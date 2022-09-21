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在上合峰會期間，被西方情報界和媒體指健康欠佳的俄羅斯總統普京，故意全程站立，接受了半個小時的記者提問。被問到烏克蘭近期在東北部哈爾科夫的大反攻時，他平靜地說：「且看結局會是甚麼。」

烏克蘭在哈爾科夫的反攻取得進展（互聯網）



入俄公投預示戰爭規模升級



烏克蘭發動反攻的時機，正好是普京主持俄羅斯遠東經濟論壇和參加上合峰會的關鍵節點，此時戰事擴大顯然不利於他在遠東和中亞的戰略及經濟布局。兩場會議現已結束，俄羅斯的軍事回應恐怕隨即就要開始。



果然，烏東四個俄裔聚居地區：頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松的親俄州政府周二(20日)不約而同宣布，火速於本月23至27日，即本周末舉行入俄公投。這在軍事角度意味著甚麼？



首先，四個州公投入俄後，烏克蘭對當地的進攻，哪怕只是一般的遠程炮擊，甚至打冷槍，都會被視為攻擊俄羅斯領土。俄軍的反擊規模就不再受限於目前的「特別軍事行動」，即約束在俄總兵力約20%以內，而可以展開全面動員的大規模戰爭。

烏東四個俄裔州周末將舉行入俄公投（互聯網）



其次，基於俄羅斯是「集安組織」(CSTO)成員國，而該組織屬軍事同盟，理論上普京屆時可以要求成員國履行「反侵略」的同盟義務。雖然哈薩克斯坦等中亞國家極有可能透過拒絕承認公投結果，與俄羅斯保持距離，但白羅斯等國卻有可能在一定程度支持CSTO針對北約的「集團對抗」。



因此，入俄公投是導致烏克蘭戰事未來可能升級的一個主要熱點；而熱點中的熱點是扎波羅熱州，因為此處有全歐洲最大的核電站。究竟圍繞扎波羅熱藏有何種玄機？這要從烏軍的大反攻說起。



烏軍大反攻劍指何方？



自從8月以來，烏克蘭集結精銳，先往東南攻打赫爾松方向，沒有取得成功；然後往東北攻打哈爾科夫，結果長驅直入。總統澤連斯基宣布奪回8千平方公里失地，一時之間歐美各國無不歡呼鼓掌。據說，烏克蘭能夠取得勝利，是因為聲東擊西，把俄軍重兵力吸到赫爾松，結果在哈爾科夫只留下數千老弱殘兵。



個人對此有保留。哈爾科夫位處遼闊平原，俄軍固然難以防守，但攻擊方的烏軍也難隱藏行蹤。此地作戰沒有懸念，就是實力的對決。二戰時期蘇聯紅軍和德軍在此打過多場大兵團坦克戰，動輒調動數十萬兵力，雙方陣亡數以萬計。此次烏軍雖然出動精兵，且得到北約支援，但兵力萬餘人，似也不可能獲取決定性的戰果。

IAEA近期前往扎波羅熱核電站視察（互聯網）



反而值得注意的是，據稱烏軍此次行動是由北約負責制訂計劃，因此也就不應該低估其謀略的深度。一種可能是，烏軍並非聲東擊西，而確實是向東南和東北兩個方向齊頭並進，目的是為下一步針對扎波羅熱核電站的行動創造條件。



如果烏軍兩路行動成功的話，扎波羅熱州就正好夾在這兩股烏軍的中間。即使如此，由烏軍佔領扎波羅熱核電站也並不現實，還談不上「奇謀」，因此還要看下文:該核電站在戰事爆發後便被俄軍控制，近期不斷遭受炮擊，俄烏雙方互相指控是對方所為。不管是誰開炮，核電站安全都免不了會引起國際社會，尤其是歐盟及北約關注。



國際維和部隊接管核電站？



為此，國際原子能機構(IAEA)派專家組前往核電站視察，雖然沒有指明誰發動攻擊，但IAEA認為，俄羅斯應該交出核電站控制權以策安全。如果俄烏兩軍在哈爾科夫和赫爾松均陷入苦戰，國際社會就更不能無視扎波羅熱核電站的安全問題，因為一旦被炮火波及，就可能導致切爾諾貝爾核災重演。



鑑於核災會波及整個歐洲，區內各國就沒有理由不過問，因此建立國際維和部隊接管核電站的提議，此時就會順理成章在聯合國、北約、歐盟的會議中擺上枱。如果俄軍連烏克蘭的反攻都頂不住，克里姆林宮便唯有接受核電站由國際維和部隊進駐了。

扎波羅熱州有全歐最大核電站（互聯網）



一旦實施國際維和，自然要劃定安全區，為此就有必要進一步劃定禁飛區……回想就在烏克蘭發動大反攻前，英、法、德等國不約而同派出戰機前往澳洲舉行聯合軍演。表面上是關注亞洲事務，可是在俄烏爆發戰事的當下，他們還有這份心思？



對於歐洲來說，寒冬將至，天然氣供應已被俄羅斯切斷，如果能夠奪回歐洲最大的核電站，無論是從政治還是經濟及民生意義上，都比哈爾科夫的8千平方公里泥濘地更重要。也許是出於這個原因，烏克蘭的一萬精兵此刻已經群集在哈爾科夫的平原上，而普京的反應卻是搶先啟動了扎波羅熱的獨立公投。因為當投票結果揭曉，扎波羅熱入俄，克宮就封堵了國際維和部隊進駐核電站的空間。







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