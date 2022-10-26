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英國保守黨在4個月時間內換了3位首相，假如他們當中的任何一位願意宣布提前大選，都可以立即平息國家政治及經濟的混亂，代價則是保守黨幾乎百分之百會在大選中輸給工黨，讓出長達12年的執政黨地位。

辛偉誠需要為保守黨推動國內外強硬政策創造時間和空間（英國首相府官網）



因此，保守黨一而再，再而三以黨魁重選的方式來更替唐寧街十號主人，從而延遲大選慘敗的那天到來。這難免會令外間產生一種印象，即保守黨人正在以「拖得一日是一日」的消極態度，來打發他們在唐寧街和國會的最後歲月。



更換黨魁迴避大選慘敗



這種印象與事實其實並不相符：單從西敏寺的競選政治而言，縱使保守黨面臨一場大選的潰敗，但該黨每位國會議員的存活能力卻不盡相同，且在很大程度上取決於他們在各自選區是否受歡迎。換言之，並不是每位保守黨議員都需要陪著內閣的政治鬥爭起舞。



尤其是保守黨的強硬派議員：基於整個西方社會自由派和保守派對立日趨尖銳，中間溫和派選民萎縮的現實，愈是在意識形態上旗幟鮮明的政治人物，就愈有能力獲取政治同溫層選民的無條件支持。



在7月7日辭職的前首相約翰遜就是典型例子：他被揭在自己發出新冠防疫封城令之際，卻任由首相府職員開派對並參與其中。這違例之舉不僅使得他需要接受倫敦警方調查，最後更在時任財相辛偉誠等閣員叛亂下被迫下台。



然而，這無阻他繼續在黨內核心及基層受到歡迎。當他的繼任者卓慧思才執政45天便辭職後，保守黨內便立即傳出要他重出江湖的聲音。在黨魁提名期即將截止之時，他得到了102名強硬派議員的支持，足以和辛偉誠一決高下，最終鹿死誰手還真的難說。

卓慧思試圖延續前任約翰遜的強硬政策，但因經濟失誤下台（英國首相府官網）



保守黨強硬派邏輯



考慮到約翰遜任內防疫、經濟、民生政策皆飽受批評，又鬧出「派對醜聞」，約翰遜的受歡迎似乎有違常理，但若羅列他任內最主要的「政績」，就不難理解保守黨強硬派的邏輯：



一、他堅決執行了英國脫歐，並重新就脫歐條件與歐盟展開討價還價；二、他堅決制止了蘇格蘭再度舉行獨立公投；三、當今年3月在土耳其斡旋下，俄烏似乎要達成停火協議時，他急訪基輔說服澤連斯基戰鬥到底，堅決把俄羅斯拖入持久戰的泥沼。



約翰遜辭職後，時任外相卓慧思作為其強硬政策的支持者和延續者，在黨魁選舉中迎戰辛偉誠。在國會議員的5輪淘汰式投票中，她的最終得票（113票），其實落後於辛偉誠（137票）。但是到了全黨基層大範圍投票，她即佔取上風成為約翰遜接班人。



簡而言之，如果保守黨基層有得揀，他們會首選在內政、外交上展示「鷹派」臉孔的約翰遜、卓慧思，而不是出身於金融城，理應更善於治理經濟的辛偉誠。這反映了絕大多數保守黨人認為，如能有效打擊俄羅斯、削弱歐盟、制止英國分裂，那麼能源短缺、高通脹和經濟衰退就是可以承受的代價。



可見，保守黨人在黨魁選舉中的選擇，與其說是消極的眷戀權力，不如說是展示了一種格鬥姿態，而上述3個目標其實相互關聯：前德國總理默克爾時代萌芽的歐洲與俄羅斯和解，促成了歐盟的壯大，這不僅令脫歐後的英國有被壓縮生存空間的危險，連蘇格蘭、北愛等地區亦出現投靠歐盟的離心趨勢。

約翰遜仍將致力鞏固西方對澤連斯基政府的支持（英國首相府官網）



依托美國重新掌控歐陸



因此，只要依托美英特殊關係，通過支持烏克蘭抗俄，重新主導歐洲大陸政治，英國所面臨的一切國內外憂患便迎刃而解。推動這一系列行動的主要保守黨人，目前仍然是約翰遜。雖然面對黨內要求出山的呼聲，他日前與辛偉誠會談後卻選擇了自動退出角逐。



通過這虛晃一槍，他向辛偉誠展示了自己的實力，從此兩人一明一暗：辛偉誠以其首位少數族裔首相和金融才俊的光環，在前排穩定經濟秩序，力爭保守黨可以走完未來一年多的執政期。約翰遜則抽出身來在後排繼續推動其強硬派的謀算，包括來往基輔、鞏固英美同盟及歐陸各國對烏克蘭的支持。



待得冬去春來，身處戰火邊緣的歐盟被折騰得分崩離析，又或俄羅斯因戰事失利而引發內部革命，哪一道不是美麗的風景線？到時，保守黨也還有一年的任期可供經營，誰說一定會輸掉大選？就算是輸了，約翰遜「輕舟已過萬重山」，說不定已經在美國的支持下，籌謀出任北約秘書長，開始實施北約東擴至亞洲的藍圖了。



所以，世上的一些國家和政治力量已經頭也不回地籌謀著全球性衝突，仍然被暖風吹得醉醺醺的人們需要警醒。







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