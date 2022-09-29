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在日本自民黨岸田文雄內閣為已故首相安倍晉三舉行國葬這天，東京都警備廳在全國各地警局支援下，動員了兩萬警力在東京布防。基於安倍是遇刺身亡，而且有美英等多個盟國的政要前來出席儀式，日本警方傾力而出本也合乎常理。然而不尋常的是，今次警方大舉出動的一個主要任務，是將群情洶湧的反國葬民眾，阻隔到岸田內閣施展「弔唁外交」的儀式現場外。

安倍國葬引發日本近年最大規模示威潮（互聯網）



被碎片化的民怨



在日本經濟泡沫爆破的30年來，哪怕是歷經海嘯與核災後的家破人亡、流離失所，日本民間總也還是呈現出一派逆來順受的持久狀態。而自2011年311東日本大地震導致民主黨政府「曇花一現」倒台後，自民黨在歷次大選中均保持領導地位。安倍晉三在其政治生涯中3次出任首相，在自民黨派閥政治中游刃自如，似也沒有招惹太大的民怨。也許正因為如此，當岸田決定為他舉行國葬時，萬未料到居然引發了日本長久以來最為激烈的民間抗議浪潮。



日本主流媒體對於國內社會矛盾問題一向「惜字如金」，下至個人及家庭的基層事件，上至民間大規模示威，大多三言兩語輕輕帶過，使得一直以來被報道的社會民怨都處於一種碎片化狀態，很難引發國際社會和輿論的關注。然而，今次反安倍國葬民眾的密集抗議，使得讀者在閱讀一條條簡短的新聞報道時，仍能拼湊和感受出一種空前的民怨爆發。



在國葬儀式舉行前的數周，當岸田政府忙於邀請和安排各國貴賓的到來時，東京每個周日都有市民舉行集會。就在本月19日，東京代代木公園舉辦了萬人集會，那天正值颱風南瑪都穿越鹿兒島來襲，示威者冒著雨舉起橫幅和標語，走過澀谷和原宿街頭。



地方議會也加入了反對行列，在最早通過反對意見書的神奈川縣葉山町議會，町議員近藤升一指出，在過半數國民反對的情況下，地方議會有責任反映民情。在鳥取縣日南町議會，甚至有自民黨議員加入了提請中央停辦國葬的名列，他們認為，以安倍受肯定的程度，還不至於要為他舉辦國葬。高知縣大月町議會全會一致通過的意見書則指出，是否舉行國葬應由國會決定。

東京及日本各地都有民眾上街表達反對（互聯網）



示威者自焚抗議



示威活動甚至鬧到了美國。在岸田上周前往紐約出席聯合國大會時，數名旅美日人居然來到聯國總部外舉標語示威，呼籲岸田政府取消國葬，並簽署《禁止核武器條約》。



最為激烈的抗議事件發生在東京首相官邸和國會議事堂附近，一名70多歲男子於本月21日清晨近7時，在大街上點火自焚。他被送往醫院搶救，現場留下「我個人堅決反對」安倍國葬的橫幅。



那怕是在安倍國葬的這天，民眾也沒有展示出對他或岸田政府的絲毫「寬容之情」—在高度戒備的東京，約三百名示威者被擋在舉行國葬儀式的武道館一公里外舉牌抗議。在琦玉縣政府大樓外，示威者一早就前來抗議大樓降半旗，並反對縣知事大野元裕出席國葬儀式，高呼「把半旗降下來！」



示威者的訴求

岸田內閣希望推動「弔唁外交」（互聯網）



日本主流媒體指今次民間怒火大爆發，是因為事件揭開了自民黨領導層與統一教會的關係；民調機構也循此角度設定問卷，不出所料得出了肯定的答案。岸田於是在安倍遇刺後，迅速進行內閣改組，清理曾與統一教有關聯的閣員，回應了民間的訴求。



然而，只要我們聆聽示威者的訴求，就會發現導致他們不滿的因由要廣泛得多。以下就是根據日媒報道，而引述的部分示威者言論:



「破壞民主主義的安倍政府也好，不聽國民呼聲的岸田政府也罷，都讓人深感憤怒。錢應該用在保障年輕人生活上，而不是國葬。」



「為一個與造成很多受害者的原『統一教會』有關係的人舉行國葬不能容忍。希望政府也能多關注年輕人，想要改變時間的風氣，帶著這樣的想法來參加了集會。」



「國葬未獲得日本國民的同意。」



「無視國民的聲音實施（國葬）的態度在歷史上或全世界來看都是可恥的。即便國葬結束了也要追究這個問題。」



「不希望浪費稅金。希望用在生活困難的人們身上。安倍持續強行表決通過，將政治玩弄於股掌之間。不能允許破壞民主主義。」



由此可見，自民黨與統一教會關係只是民眾不滿的其中一小部分，較多被提出的問題，反而是一、岸田內閣決定國葬過程是否符合程序；二、安倍的國民認受程度是否足以為他舉行國葬；三、希望政府資源投用於年輕人和弱勢社群；等等。種種訴求被簡化成「統一教會問題」，為甚麼？







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