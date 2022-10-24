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就在中共二十大召開的這些天，亞歐政治板塊的兩端也變得風高浪急：



在西線，俄羅斯在克里米亞大橋被炸後，對烏克蘭全國各大城市發起了持續的空襲；中國駐烏大使館在此期間啟動全面撤僑，反映北京方面亦判斷烏克蘭局勢可能惡化；在東線，南韓持續與美、日在朝鮮半島周遭舉行各類聯合軍演，甚至是以往在中國舉行重大政治活動時保持低調的北韓，也頻頻舉行炮火演習示威。

烏克蘭士兵接受訓練準備開赴前線（互聯網）



俄軍冬季攻勢在即？



歐亞兩端是晴是雨，將成為區內各國必須要面對和做出抉擇的問題，並肯定會影響未來很長一段時間國際形勢的變化。本文著重於烏克蘭局勢的發展，俄軍近期對烏克蘭首都基輔以及全國各主要城市的空襲，主要目標是電力等基礎設施。軍事專家們一致認為，這是俄軍即將對烏克蘭發動更大規模進攻的前奏，但針對何時及何地會爆發最主要的戰鬥，以及誰佔優勢則各有解讀。



個人認為，至少是目前俄軍對基輔市區的導彈和無人機攻擊是騷擾居多，克里姆林宮和基輔背後的北約，恐怕更傾向於緊盯南部黑海沿岸。無視俄軍的連番空襲，烏軍亦正在不惜代價猛攻南部的赫爾松，並與俄軍爆發了空前激烈的拉鋸戰。



對於基輔及北約來說，只要一舉攻克赫爾松，不僅可以威脅克里米亞半島，亦可虎視扎波羅熱，而當地擁有全歐洲最大的核電站。同樣對於俄軍來說，守住赫爾松，不僅為克里米亞和扎波羅熱提供了屏障，更重要的是進可攻退可守，因為前方就是烏克蘭，也因此是北約在黑海的最後一座要塞--敖德薩（Odesa）。

蘇洛維金在赫爾松清壁堅野（互聯網）



赫爾松俄軍堅壁清野



美俄雙方的軍事部署亦都反映了南部才是主戰場。在俄羅斯方面，本月上旬被任命為駐烏克蘭俄軍最高司令的蘇洛維金大將（Sergei Surovikin），剛上任就把焦點集中在赫爾松，坦言當地戰況「緊張」，必要時將做「困難的決擇」，而且迅速從當地撤離6萬居民至後方。



蘇洛維金的言論和舉動引發了西方媒體的樂觀預測，正如在開戰初期他們認為普京政權捱不過半年，現在則推測俄軍即將從赫爾松潰敗。然而只要理性回顧俄軍在烏克蘭的表現，就不難意識到蘇洛維金正試圖避免俄軍重蹈馬里烏波爾的覆轍。當時，烏軍化整為零混入民居、學校、醫院等，迫使俄軍逐屋逐戶打城市巷戰，嚴重滯緩了圍攻亞速營的進度。因此蘇洛維金的「困難決擇」應該不是撤退，而是清空赫爾松，使之成為可供重武器發揮作用的絞肉機。



美軍101師進駐羅馬尼亞

普京將東歐視為長期衝突地區（互聯網）



主戰場將在南部的第二個徵兆，是美軍101空降師據稱是自二戰結束後首次部署到了歐洲。據美國媒體報道，該師先遣指揮部率先到達的地點，正是距烏克蘭僅3公里的羅馬尼亞邊境。作為美軍的快速反應王牌部隊，101空降師來到羅馬尼亞，側面反映了五角大樓對烏國南部戰況感到了擔憂。如果俄軍在即將發起的冬季攻勢果真是指向敖德薩，羅馬尼亞就會成為北約反制俄軍的最前沿。



華府向歐洲派兵也可能是出於政治因素，也就是在下月8日中期選舉前，強化拜登政府支援烏克蘭抗俄的姿態。事實上，根據美國廣播公司（ABC News）的最新民調，29%受訪者認為民主黨政府能夠更有效應對烏克蘭危機，雖然得分並不高，但卻高於共和黨的20%。換言之，烏克蘭政策正成為拜登政府迎戰中期選舉的主要「救命稻草」。



外間較為容易忽略的是，美國的中期選舉同樣是克里姆林宮決定下一步棋的重要時刻。輿論普遍認為民主黨將遭遇重挫，甚至同時在參、眾兩院輸給共和黨，從而令拜登淪為跛腳鴨總統。基於共和黨的反俄情緒似不及民主黨高漲，上述選舉結果將有利於普京爭取喘息空間。是以對克宮而言，最為理想的策略是在下月8日之前，避免在烏克蘭採取刺激美國選民反俄情緒的動作，否則就等於變相幫民主黨拉票。



目標仍是敖德薩？



敖德薩成為烏克蘭在黑海的一枚釘子（互聯網）

無論中期選舉結果如何，似乎也改變不了一個大趨勢，就是北約和歐盟對烏克蘭的支持，已經使得普京不得不面對一場持久的戰爭，也因此促使他鋪排更長遠的棋局。其中一個主要動向，是他提出將本應由北溪管道運送的天然氣，改為經黑海海底送往土耳其，把後者打造成新的天然氣供應樞紐。



土耳其總統埃爾多安對普京的提案連連點頭，已經忙不迭下令有關部門研究計劃，土國消息甚至指，天然氣樞紐的地點初步設在該國歐洲一側的色雷斯地區，方便向歐洲輸氣。普京此舉的用意相當明顯：克宮已經把包括烏克蘭及其他反俄國家在內的東歐，視為一個長期衝突地區，並試圖繞過該區向西歐供應能源，從而分化歐洲。



不過如此一來，俄土兩國就需要聯手保障黑海的絕對控制權，那麼敖德薩作為烏克蘭楔在黑海的釘子，克宮要不要拔掉它？北約又會不會加大介入力度？戰事於是螺旋升級，烏克蘭人難以回到2014年前的舊貌，俄羅斯人也看不到戰爭終結之時，東歐忙於備戰而經濟停頓，西歐則因能源短缺而產業外移。此情此景，朝鮮半島南北各方能不引以為鑑？







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