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隨著美國和歐盟公開表態支持西非經濟共通體干預尼日爾軍事政變，西非爆發一場區域大戰的可能性急劇上升，且時間點正趕上南非金磚領導人峰會月底召開。尼日爾的兵變既已牽動全球局勢，本欄趕在周末之前略為羅列要點：

支持叛軍的尼日爾民眾高舉俄羅斯國旗尋求支援（美聯社）



一、法國等西歐國家失去對北非的影響力是自身造成：因為他們在2011年趁阿拉伯之春，與美國聯手推翻了利比亞政權，結果導致了整個北非政治穩定的瓦解，促使一些區內國家決定走出歐洲殖民陰影。法國眼見失去西非控制權，最終仍唯有尋求美國支持，畢竟雙方在非洲仍屬利益共同體。



二、非洲國家暫無力解決非洲問題：歐美已經在非洲殖民數百年，影響力盤根錯節，例如今次發生兵變的尼日爾，不僅是面對親西方的西共體軍事干預，而且在國內就分別有法、美兩國駐軍。所以叛軍雖然得到國內民意壓倒性支持，但面對強大外國軍事力量，仍舊是以卵擊石。因此，尼日爾叛軍甚至是民眾，現在都希望得到俄羅斯支持。



三、西非局勢對美國而言似也是節外生枝。面對選舉年的到來，美國國會對烏克蘭的支持度正在降溫，拜登政府開始營銷經濟牌爭取選民，而共和黨則緊咬中國不放，西非並不是主議題。但是，美國如任由西非脫離歐美控制，則等同喪失他在歐洲盟國的老大哥地位，因此明知山有虎，偏向虎山行，看來美國最後還是會插進一隻腳。



拜登政府被迫兼顧非洲



金正恩與中、俄代表共台閱兵（美聯社）



對於拜登政府來說，這就麻煩了，原因之一，美軍有在索馬里遭伏擊的慘痛經驗，在非洲的軍事行動並不討好選民；原因之二，這個月本來是拜登政府全力向中國發起外交及軍事威懾攻勢的一個月。拜登政府在東北亞成功鞏固了與日、韓的同盟，及在東南亞穩住了菲律賓美軍基地後，將於本月進一步加強互動。



例如美日韓首腦即將於下周在馬里蘭州大衛營舉行峰會，美方希望通過這次會議，進一步將日韓打造成某種北約化，具有共同防衛機制的攻守同盟。拜登政府本月還對菲律賓的南海主張表達了明確支持，且雙方即將敲定在南海的聯合巡航協議。拜登總統亦親自宣布，他即將訪問越南。



因此，本文要提出的第四點是，雖然西非局勢牽動全局，但全球局勢的首要焦點，仍在於中美的對決。就非洲範圍而言，西非局勢動盪固然又一次波及一帶一路投資，但這也不是中國第一次撤僑；而它的衝擊波，似也影響不到遠在南非的金磚峰會。對於中國來說，金磚峰會是穩定糧食、能源供應，及人民幣國際化以防範美國貿易及金融封鎖的重要平台，因此會場雖在南非，但議題卻覆蓋整個南方國家，而不僅是非洲。



中美南海直接對決？



中國海警船向驅近仁愛礁的菲律賓海警船發射水砲（菲律賓海岸防衛隊）



可以料見，北京將一如既往靜觀西非局勢，大不了再來一次軍艦撤僑，或趁金磚峰會，與南方國家共商非洲局勢。待得會議結束後，正好沙場秋點兵。



針對美日韓同盟，中俄代表早前登上了金正恩的閱兵台；中俄11艘聯合海軍艦隊事後逼近阿留申群島。所以東北亞一動就是多國混戰，且韓日首當其衝；是以前幾天日本前首相麻生太郎在訪問台島時，不顧外交禮節而喊出「不惜一戰」的口號，其意就在於把戰場搬離東北亞。但圍繞台島，中國一旦開戰就會是決戰，對美國來說風險仍然太高。



但凡大國，自必有實力選擇最有利於自身的戰場，就不知中美兩國軍事將領們是否想到這一處了。美軍第七艦隊在2016年已經公開宣稱要在南海與中國一戰，現在機會恐怕真的來了。對於美國來說，中國如果真的敢拿回仁愛礁，美軍要麼動手打場硬仗，要麼在盟國目光之下退場；對於中國來說，在仁愛礁對決，就要有直接面對美軍的準備。



所以，仍執著於CPI、進出口數據的高低，是「暖風熏得遊人醉」，沒有意識到中美對決的嚴峻形勢。最後歸納以下兩點：一、當前的中國經濟的關鍵問題，在於物資供應穩定和人民幣走出海外；二、北京當前的一切人事變化，不管好壞都應該從中美對決的角度來考慮，而不是歸於花邊新聞。否則瞎子摸象，夏蟲語冰。







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