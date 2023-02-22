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在俄烏戰爭即將打滿一周年的時刻，烏克蘭總統澤連斯基頻密接受德國、意大利等歐洲媒體的採訪，總結烏方戰果並爭取更多來自歐洲內部的支持。而在這些採訪中，他被不約而同地問到了中國向俄羅斯提供軍援的可能。



澤連斯基的回答具有他一貫充滿張力的戲劇性風格，他說：「如果中國向俄羅斯提供武器侵略烏克蘭，那將有第三次世界大戰的風險」。然而，這充滿「爆炸性」的措詞，卻反證了以下事實，即根據烏克蘭總統的陳述:一、中國尚未軍援俄羅斯；二、第三次大戰亦尚未爆發。



澤連斯基如是說：「迄今我們沒有（在烏克蘭戰場）發現中國武器。」「我們與中國的關係一向很好，多年來我們有著密切的經濟關係，不改變這種關係符合所有人的利益。」

澤連斯基臨時接獲拜登到訪基輔的訊息（美聯社）



白宮提前3天的通知



就在澤連斯基忙於接受媒體採訪之際，烏克蘭總統辦公室於上周五（17日）接到了白宮通知，美國總統拜登將於3天後的周一（20日）清晨8點訪問基輔。雖然澤連斯基近日反覆提及了世界大戰的危險，但拜登的突然來訪，卻啟動了俄烏開戰以來，最為接近三戰爆發的時刻。



最為淺顯的原因，是美國總統即將進入沒有美軍駐防的戰區，如果遭遇俄方導彈襲擊，甚至是「誤傷」，都必然直接引發美俄的正面軍事衝突。白宮顯然預判到了這種可能，國家安全顧問沙利文透露，美方在拜登正式出發前數小時，把基輔之行通知了莫斯科。



美國國家安全事務副助理芬納亦透露，白宮、國防部和情報部門為此次出訪，花費了數月時間精心籌備。而根據烏克蘭總統辦公室的版本，在此期間澤連斯基一直被蒙在鼓裏，直至拜登抵達基輔前3天。可能嗎？可能，因為白宮保安官員如果稍具理性的話，也絕不會把美國總統的安危交到一個戰時外國政府的手中。

拜登與沙利文在前往基輔的專列上（美聯社）





重點在於，美國總統對於在何時、以何種方式到訪基輔，似乎具有至高無上的決策力。這就意味著，他實際上不需要烏克蘭提供保安。可以推測，在白宮籌措拜登之行的數個月時間中，美國支援烏克蘭的防空系統，被默不作聲地安插到關鍵地帶。在他的專列即將駛向基輔之時，美國的軍用衛星反覆照射目標範圍、各類預警機依次升空、F-35隱形戰機展開護航。



拜登訪基輔盡在掌控中



俄羅斯軍方大概率會偵測到美軍的不尋常調動，因此白宮必須通知克里姆林宮，這只是配合拜登的到訪……為了防範不測事件引發美俄衝突，恐怕現在連俄軍都要打醒十二分精神，全方位監測基輔上空一舉一動，慎防像去年底波蘭那次，忽然不知從甚麼地方冒出來一枚貌似俄羅斯的S300防空導彈……



即使如此，拜登的突訪仍舊是一步險棋。假如我們溫故知新，就應記得1914年6月28日，奧匈帝國皇太子費迪南大公夫婦被塞爾維亞民族主義者的刺殺。雖然此前歐洲列強早已摩拳擦掌，但一次世界大戰卻是被意料之外的刺殺事件引燃。



拜登對基輔的訪問，以短短5小時的快閃形式結束，一切可控可管，沙利文功不可抹。但就在拜登轉抵波蘭之時，輪到普京走出他的一步險棋：在周二（21日）向國會發表的國情咨文演講中，他宣布俄羅斯暫停履行《新削減戰略武器條約》。言罷台下國會議員、俄軍戰鬥英雄代表掌聲雷動。



戰鬥民族不怕核戰洗禮？



普京在國會發表國情咨文（美聯社）





狹路相逢勇者勝，戰鬥民族怎會害怕核戰的洗禮？但細聽普京設下的「圍欄」，他說，俄羅斯並非退出條約，只是暫停。而且他強調，如美方試驗核武器，俄方才會採取同樣行動。可是，西方的文宣戲子們哪管你那麼多，只管張開口向忙於罷工爭取薪酬的公眾狂叫：「普京要核試爆了！」



拜登的訪問基輔，一切都在白宮掌握之中；而普京的暫停核控條約，也一切都在克宮掌握之中。大國博弈，各取所需，夾在中間的是棋盤上流血的烏克蘭民族主義者，和害怕美國退卻的東歐、北歐反俄力量，他們可管可控？



北京就是在此背景下，即將於俄烏戰爭一周年之際，提出「政治解決烏克蘭危機的中國立場」。在中美爆發氣球風波後，兩國外交角力進入更為白熱化階段，中國最高層級外交官員兵分二路，新任外長秦剛在北京會見新加坡外長維文後，隨即訪問印尼。



王毅擔任信使穿梭歐俄

王毅與肖爾茨的身體語言帶出何種訊息？（美聯社）



而新任中央外辦主任王毅亦展開他任內首次重要外訪，依次赴法國、意大利、德國、匈牙利，展開最高層級接觸。他還在慕尼黑年度安全會議上，與烏克蘭外長庫列巴分享了北京方案的關鍵內容。最後，他來到了莫斯科……



先不說北京方案的內容是甚麼，王毅此次穿越歐洲，顯然是在擔任信使的工作，為歐俄之間架設溝通橋樑。這應該是去年底中歐之間一系列高層外交互動的後續發展，面對北約與俄羅斯相持不下的狀況，中方的外交及安全舉措恐怕也離不開現實考量。



方案內容可能包括：一、在聯合國框架下，推動歐洲爭端歐洲內部解決；二、避免戰爭因核對峙、核設施遇襲或生化襲擊的事件而升級、擴大；三、重啟《中歐全面投資協定》及推動一帶一路合作，參與包括烏克蘭在內的戰後歐洲經濟重建等等。在字面之外，也許最為重要的訊息是，歐洲的長遠和平有賴歐洲國家自身的覺醒。就算是不醒，也不要隨便拿世界大戰說事。