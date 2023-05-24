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本來，廣島七國集團（G7）峰會是全球工業化「上流國家」，為全方域「鎖死中國」而拉響的一次集結號。然而，一架法國政府專機的不期而至，卻分散了所有人的眼光。



澤連斯基形容巴赫穆特猶如廣島原爆（美聯社）



走出機艙向廣島揮手的，是位一身橄欖綠裝束的男子。不消說，這是烏克蘭總統澤連斯基的招牌衣著。早有消息稱，澤連斯基會在峰會期間從歐洲發來視訊講話。基於本次峰會是要向中國火力全開，如此安排倒也顯得主次分明。但是，在峰會開幕式進入退數的時刻，媒體開始流傳他可能親臨廣島。



在全球新聞媒體雲集廣島的此刻，當這位橄欖綠領導人果真親臨會場，任何嗅覺靈敏的記者都會聞到其中的異味：烏軍的春季大反攻眼看著已經拖到夏季，烏軍與俄國格納僱傭兵卻仍舊在巴赫穆特陷入絞肉機式的陣地戰。為甚麼在此戰況瞬息萬變之時，澤連斯基卻千里迢迢來到廣島？



更為撲朔迷離的是，他乘坐的是法國政府專機。自從中國就俄烏停火展開斡旋後，法、德兩大歐陸「火車頭」不約而同高調提升了對烏克蘭的支持，聲量甚至比白宮更高。這無疑使得澤連斯基的到來，在廣島會場上產生了一股引力，使得美、日、英、加等國朝著中國吹響的號角聲，不得不加入一段來自俄烏戰場的變奏。



巴赫穆特絞肉機計劃？



瓦格納首領普里格津宣布攻佔巴赫穆特（互聯網）



相較於北京對廣島峰會的「循外交途徑抗議」，歐洲的熊熊戰火顯然更為扣人心弦。就在澤連斯基的橄欖綠身影出現在廣島這天，瓦格納集團首領普里格津向全球發出了最新戰報。只見他把俄羅斯國旗提在胸前，與部下一字排開，站在巴赫穆特被炮火洗禮了九個月的焦土之上，宣稱：



「今天，中午12點，巴赫穆特被完全拿下。我們徹底控制了整座城市。」



還就在兩周前，殺紅眼的普里格津曾站在被掩埋的瓦格納士兵遺體前，公開炮轟俄國防部長紹伊古督戰不力，克扣彈藥，並威脅會退出戰鬥。儘管普里格津的行為似乎反映俄軍前線已瀕臨崩潰，但烏軍還是沒有發動大反攻。



對於烏克蘭來說，巴赫穆特的軍事價值其實令人存疑。如果烏軍及時後撤，在基輔以東不難找到第二個阻擊俄軍的陣地。但在去年12月，澤連斯基在訪問華盛頓前專程視察了巴赫穆特前線，並把前線烏軍簽名的一面國旗，贈送給了美國國會。



澤連斯基在向參眾兩院演講時以此旗立志：「烏克蘭絕不投降！」巴赫穆特亦因此成為基輔爭取國際社會支持的「宣傳前哨」。為完成「絕不投降」的政治使命，遠在敖德薩的烏克蘭海軍士兵亦被抽調到巴赫穆特前線。



而在戰線的另一邊，自從瓦格納集團入場之後，便一直存在一種猜測，即普里格津的孤軍深入和緩慢進攻，只是為了吸引和消耗烏軍有生力量。因此，普里格津的行動亦被稱為「巴赫穆特絞肉機計劃」。



緊盯俄羅斯傘兵動向



巴赫穆特猶如一戰絞肉機，俄烏雙方傷亡慘重，圖為烏軍傷兵被送至後方（美聯社）



結果，俄烏雙方居然在廿一世紀的歐洲平原上，重演了一百年前絞肉機式的陣地戰。根據瓦格納集團在現場搜獲的部隊番號，普里格津和他的僱傭兵先後接戰了烏軍13個機械旅、3個突擊旅、2個裝甲旅、3個炮兵旅、3支進攻衛隊、9個國土防衛旅、4個空降旅、數十個獨立營等。



有分析認為，正因為過度投入巴赫穆特，導致烏軍遲遲未能組織春季大反攻。而普京的王牌「中央軍」則退到側翼，冷眼旁觀由退役老兵和囚犯組成的瓦格納僱傭兵與烏軍作炮灰式廝殺。



