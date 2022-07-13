加入最愛專欄 收藏文章

英國首相約翰遜雖然辭掉了執政保守黨的黨魁職務，但卻沒有表達盡快辭去相位之意。英國行內閣制，首相並非直選產生，而是由執政黨黨魁出任；所以約翰遜在新黨魁未誕生前，緊緊把守唐寧街十號的大閘，叛黨們倒也一時半刻難奈他何。

約翰遜在保守黨新黨魁誕生前仍擔任首相（互聯網）



約翰遜的小算盤，相信是一方面加緊利用在唐寧街的最後時日，盡可能完成《北愛議定書》的單方面修訂工作，刪改脫歐協議中不利於英國的條款；另一方面爭取時機坐山觀虎鬥，推動有強硬脫歐理念的黨友接班。只要達成第一項，他在黨內強硬脫歐派中的地位便固若金湯；達成第二項，則仍可透過接班人推動自己的政治主張。



約翰遜死守十號大閘



因此，約翰遜希望他的黨友們「飲杯茶，慢慢傾」，待到10月保守黨年會再決出新黨魁，然而才交出相位。之不過，他的黨友們可沒這份閒情。負責處理黨魁重選的保守黨「1922委員會」周二（12日）決定立即啟動黨魁重選，旋即在周三（13日）就進行首輪投票，且確定在9月5日公布新黨魁花落誰家，比約翰遜提出的交接時間表足足早了一個月。新黨魁名字一旦出爐，約翰遜再無理由賴在唐寧街不走。



「1922委員會」未跟從約翰遜的算盤是有原因的：自從他宣布辭去黨魁後，已有11名挑戰者加入戰團。如果拖到10月才對決，這期間你爭我搶，同室操戈，免不了流言四起，製造分裂，打擊保守黨在下次大選的選情。所以快刀斬亂麻，先是依據黨內規則，把合資格的參選人縮減至8人，然後火速進行首輪投票，再淘汰大部分參選人，使得黨內可以把焦點集中在少數兩、三名挑戰者，以減少混亂。



寫到此處，應不難看出英國政治正在陷入的一個大問題：若以國計民生的角度來看，英國當前的首要任務是對外應對俄烏戰爭，對內平抑通脹穩定經濟，並處理再次掀起的蘇格蘭獨立浪潮。但在未來3個月，執政黨首要處理的卻是黨內人事交接：包括首相及挑戰者個人的仕途；並牽扯到保守黨迎戰大選的策略，從而影響到每一位保守黨議員國會議席的去留。



對於英國來說，保守黨的事重要還是國家的事重要，應該算是常識，但是實際運作下來，英國朝野現在聚焦的首要問題，卻是保守黨的人事鬥爭。於是在風風雨雨的國內外形勢下，媒體反而報道起了黨魁重選的來龍去脈。

外相卓慧思（左）與前財相辛偉誠（右）為主要挑戰者（互聯網）



一場政治賭徒的遊戲



此次黨魁選舉有兩大重要看點：一是新任黨魁極可能領導保守黨迎接一場「失敗的大選」。約翰遜2019年7月通過黨魁選舉取代女首相文翠珊，同年底宣布提前大選又獲勝，任期5年。按照英國的選舉制度，其繼任人可以完成餘下任期。



不過按慣例，新首相上任後，一般會宣布提前大選以鞏固黨內外支持。而這次一旦提前大選，基於保守黨在近期國會補選和地區選舉的慘淡表現，幾乎百分百會輸給工黨。如果輸得太慘，再亮麗的政治新星也會黯然失色。有英國「政治神童」之稱的夏偉林就是典型例子，他在1977年僅16歲之時，就已在保守黨的年會上發表演講，當著時任黨魁戴卓爾夫人的面，大讚她的治國理念。



20年後，保守黨在1997年5月大選慘敗給工黨，時年36歲的夏偉林臨危受命出任黨魁。然而保守黨彼時正處於下坡，在2001年的大選中再次慘敗，夏偉林被迫辭職，年紀輕輕就斷送仕途。是以，約翰遜的接班人若無法令保守黨起死回生，就會在黨內外形勢逼迫下，落得夏偉林的下場。就此角度而言，保守黨的這場黨魁選舉，是一場政治賭徒的遊戲。

唐寧街新主人仍將飽受政爭煎熬（資料圖片）



唐寧街新主仍會飽受其煎熬



另一個看點是保守黨內的路線鬥爭，其中一方是以英國主權為根本核心，對外交內政採取鷹派政策，對外強硬脫歐，支持烏克蘭抗俄，對內反對蘇格蘭獨立，並阻止北愛與愛爾蘭靠近。參與挑戰黨魁的女外相卓慧思是代表人物，而她的政治立場與約翰遜也最為接近；另一方是以振興經濟為基點，對外與歐盟保持交往，對內著重減免稅務，扶助私企，平抑通脹，改善民生等，這一派以前財相辛偉誠為代表。



因此，黨魁重選最有可能就是在卓慧思和辛偉誠之間對決。然而，無論是誰勝出都可以確定，保守黨的路線之爭從鐵娘子時代延續到現在，不會因為一場黨魁選舉而畫上句號，唐寧街的新主仍會飽受其煎熬。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動