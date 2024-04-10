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近年的哥斯拉電影很反轉：本來是影射戰爭與核爆陰影、危害人類存亡的昭和電影時代頭號怪獸，突然獲得大平反，與荷里活原創的金剛聯手，搖身一變充當起保護人類的救星來。如果這是類似於法蘭克福學派中所謂「文化工業」式的洗腦，它在現實世界中會產生何種影響？

比之電影情節同樣怪誕的是，在美國政界公然站台和美媒輿論護航下，日本已經第四度向太平洋排放了「核純淨水」，而民間交口稱讚「排得好」的大有人在。這還不止，正如電影中金剛致力於引導哥斯拉共抗強敵，在現實中美國政府亦正在釋放日本的軍事潛力，以鞏固美國對西太平洋的掌控權。



岸田將接受不平等軍事條約？



問題在於，正如電影中最大的懸念，是金剛是否能夠駕馭哥斯拉，現實世界中美國為日本重新軍事化所開的綠燈，又能維持多久？本周一（8日），民意支持率跌至谷底的日本首相岸田文雄啟程訪美。雖然美日媒體大肆渲染岸田的到訪，將令美日同盟關係上升至全新高度，但掩蓋不了的事實是，岸田此行是為了接受一個不平等的軍事同盟條約。



意即，日本將被吸納為AUKUS安全同盟的次級成員：她將與美英澳共同研發諸如高超音速導彈、反潛作戰等相關技術，但卻不得擁有核潛艇。在此前炒作AUKUS欲接納日本為正式成員的媒體，皆忽視了一個根本事實——不論哥斯拉是忠還是奸，金剛都只是在利用牠。

岸田訪美，標誌日本將成為ANKUS次級成員？（美聯社）



AUKUS作為盎撒人掌控西太平洋的軍事機制，不僅還沒有日本的一席之地，就算是美國作為太平洋戰爭勝利者，也不會讓日本擁有核武。基於這一常識，在對於岸田訪美的鑼鼓喧天吹噓下，他獲得的也只能是AUKUS旗下一個次等成員地位，而這顯然不能滿足「哥斯拉」的胃口。



自衛隊復活大東亞戰爭



就在岸田啟程訪美前，「哥斯拉」果然現身了。駐守埼玉市的陸上自衛隊第32普通科連隊，上周五（5日）在社交網站X的官方帳號上，公然將硫磺島形容為「大東亞戰爭最大激戰地」，並追悼戰歿者亡靈。



這個名詞在自衛隊網頁上的「復活」，為岸田的訪美之行帶來了一小圈漣漪。官房長官林芳正在記者會上被問及此事時，作了可圈可點的回應：「現在政府一般不會在檔案文件中使用大東亞戰爭一詞。」在被問及對帖子的看法時，他僅表示「很難一概而論，防衛省目前正確認事實關係」，言下之意，日本政府並不認為「大東亞戰爭」是一個禁語，並有權決定何時可以用。



近期涉及日本自衛隊的敏感事件還不止於此。上月中，靖國神社任命前海自將官、曾任日本駐東非吉布地大使的大塚海夫(Umio Otsuka)為新宮司，即首席神官，是首次有自衛隊將官背景人士擔任該職。



大塚在獲任後表示：「我感到非常榮幸，我人生的下一個階段將服務於此一和平的神社，那些為國家獻出寶貴生命的靈魂將在這裏得到紀念和尊敬。」這番心聲卻不經意地帶出了一個問題：如果靖國神社中的亡靈是為了國家與和平而戰，那麼在硫磺島上與之廝殺、在長崎廣島投下核彈的美軍，又是為何而戰？

哥斯拉會否終有一天衝破金剛的制肘？（互聯網）



由於白宮對日本自衛隊的一系列「哥斯拉行為」皆保持了沉默，於是在岸田訪美之際，美日同盟關係就出現了一個怪圈：美國既要釋放日本的軍事潛力，就要默認日本右翼軍國主義，諸如「大東亞戰爭」復活的可能；而日本軍國主義復活，反過來又會模糊掉美日兩國在太平洋戰爭中的是非對錯。



這和最新哥斯拉電影中的橋段簡直不謀而合：金剛雖然獲得哥斯拉的加持，但也得時時提高警惕，防範牠突然狂性大發。也許下一個電影劇本，會是哥斯拉終有一天，嘗試衝破金剛的制肘？







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