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卡塔爾世界盃踢得如火如荼，誰還記得冰天雪地的烏克蘭？



入冬以來，歐盟及成員國領導人頻密訪華：先是上月4日，德國總理肖爾茨率領龐大商務團抵京。不到1個月，歐盟理事會主席米歇爾也來了。下個月，法國總統馬克龍也會來。

法、德火車頭在俄烏衝突下喪失戰略自主能力（法國總統府官網）



歐盟火車頭「揸頸就命」



歐陸元首們訪華的背景是，俄烏戰爭演變成軍事和經濟的消耗戰，歐洲正步入二戰後最寒冷的冬天。一方面，美國拜登政府不斷強化北約機制，迫使歐洲各國全力支援烏克蘭；另一方面，白宮卻又任由美國輸往歐洲的液化天然氣坐地起價，而且還通過《削減通脹法》，利用龐大補貼政策打擊歐洲產業。



因此，坊間傳媒普遍將將肖爾茨等人的訪華，歸納為歐陸在外交上表達對美國不滿；在經濟上試圖恢復中歐往來的「揸頸就命」之舉。這種描繪在很大程度反映了現實，但也有一些說不通之處。



例如：外交方面，其實中美兩國首腦早前也在印尼G20峰會期間舉行了雙邊會晤，美國國務卿布林肯也確定了將於明年一、二月間訪華。由此可見，即使歐美在天然氣、產業補貼等經濟事項上出現分歧，但在對華來往方面卻是同步發生變化的，倒也難以據此來論證誰不滿意誰。



再看經貿方面，美國推動與華脫勾，中國則是致力反脫勾，並沒有關上對歐洲企業的大門。若然法、德兩國首腦基於國內企業壓力，要來華促成幾筆生意大單，邏輯上還勉強說得通，但是代表整個歐盟的米歇爾也來，就頗為耐人尋味了。



因此，肖爾茨、米歇爾、馬克龍和布林肯的一連串訪華，與其說是反映了美歐之間的不滿與疏離，倒更像是存在某種「聯動」關係。基於現時各方正展開一系列最高層級的外交操作，不可能期望出現早前如加拿大總理杜魯多那般的「漏口」，但最為明顯不過的串聯點，恐怕還是離不開俄烏戰爭是打還是停。



俄烏停戰符合歐盟核心利益（法國總統府官網）



俄烏停火是歐陸最核心利益



對於歐陸來說，無論和誰做多大生意，都彌補不了因為能源短缺而造成的經濟失血。更何況，戰爭只要一天不結束，戰事規模擴大或升級，甚至爆發核衝突的危險，就會繼續懸掛在歐洲人的頭頂上。因此，俄烏停火是歐陸最為核心的利益，他們來中國怎會離得開這個問題？



所以對於歐陸來說，沒有「戰略自主」的政治主軸，生意都是白搭的。作為推動歐洲復興的雙火車頭，法、德兩國領導人訪京，被描述為討生意的「揸頸就命」之行，他們的政治角色和影響力反被徹底閹割掉。這個現象正正反映了在肖爾茨、馬克龍等人當政期間，歐陸的戰略自主能力已經「降級」，值得他們反思和擔憂。



緊湊的外交來往畫面



回顧今年初普京揮軍烏東之前，德、法亦曾進行過協同的外交努力。當時肖爾茨遠赴白宮，而馬克龍則到訪了克里姆林宮。以此行事方式推判當前，不難看到一幅緊湊的外交來往畫面：

中法元首早前在G20峰會期間會面（法國總統府官網）



我們可以推測，肖爾茨在短暫的訪華行程中，向中方提出某種合作達成俄烏停火的意向；中方於是提出反建議和前設條件；肖爾茨回國後向歐盟和法國首腦作出匯報；此時米歇爾出場，由他代表整個歐盟成員國赴京回應中方要求；馬克龍則幾乎同步訪白宮陳述對華互動進展，表達歐陸立場並向拜登摸底。



為甚麼要由米歇爾訪華？因為歐盟若要中國出手協助俄烏停火，則北京必然會要求中歐之間應保持戰略穩定，包括在政治上不觸碰台灣問題紅線，在經濟上盡快簽署中歐貿易協定生效。這些問題，單憑德、法兩國領袖各自表態都是不夠的，而需要米歇爾代表整個歐盟做回應，因此他來了。



為甚麼要由馬克龍訪美？因為他是歐盟唯一安理會常任理事國的元首，法國亦是相對而言外交獨立度最高的歐盟成員國，最為適宜在俄烏是戰是和，以及如何處理對華關係的政治問題上與拜登周旋。







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