普京的意圖從現在看來也已非常明顯，他把對烏軍的消耗戰交給了車臣部隊和瓦格納集團，正規軍則負責緊盯北約，為未來可能爆發的更大規模戰爭做準備。在這一天還沒有到來之前，普京恐怕不會讓北約的情報官員們，輕易看透俄軍王牌部隊的虛實。



因此在假消息漫天飛的情況下，若要判斷俄軍在烏東戰場的表現，一個主要指標就是緊盯其傘兵的動向。在俄軍的歷次大規模行動中，這支部隊慣例負責打前鋒 -- 車臣、格魯吉亞如是，搶佔克里米亞的神秘「小綠人」，也極有可能。如果俄羅斯傘兵還沒有做出明確的動作，就有理由認為戰爭仍未升級，討論鹿死誰手還為時過早。



馬里烏波爾陷落一周年



俄羅斯對烏克蘭發動導彈攻擊（美聯社）



北約和五角大樓應該很清楚這一點。廣島時間周日（21日）凌晨，與會首腦們此前為斟酌峰會宣言、建立平台機制遏制中國「經濟脅迫」而忙碌了一整天。此時莫斯科傳來了俄國防部的正式布公告：「瓦格納突擊隊在南方集團軍炮兵和航空兵支援下，完成了解放巴赫穆特的任務。」



身在廣島的澤連斯基最初被記者問及巴赫穆特是否仍在烏克蘭手中時，回答說：「我認為不，今天它只留在我們心中。」他的發言人尼基福羅夫隨後澄清，烏克蘭不承認俄軍佔領該市，並即將從城市側翼實施包圍。似乎，巴赫穆特仍被賦予某種不可丟失的政治意義。然而有誰記得曾經的馬里烏波爾？今天，正好是車臣部隊徹底攻陷該市一周年。



今天回顧長達數個月的巴赫穆特戰役，你會發現一個奇特的現象 -- 選定此處做為戰場，居然符合交戰所有各方台前幕後的利益：它為烏克蘭營造了吸引國際支援的象徵意義；為俄羅斯創造了消耗烏軍有生力量的陷阱。



對於美歐而言，此處遠離扎波羅熱核電站和克里米亞半島，雙方釘死在陣地上打一萬年，也不會造成危及西歐的核意外，或是觸發俄軍與北約的直接戰爭。這也許解釋了法、德對烏克蘭支持的上升，因為只要依托北約鞏固對基輔的支持，並在下一步實現停火，就可以維持烏克蘭在俄歐之間的緩衝地位，這似乎符合所有歐洲國家的利益……



美國則可以順水推舟從歐洲抽身，全力轉戰中國。拜登上台後已透過提高聯邦債限，推行擴張性財政法案，在首階段啟動了晶片等多個領域產業鏈重組的啟動工作。廣島峰會標誌著G7拉動韓國、印度等國，通過建立平台和機制等，進一步收緊繩索「鎖死中國」。



「並不樂見在廣島討論這類話題」



因此，即使是最為積極支持烏克蘭的歐洲領袖英國首相辛偉誠在出席峰會後，亦特別強調，中國才是當今全球安全與繁榮的最大挑戰，G7將採取共同的「去風險」政策。但是，澤連斯基不斷走到台前，會否擾亂G7的視線，甚至引發成員國內部的爭吵？



再看來到廣島的澤連斯基，在參觀了原爆資料館後，對記者發表感言。他形容陷入戰火的巴赫穆特，很像在原爆資料館看到的廣島被投擲原子彈的照片。這番話立即被俄羅斯外交部女發言人扎哈羅娃捉了「小辮子」，直指兩件事均由「白宮精心策劃」。



日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會周日舉行記者會，批評G7廣島峰會「是在核威懾論和核保護傘下煽動戰爭的會議，令人遺憾憤怒。」91歲的核爆受害者及反戰者中村節子批評說：「G7廣島峰會是一次巨大的失敗，首腦聲明中感受不到體溫和脈搏」。



針對澤連斯基的到來，她表示心情複雜，指出他與各國領袖沒有提出磋商解決戰爭的措施，反而全是關於支援武器的話題。「並不樂見在廣島討論這類話題。」她說道。



確實，G7峰會的召開，使得廣島居然淪為新冷戰的擊鼓場地，足證世界局勢之危險，而澤連斯基橄欖綠身影的到來，顯然也給廣島的核爆倖存者帶來了一絲不安的陰影。







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