過黨支部去學習中央文件，了解中央精神，把中央精神落實到自己負責的領域上，以地方政策推展中央精神，從而發揮全國一盤棋的功能，推動經濟發展。

那麼香港情況如何？

官員不是黨員，既不用學習亦不會學習。叫他們領會中央精神，他們便以為拿著文件，準備考試，有問識答便過關。

有署長級官員說去聽傳達中央精神時，因為是第一批公務員去聽，難免沾沾自喜；而他聽完之後，第二天便負責向副署長等下屬傳達中央精神。究竟他聽懂多少？還要向下傳達？

近日國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。究竟習主席回信，有何含意？此時此刻，於香港有何啟示？

鄭雁雄在幾大商會的座談會上，就香港如何把握好貫徹三中全會精神提出四點倡議。（香港中華總商會網站圖片）

為學習貫徹習近平主席回信精神，幾大商會舉辦座談會。其實幾大商會講甚麼不重要，只是表表態支持而已。

最重要是聽鄭雁雄講話，因為他的講話代表中央想法。

他就香港如何把握好貫徹三中全會精神，提出四點倡議，強調香港要做進一步全面深化改革、推進中國式現代化的持份者、先行者、貢獻者以及創新者。

不如看看寧波企業家做過甚麼吧。

1978年3月，中國船舶工業吃政府糧的時代結束，單位要自己養自己，而且船舶要出口，打進國際市場，為國家換取外匯。

任務幾近不可能。1978年，第一次石油危機，全球造船業迅速衰退，訂單驟減，價格戰慘烈；即使如日中天的日本造船業，開工率也不足四成。

航舶工業的領導惟有硬著頭皮，決定先打開香港市場。當時香港已是國際航運中心之一，航運發達且與內地距離近，而且溝通無障礙，但更重要是很多人愛國。

當時香港航運界風雲人物乃包玉剛包玉星兄弟，旗下環球集團擁有200艘船，佔香港船隊的三分之一，外號世界船王。

在1976年3月，美國《新聞週刊》以封面故事介紹包玉剛，形容他是海洋之王。（網上圖片）

經過1980年3月的一番游說，還有包氏兄弟的愛國熱情，5月就簽訂了一艘2.7萬噸散貨船建造合同，兩個月後追簽第二艘，即後來的長城號和望遠號。

1981年9月14日，長城號建成下水，並於次年1月橫渡太平洋、印度洋、大西洋，通過巴拿馬運河、蘇伊士運河、地中海、紅海⋯⋯1年試航，全部儀器儀表運作正常，上萬米焊縫無一破裂，船體油漆嶄新如初。

之後，包氏追加一批建造合同，國際航運界和貿易界紛紛來信詢價⋯⋯中國造船業就這樣從香港開始，打開了國際市場。1980到1982年兩年間，中國簽訂了77艘出口船合同，幫助中國造船業完成了生產轉型，並與國際接軌。

這是寧波人包玉剛兄弟的故事。

當時他們肯定不是中國改革開放的持份者，卻肯定是先行者、貢獻者和創新者。他們有勇氣、有使命感、有擔當，這就是當年第一批香港人的偉大，寧波企業家是其一。

話說回來，怎樣把中央精神落地香港特區？

鄭主任說：「希望大家把握好融入國家改革開放大局的切入點、著力點，充分發揮自身的優勢和特長，在國家新一輪改革開放進程中貢獻香港力量，實現自身發展。」

「融入國家改革開放大局的切入點、著力點」，就是中央精神；然後「充分發揮自身的優勢和特長」，就是把中央精神落實到自己負責的領域（香港特區）上，以落地可行的地方政策推展中央精神；「在國家新一輪改革開放進程中貢獻香港力量，實現自身發展」，就是在過程中，既發展自己企業，亦協助推動國家經濟發展，從而發揮全國一盤棋的功能。

香港應以落地可行的地方政策推展中央精神，發揮全國一盤棋的功能。(Shutterstock)

為甚麼此時此刻會標榜寧波企業家的傑出貢獻呢？

為了讓全國9000多萬黨員明白甚麼叫做中央精神，中央在宣傳方面便找一個典型例子，好讓其他人容易掌握箇中關鍵。

現在就是要讓香港特區官員和新一代企業家，明白甚麼叫做中央精神，以寧波企業家的故事來鼓勵他們要有勇氣、有使命感、有擔當，為共同推進中國式現代化而努力。







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