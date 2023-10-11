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在近五千枚火箭的覆蓋式打擊下，哈馬斯武裝分子通過地道、甚至是改裝滑翔翼，向以色列發動了前所未有的陸空突襲。基於這一天正好是在諾貝爾和平獎公布次日，時間點於是呈現出一種令人遺憾的啟示。

哈馬斯的火箭雨令以色列墾殖區居民陷入恐慌（美聯區）

雖然諾貝爾和平獎近年引發各種爭議，但在1994年，亦即將近30年前，評審委員會做出了迄今最為實至名歸的一次宣布，把獎項頒給了時任美國總統克林頓、以色列總理拉賓與巴解領導人阿拉法特。

此前一年，即1993年在白宮草坪，以巴兩位宿敵在克林頓穿針引線下，簽署了《奧斯陸協議》，為中東和平確定了路線圖。根據這項協議，以巴雙方互相承認其合法性，同意透過和平協議結束暴力衝突，以色列撤出加沙和西岸部分地區，巴勒斯坦以東耶路撒冷為首都建國。

由和談、衝突走向戰爭

以軍戰力神話破滅，一輛坦克被巴人摧毀（美聯社）

這就是當前主流國際社會支持的「兩國方案」，也是北京目前主張盡快返回聯合國決議案的由來。瞭解這一過程，是判斷當前以巴問題根源的前提。

30年前，站在白宮草坪的克林頓，不僅站在個人權力的巔峰，而且也站在後冷戰時代美國一極強權的巔峰。在「歷史已經終結」的自信下，美國的中東政策此時展示出對伊斯蘭世界「短暫的寬容」，亦即在克林頓促成的和平路線圖中，以、巴領導人均破天荒承認了對方存在的合法性。這條和平路線圖如果走得下去，實際上令西方與中東更大範圍的和解成為可能。

可惜好景不長，巴勒斯坦內部激進派認為阿拉法特向以色列「投降」，巴解的權力地位被削弱，哈馬斯等激進派系在1994至1996年間，對以色列發動了頻密的自殺式炸彈襲擊。巴勒斯坦最終分裂成兩個陣營，一是佔據加沙的哈馬斯政府，另一個是位於西岸，繼承了阿拉法特「正統地位」的巴人自治政府。

同一時期，以色列右翼強硬派亦不滿拉賓向巴人「投降」，結果導致他在1995年11月4日被公然刺殺。至小布殊政府上台後，美國遭受911恐襲而發動反恐戰，徹底放棄了克林頓的中東和平進程，轉向「不是朋友就是敵人」的單邊主義，啟動以推翻伊拉克、利比亞、敘利亞、伊朗等「敵對政府」為目標的所謂新保守主義「大中東計劃」。

因此，今天的以巴之戰，是以色列右翼強硬派，與哈馬斯等巴人激進組織長年惡鬥，以及美國對中東政策大幅度波動的結果。忽視以巴關係在美國一極時代下，由和談、衝突走向戰爭的來龍去脈，就可能低估了中東爆發更持久和廣泛衝突的危險，而沉迷於當前的各種陰謀論和短期利益計算。

內塔尼亞胡欲擒故縱？

以軍用重炮轟擊加沙城區（美聯社）

換言之，只有依托上述大背景，才能更準確判斷當前各種陰謀論的可能與不可能。例如其中一個主要的疑點，就是對於如此大規模的進攻，為何以色列的情報機構、邊防偵察系統事先毫不察覺？會不會是內塔尼亞胡政府欲擒故縱，試圖透過巴人的進攻來激起以色列國民的團結，以便達成剿滅哈馬斯並重新奪回加沙的目的？

但無論是對內塔尼亞胡政府，還是整個右翼強硬派，「欲擒故縱」在政治和軍事上都過於冒險。在政治上，內塔尼亞胡及右翼強硬派的理念基石，就是以色列必須以壓倒性的軍事實力，在國家安全和國土面積上寸步不讓，寸土必爭，這是數十年來以巴關係由和談、衝突升級至全面戰爭的主要原因之一。

