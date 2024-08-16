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美國女籃在巴黎奧運險勝法國1分，拿下第40面金牌；在最後時刻，幫助美國追平中國，在金牌榜上平分秋色。不過，美國銀牌較多，總獎牌還是領先中國排第一位。

美國學者格雷厄姆．艾利森(Graham Allison)有感而發說：「一個本世紀初連我們（美國）在倒後鏡都看不見的國家（中國），今日與我們並駕齊驅，甚至有時跑到前面。」

艾利森不是普通學者，他提出的「修昔底德陷阱」概念，正深刻影響近20年的中美關係和國際布局。

古希臘雅典名將修昔底德，又是歷史學者，著有《伯羅奔尼撒戰爭史》。他認為雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭不可避免，因為斯巴達對雅典實力不斷增長而恐懼。這代表著當新興強國崛起，威脅到現有霸主地位和利益時，雙方就可能爆發戰爭。

艾利森基於上述結論，做了一項研究。研究發現在新興大國與現有霸主競爭的16次重大歷史案例中，有12次最終以戰爭告終。比如18世紀英法戰爭、英國和西班牙戰爭等。

艾利森提出的「修昔底德陷阱」概念，影響著近20年的中美關係和國際布局。(AP)

之後，艾利森寫下《Destined For War》，指出「中美兩國目前正處於通往戰爭衝突的進程，當大國的霸權地位受到新興大國挑戰，兩大國（中美）間很可能發生戰爭」。

或許正因為中國的改革開放發展太快，快到美國完全不能接受，所以想方設法遏制中國。

從過去政治軍事，到經濟文化領域，處處出招。現在奧運是大舞台，體育是軟實力，美國自然不放過，於是抹黑中國游泳選手吃禁藥，搞到中國泳手被藥檢次數頻繁，以此擾亂中國選手比賽節奏。

內地《澎湃新聞》報道︰「早晨6點鐘，檢測人員全副武裝，敲開了潘展樂的房門，接下來就是一連串『尿檢』的固定動作⋯⋯5月份到7月份有21次檢查，沒有一次陽性。不過，粗略估算一下，也就是每個隊員平均每3天就要被查一次，堪稱超密集檢查。」

關鍵問題在於不是每個國家的泳手都受到這樣「關注」，90%美國今次上陣巴黎奧運的選手，就沒有接受世界反興奮劑機構的檢測。

中國之所以被當局特別看待，是因為美國以中國泳隊上屆東京奧運涉禁藥風波為由，向相關機構施壓使然。這就是奧運會的叢林法則，即使這個指控早於3年前已經得到澄清。

艾利森近日在美國《The National Interest》撰文，就中國在奧運會上的表現有感而發。作為美國人，艾利森心裏希望美國一如既往地在奧運會上繼續其霸主地位，就像二戰後，尤其冷戰結束後，美國在地緣政治上統領世界。

可是，中國在奧運會上與美國分庭抗禮（金牌數目）的現實，即如政治和經濟上，都反映出中美實力的升沉互見。中國近40年迅速崛起，正在挑戰美國全球霸主地位，這是典型的修昔底德式競爭。

潘展樂頂住了頻繁藥檢的壓力，破世績奪得巴黎奧運男子100米自由泳金牌。(AP)

2020年美國總統競選期間，艾利森曾和一些哈佛學者為該年大選後上任的美國政府過渡團隊，準備一系列報告。直接的說，任務就是「記錄過去20年中美之間一系列競爭的事」，為日後政策制定者對中國的挑戰，進行戰略評估。

他們探討美國和中國在五個核心領域的競爭：經濟、技術、軍事、外交和意識形態。令人吃驚的是，在全部五個核心領域中，都指出「一個本世紀初連我們（美國）在倒後鏡都看不見的國家（中國），今日與我們並駕齊驅，甚至有時跑到前面」。

他們得出結論，美國國家情報局將中國稱為「愈來愈接近對手的競爭對手」的結論是錯誤的。看看奧運會金牌榜，中國已經是一個全方位對手了。

如今中美關係已經到了針鋒相對、各不退讓的地步。如何避免跌入修昔底德陷阱，避免戰爭，正考驗中美兩國領導人的智慧。

不過，看來美國並不想看到中國崛起。以新能源車為例，當中國建立了主導地位時，美國就千方百計進行封殺。

中國體育代表團副團長劉國永說：「中國運動員面對高頻率的賽前興奮劑檢查，從未查出一例陽性，贏得對美反興奮劑鬥爭的階段性勝利。」這表明，中國人面對別人設定的叢林法則時，保持平常心，做好自己便是。

對付別人對你的無端指摘、無理批評，不管怎樣，只有做好自己，按照自己國情發展的步伐走下去，才是正道。







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