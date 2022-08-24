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自從美國眾議院議長佩洛西月初訪亞洲後，東亞緊張情勢水漲船高，反倒是烏克蘭戰況有被「丟淡」之勢，而俄羅斯總統普京近日亦連番針對亞太地區展開外交攻勢。

普京與金正恩互致書信深化兩國「同志友誼」（資料圖片）



翻看以往紀錄，不難發現普京就國際局勢的發言頗為謹慎，尤其是對涉及他國爭端的敏感問題往往深藏不露。然而在上周二(16日)的第十屆莫斯科國際安全會議上他一改常態，直指「佩洛西竄訪中國台灣地區是一次精心策劃的挑釁」，並指北約正試圖擴張至亞太地區，反映美國有目的、有意識破壞和擾亂地區及全球局勢穩定。



普京展開亞太外交攻勢



在台海局勢高度緊張的當下，俄方的言論自然引發外間的關注和各種揣測，結果卻掩飾了普京的另一個，在現實意義上可能是影響更大的動作。他在莫斯科發言的前一天，正好是北韓紀念朝鮮半島擺脫日本殖民統治的「8．15朝鮮解放日」(南韓稱光復節)。而北韓領袖金正恩在這天收到了普京的來信，強調俄羅斯與北韓要「共同努力擴大全面和建設性的雙邊關係」，並指此舉「有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全和穩定」。



根據北韓媒體報道，金正恩「投桃報李」，也給普京寫了信，稱兩國的「同志友誼」是在「二戰中隨著戰勝佔領朝鮮半島的日本而建立」，並在「粉碎敵對勢力的軍事威脅等共同戰線提升到更高階段。」西方媒體指出，根據北韓慣用術語，「敵對軍事力量」通常是指美國及其盟友。



自從發動對烏克蘭戰爭後，克里姆林宮便一直爭取美歐以外的國際社會，尤其是中國的支持。不過，北京在俄烏問題上仍然保持相對中立和低調姿態。直至最近，烏國總統澤連斯基亦仍公開表示欲和中國國家主席習近平對話。佩洛西的訪台衝擊北京底線，顯然促使了中俄兩國在亞太地區的進一步緊密合作，普京拿捏時機就台海局勢表態就是明證。



朝鮮半島變數更多



然而，無論普京做出何種表態，台海問題仍是中國內政，其未來局勢的發展在極大程度上取決於兩岸的互動，及北京的決策。與此相比，朝鮮半島隔著一條三八線，既有南北韓的舊矛盾，也有冷戰復活的新陰影，各種因素雜錯，變數可就多了。



單從南北韓內部因素而言，朝鮮半島對上一次最大的變局，是10年前金正恩以約27歲之齡出任勞動黨第一書記，正式接掌北韓軍政大權。北韓內部出現重大人事變動，南北韓亦因為平壤持續發展核武及彈道導彈技術而陷入緊張軍事對峙。



直至2017年5月主張推動半島和平的文在寅當選南韓總統，北韓於同年11月成功試射「火星-15」洲際導彈，並於次年宣布停止核武及洲際導彈試驗，轉為全力發展經濟。在文在寅穿針引線下，金正恩還與時任美國總統特朗普舉行了兩輪「特金會」，雖最終不歡而散，但半島局勢總算維持了數年穩定。

美國眾院議長佩洛西早前到訪板門店（資料圖片）



美韓重啟大型聯合軍演



邁入2022年，半島又開始醞釀大變局，主要原因是南韓新總統尹錫悅在競選和執政首一百日期間，對半島和國際局勢的變化欠缺敏感。例子一，在歐洲已爆發俄烏戰爭，亞洲大部分國家唯恐美歐「禍水東引」之時，尹錫悅仍然堅持對朝打強硬牌。



尹錫悅5月就任之初，北韓爆發「發燒疫情」，直至本月才解除防疫措施。這期間本是南韓與平壤緩和緊張關係的機會，但尹錫悅政府卻並仍舊於本月22日至下月1日，以北韓為假想敵，在三八線附近與美國舉行「乙支自由護盾」聯合軍演，無疑使得朝鮮半島在此期間成為全球最為充斥火藥味的高危地帶之一。



例子二、南韓還於上月27日與波蘭簽署軍火協議，向後者出售48架FA-50戰機，980輛K2主戰坦克及648門K-9自走炮。尹錫悅政府理應清楚，波蘭是俄烏衝突中對烏克蘭提供軍援的主要歐洲國家。因此便應同樣預料到，俄羅斯有可能採取反制措施。結果，普京在參加第十屆莫斯科國際安全會議時表示，俄羅斯已準備好向盟友出售先進武器，並合作開發軍事技術。那麼，普京所提到的盟友，會不會首先就是北韓？半島局勢現在是走向更安全，還是更危險？

拜登5月初訪南韓，與剛就任總統的尹錫悅相見甚歡（資料圖片）



南韓內部對華存錯誤認知



伴隨著尹錫悅對半島和國際局勢發展的不敏感，是南韓國內親美勢力對中國在半島角色的錯誤認知。普京和金正恩的書信來往，當可提醒南韓政界及民間，朝俄雙方不僅在歷史上存在緊密關係，克里姆林宮現時亦對平壤有重要影響力。



反觀北京在過去20年來，一直試圖透過推動六方會談等對話機制來化解朝核危機。簡而言之，南韓內部需要意識到在可以影響半島局勢的各方力量中，中國實際上仍明確主張以對話為解決問題的基本原則。



尹錫悅同時還應認識到，他在5月大選中是以不到1%險勝文在寅接班人李在明，說明他的對朝強硬政策，即使在南韓國內亦缺乏廣泛民意基礎。在執政才3個月之際，他的民意支持率亦一度跌至24%，而他的前任文在寅是直至執政末期，才跌到這個低點。



在中韓建交30年之際，兩國在外長等層面舉行了一系列相互示好的互動，這是否意味著尹錫悅政府已經意識到，有必要順應民意，在對華關係等一系列事項上調整政策，來避免半島緊張局勢的升級？

美韓重啟大規模聯合軍演（駐韓美軍網站）



習近平視察新疆東北



也就是在此時，國家主席習近平視察了東北，也引起了國內外輿論的各種解讀。值得注意的是，他此前還視察了新疆。立足於東北、新疆兩大基點，我們不難看到沿中國北部一東一西，圍繞中國、俄羅斯、朝鮮半島，以及圍繞中國、俄羅斯、外蒙、中亞各國，出現兩大自貿區的可能性迅速上升。



在東北這一角，如果朝鮮半島未來達致長期穩定與和平，南北韓的商企物流皆可經陸路北上，跨過鴨綠江直接進入亞歐各國。尤其是對於南韓而言，只有打破三八線阻隔，才算是真正成為亞歐大陸一部分，而不是邊陲。此路通不通，雖然存在各種外力干預，但最終仍取決於南北韓對自身安全、經濟的考量與決擇。







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