在襲擊發生後，以方官員用以色列的「珍珠港」和「9﹒11」來形容事態的突發性，但事實上，哈馬斯自從成立以來，一直是以色列最主要的安全威脅，受到以方情報界嚴密監視，和壓倒性的軍事圍堵。因此，一旦哈馬斯破防，內塔尼亞胡政府就必須承擔責任，在「欲擒故縱」的問題上他沒有太多的迴旋空間。

縱容哈馬斯武裝分子突破以軍防線，屠殺參加音樂節的平民，不僅遠遠超出了內塔尼亞胡等人可以承受的強硬派意識形態底線，並將導致右翼政府為以色列國民塑造的心理安全破防。如果內塔尼亞胡被揭發拿以色列軍人和平民的生命代價來「欲擒故縱」，他及其政治派系將難逃被「釘進棺材」的下場。

伊朗欲裂解以沙關係正常化？

美軍航母打擊群封鎖加沙沿岸，協助以軍發動地面戰

事實上，哈馬斯發動突襲的時間點，正值以色列國內政局最為脆弱之際。由於內塔尼亞胡推動的司法改革被指攬權，引發罕見的全國示威浪潮，國防部和情報機關摩德薩內部，亦傳出不滿聲音，防長亞阿隆甚至因為反對內塔尼亞胡的極右政策而被解職。而在國外，烏克蘭戰事又吸走了以色列盟國的注意力。

因此，哈馬斯趁亂得手並非不可能。一個最為根本的事實就是，無論內塔尼亞胡政府有何種「陰謀」，此次進攻是哈馬斯主動發起，武裝分子屠殺音樂節平民、挾持人質的行為亦已公諸於世，並不是一次「偽旗行動」。

雖然哈馬斯過去與以軍時有衝突，但在以軍圍困下其實處於被動挨打的劣勢，為甚麼這一次表現得脫胎換骨？圍繞著這個問題，也有一種陰謀論，以色列官員公開對此表達了猜疑，就是伊朗支持了哈馬斯的行動，目的是破壞由拜登政府牽線的以色列與法特阿拉伯關係正常化。

有一種情況確實可能引發伊朗擔憂，就是拜登政府在拉攏沙特和以色列的過程中，有可能向沙特提供核武技術。如果美國向沙特的核武計劃開綠燈，就自然會容許以色列也將擁核公開化。換言之，伊朗可能在區內同時面對兩個核子對手，而它本身則因為受到美國制裁，恐怕會在這場核競賽中落敗。

哈馬斯行動具新特點

值得留意的是，哈馬斯在此次突襲行動中展示出三個新特點，一是對平民的殺戳猶如「伊斯蘭國」（IS）般殘忍，這反映了哈馬斯對以色列仇恨的升級。二是突襲策略不同以往哈馬斯與以軍散兵游勇式的打鬥，反而更像2006年黎巴嫩真主黨游擊隊突襲以軍防線般，一開始就迅速抓捕大批人質，使得以軍在爾後對黎巴嫩的地面攻擊中投鼠忌器。

三是成功破解了以軍「鐵穹」反導系統，雖然在理論上只要有足夠的彈藥，通過密集的「火箭雨」就可以令「鐵穹」難以招架。但這需要哈馬斯清楚瞭解「鐵穹」的部署情況，才能計算每個防區動用的火箭數量。哈馬斯是如何獲得這些情報的？

內塔尼亞胡欲擒故縱？伊朗欲裂解以沙關係正常化？陰謀論縱然各有可能，但並不改變基本事實，即採用恐怖手段屠殺手無寸鐵的平民，或動用重炮轟擊擠滿平民的城市，都只會令以巴，甚至中東的道德與文明沉淪。

以國內部的反內塔尼亞胡示威，說明以色列也有極為高漲的和平呼聲，而哈馬斯也只是佔據了加沙，西岸的自治政府仍舊是巴人在國際社會的合法代表。這就是何以重提兩國方案，盡快促成以巴重回克林頓時代簽定的和平路線圖成為當務之急。

然而現實並不樂觀，拜登政府已迅速向地中海東部派出航母打擊群，作用是封鎖加沙海岸，防止伊斯蘭世界向哈馬斯提供援助，以便以軍可以放手發動地面戰。拜登此舉等於既背離了克林頓的兩國方案，又激化了美以與整個伊斯蘭世界的矛盾。







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