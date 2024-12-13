法庭還原721歷史真相

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721那個晚上，可說長夜漫漫。

那夜在編輯部，看著直播。看的不只是幾個電視台的直播，還有不少網媒和不知甚麼人拍攝的直播畫面，合共廿多卅個台，擠在幾部電腦畫面上。元朗港鐵站的也有不少畫面。

721那個晚上的暴力，景像猶新。但和2019年之後最黑暗日子比較，一樣令人恐懼不安。還有比較特別的是有兩批人，白衣人和黑衣人，顏色鮮明而已。

其實當時畫面十分清楚，黑衣人走入元朗是禍源，白衣人暴打黑衣人是禍首，但不能把黑衣人挑機一段抹去，只強調白衣人打人。

當時看著涉及元朗港鐵站的畫面，包括「林卓廷助手」的直播，可以客觀的講一句：有人不斷向白衣人挑機，令事件發展至不可收拾的局面。

可惜的是，後續發展變成白衣人暴打市民，輿論幾近一面倒批評白衣人。那一夜成了2019年走進黑暴的一個關鍵時刻。

2019年7月21日在元朗港鐵站發生的事情，觸發香港走進黑暴。(AP)

幸好，今日法庭還原了歷史真相：2019年7月21日相關時段在元朗港鐵站，確實一群白衣人有暴動的行為，但情況是同在元朗港鐵站，有另一群組在站內非法集結，繼而演變為暴動。

正如法官說在同一空域下（元朗港鐵站）有沒有兩個颱風出現。颱風不一定是同時出現，但卻可以前後互相影響。在這環境下，在這氣旋的孕育下，在同一場景下有沒有兩場暴動產生？

這正正是讓721事件令不少人感到混淆的地方。

如果當時除了白衣人所策動的暴動外，有足夠證據確定有另一場暴動發生，那麼法庭便要考量當時在場各被告有沒有參與其中，以及其參與暴動的意圖。

2019年7月21日晚上10時43分，元朗港鐵站內白衣人和黑衣人在港鐵站大堂對峙，互相指罵、投擲水樽雜物，幾名被告使用防火水喉射向白衣人。部分白衣人進入月台，進入車廂毆打車內市民。

有被告辯稱自己路過元朗站，只是「正當防衛」，以及「保護身邊人」，沒有參與暴動意圖。但法官指「白衣人士行為不當，不等於非白衣人士可以作挑釁或任何形式襲擊」，並指幾名被告的行為可謂「流連忘返、全情投入」。

被告林卓廷辯解自己是議員，到元朗欲緩和市民衝突。但證據顯示他「鼓動閘內人士和閘外白衣人對著幹」，到現場非監察情況，而是「抽政治油水」，造成的後果是火上澆油。

林卓廷辯解自己到元朗是欲緩和市民衝突，惟證據卻顯示他在火上澆油。(AP)

法官指出林卓廷當日言行：事前連發帖文說有黑社會介入；叫助手開直播是「抽政治油水」；叫人不要「落單」，沒有叫人散去，又要求閘內的人「不要退」；大喊「警察嚟緊，你班X街，拉晒你班X街，你夠膽唔好走，你千祈唔好走，你班黑社會唔好走，各位兄弟，唔好埋去」。

法官反問，這些説話及姿態是調解緩和還是拱火澆油，一目了然。

今次法庭以大批事發當晚相片，還原當晚事件實際情況。事件的發生是偶然性，卻又充滿必然性的可能。如果沒有人挑釁對方，事件又會否向最壞的方向發展呢？

721事件是把2019年反修例示威推向黑暴的關鍵，編輯部內的記者編輯不斷指責白衣人打人，卻對林卓廷等人的行為視若無睹。我是總編輯，除了堅持公道中立原則外，還可以做些甚麼？

這些年過去了，問題是有多少人認真總結那一年帶給我們甚麼教訓？







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