抵制十年，一朝愛上網約車

加入最愛專欄 收藏文章

當年網約車進入香港市場，我認為這個平台奪取了的士行業的利益，而且透過科技力量剝削司機收入。

的士司機要考牌，的士要買牌，動輒幾百萬，而且有法例監管的士司機和的士行業。

但懂開車就可以做網約車司機，而且不用「牌」，甚麼車也可以，而且在灰色地帶遊走，所以我抵制網約車。

當然，我亦一直受著的士司機的氣。

家住元朗，若遇上有應酬，會飲酒便不開車，返家坐的士卻往往受氣：香港島的士司機不肯過海，九龍的士司機不願入完新界空車出九龍，於是經常碰壁。

我不是那類坐上的士，說一句元朗，若的士司機不願去，便叫他駛去警局的人。我寧願先問一句「元朗去不去」，總好過不願去的司機開車時開得飛快，又或者和行家通話時單單打打。

最離譜一次是那夜晚飯後大雨，於中環上了的士，說去元朗，司機不願去，只肯車我到灣仔過海的士站；去到時已經有十幾人排隊，等到的士，他不肯入新界，最多送我到沙田威爾斯醫院；結果轉了兩次車、坐了三架的士，當然付了三段車資，折折騰騰個多小時才返到家。

這一年政府推動的士車隊牌照申請，希望提高的士服務質素的同時，亦借勢緩解的士和網約車的矛盾。我在電視節目中從沒有把自己坐的士的冤屈借題發揮，反而仍然以理性分析網約車在灰色地帶遊走的不是。

召網約車既方便又可享良好服務，若的士不思進取，實在難以競爭。(Shutterstock)

只不過，大約個多星期之前一次經歷，讓我認識了網約車。

那一天晚上在沙田馬會，等了十來分鐘也沒有的士。

沒辦法，於是第一次召網約車，可以選擇車輛，我選了最平的一架。4、5分鐘不到，車已到了，是一架Tesla。

之前每一次坐的士，九成以上的司機都說不熟路，要我帶路。每過了上水，便不斷要教他們在哪個路口離開高速公路、在哪一個路口轉左、迴旋處轉入第幾個路口；入到了屋苑，在哪一個路口轉右、往前走多長的路，前面單程路雙程路也好，總之就是教他們把的士開到我家門口。

那一次坐網約車，上了車，司機沒有問我甚麼，只和我核實屋苑名稱。剛巧有太多工作要處理，於是便專注在手機上收發信息，過了上水，司機仍沒有問路線。

入了屋苑範圍，在迴旋處怎樣行、在哪裏轉彎，都乾淨俐落，把我送到家門口。最近坐了三次Uber返屋企，我不得不問：的士司機和網約車司機都是用同一個GPS全球定位系統，為甚麼那麼多的士司機不「識」路？

這十天來，有坐的士，亦坐了五次網約車，其中三次坐返屋企，網約車司機都是不用叫我帶路。車廂整潔、沒有煙味、司機態度友善、不講電話、不會開著幾部手機接單、開車速度平穩、不會左穿右插、價錢有時還比的士平，試問的士怎和網約車競爭？

的士行業是服務性行業，態度不好、服務不到位，卻收著不低的車資。政府當年簽發的士牌，沒有年期，給人炒賣機會，把的士變成手中武器，和政府討價還價，不斷加價，卻從來不做好服務。

雖然受了幾十年的士司機氣，亦為公道替的士行業講話，更抵制了網約車十年，可是不但看不到的士行業有何改變，還變本加厲⋯⋯

將軍澳有些屋苑，早上停滿的士，卻全部冚旗，等居民趕時間call的士，加多50元時，冚了旗之的士卻駛到跟前，原來他們停在那裏冚旗不接客，等心急居民加錢call車才接單接客。

政府推動的改革，治標不治本，無法撼動的士行業的陋習，都是徒勞無功。







【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情