加入最愛專欄 收藏文章

由美國眾院議長佩洛西訪台而引發的台海緊張局勢已發展近一周，當我們重組事件的來龍去脈時，有一個人的角色首先需要釐清，他就是前《環球時報》總編胡錫進。因為就是他在推特上發表了解放軍可以伴飛，警告無效甚至可擊落佩洛西專機的言論，結果與事實發展不符。造成偏差的原因在於，胡錫進在內地輿論界的角色被誤解。

佩洛西踏足台北引起中國民間強烈不滿（互聯網）



中國宣示對國內外重大政策的最主要官方媒體是《人民日報》，而旗下《環球時報》一直維持著某種半官方形式，胡錫進亦不時是以「老胡」的網紅形象發言。尤其是在他退休後，「老胡」更努力成為內地民意的表達者，和對政府施政的回應者。換言之，「老胡」在中美此次台海風波中，是作為民意代表而發言。



胡錫進反映內地民意



從佩洛西踏足台北之後大陸民間此起彼落的罵聲來判斷，胡錫進亦確實準確反映了內地民意。問題在於，無論他如何希望以一個「老胡」的街坊形象出現，中國民間和國外媒體都仍然視他為「官方」代言人。因此，如何看待「老胡」言論，是今後國內外媒體、公眾與他都需要思考的問題。關鍵點是，如果島內外或是美西方把「老胡」言論當成北京官方立場，就有可能嚴重誤判事態發展。

解放軍展開繞島演習（互聯網）



中美對上一次真正可能爆發軍事衝突的事件，是2016年6月的中美南海對峙，當時遼寧號航母都還未具備戰鬥力，055大驅更是一艘都沒有下水。事後，宣稱「今夜就開戰」(to fight tonight)的對華主戰派、太平洋艦隊日裔司令哈里斯被調往文職；而菲律賓亦換了並不反中的杜特爾特當選總統。



中美有高強度軍事對峙經驗



中美南海對峙的結局說明：一、近日台島內部一些軍事分析認為，解放軍尚未完成兩棲作戰準備，所以不會在短期內武統的判斷未必準確；二、中美之間並非沒有高強度軍事對峙的經驗，所謂「春江水暖鴨先知」，當美軍認為佩洛西不宜訪台，那就是真的不宜訪台。

東部戰區試射導彈（互聯網）



本欄在佩洛西抵台前就已指出：一、北京在處理事件引發的台海風波過程中，仍需面向維持和調停全球秩序的更大圖景；二、中美兩軍會確保佩洛西安全的來，安全的走，以防引發兩國可控範圍之外的衝突；三、大陸在佩洛西離開後可能封鎖台海，完成對台灣海峽的主權管轄。



無論佩洛西訪台是她個人的決定還是拜登政府的有意為之，北京在回應時亦無可避免會考量在俄烏衝突背景下9月上海合作組織峰會的召開、新興國家投名下金磚成員國的擴大、以及與東盟在RCEP框架下的合作與發展，因為這一系列事項關乎地區以至全球的政治及經濟穩定。而美方無論政出哪門，亦離不開維護美元地位，阻止美國經濟走向衰退和兩黨競選政治等各種算計。是以，雙方圍繞台海等各個領域的競技，仍最有可能會是按部就班的展開。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動