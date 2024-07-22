民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

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一如美國民主黨元老、前眾院議長佩洛西「預言」，受到逼宮壓力而四面楚歌的拜登總統，果然在當地時間周日（21日）宣布退選。且一如所料，他屬意把選舉的接力棒交給副總統賀錦麗。過去四年主打「傻白甜大姐」形象的賀錦麗也不含糊，待得拜登那邊廂剛退選，這邊廂立即搶閘發出了接棒聲明。

民主黨高層欲內定賀錦麗接替拜登（美聯社）



緊接著，黨內元老們的支持來了——前總統克林頓、他的妻子及前國務卿希拉莉、前勞工部長萊克(Robert Reich)等等，紛紛表態站在賀錦麗後面。民主黨文宣也來了，媒體消息稱，此前接替拜登的大熱人選，如加州州長紐森、密歇根州女州長惠特默皆無意挑戰賀錦麗。



特朗普：拜登和賀錦麗都是笑話



既然拜登願退，「傻大姐」願接，黨大佬們支持，潛在大熱挑戰者退卻，迅速完成總統參選人交接，似乎合情合理。但這下子可就把民主黨人的眼中釘特朗普樂壞了，只見他在社交網站上發文稱，拜登是美國史上表現最差的總統，全靠謊言及假新聞才能勝選。



然後他話鋒一轉，奚落賀錦麗道，她和拜登「一樣是個笑話，對美國人民來說，賀錦麗甚至比拜登更糟」，如果是由她出選，將比拜登更容易擊敗。特朗普還不忘加上一句令民主黨高層們心驚肉跳的話：「很快會撥亂反正，令美國再次強大。」



特朗普所言非虛，賀錦麗除了當拜登及其背後政治勢力和金主的「應聲蟲」，確無領導民主黨絕地反擊的實力。似乎她最大的長處，就是無論遭遇再大的災難，都能展示一副正能量的笑容，因此必定可以笑著率領民主黨撤出白宮。



因此，民主黨推賀錦麗上台的話，幾乎百分百等同提前承認總統選舉落敗，接下來無非是依靠她的一副笑臉，力求國會及州長選舉不受拜登退選拖累。而黨內大佬們支持賀錦麗與否，其實也是各自打的小算盤。最為顯著的是克林頓夫婦，恐怕並不樂見奧巴馬一家子崛升為民主黨的頭號政治大家族。

四面楚歌的拜登被迫退選（美聯社）



佩洛西怕特朗普秋後算帳



說白了，希拉莉兩度問鼎白宮，2008年在初選階段敗給奧巴馬，2016年又在決賽階段敗給特朗普。既然她當不成美國首位女總統，會樂見一位叫「米歇爾．奧巴馬」的德高望重女子奪此頭籌？所以「傻大姐」能否打得過特朗普，倒真的在其次。



但克林頓夫婦最好也別忘了，希拉莉在2016年敗選的主要原因，是她在初選階段就利用建制勢力打壓其主要對手、左翼參議員桑德斯，迫使後者退選，結果激起了民主黨基層及年輕支持者對她的不滿。而這一回，他們又試圖透過內定方式給賀錦麗「加冕」，恐怕會再次激起黨內不滿。



更何況，若賀錦麗輸了，特朗普順利回朝，真正嚇死的是佩洛西。猶記得特朗普仍在白宮時，曾打算透過烏克蘭總統澤連斯基，秘密調查民主黨人在當地的貪腐和裙帶關係。不料小澤這傢伙吃兩家茶飯，又把特朗普秘密調查的事捅給了民主黨。此舉猶如捅了馬蜂窩，佩洛西利用其眾院議長身份，指特朗普與外國政府勾結打壓美國政界人士，對他發起了彈劾。



佩洛西與特朗普結怨甚深，而後者又是有仇必報，一旦回朝發動秋後算帳，再查民主黨海外貪腐罪行，怎不令前者心驚？因此，佩洛西必不願「傻大姐」笑笑臉，送自己入特朗普虎口，她必支持更有贏面的民主黨人出戰。事實上，拜登與克林頓家族迅速推賀錦麗上台的算盤打得也並不如意，因為參議員曼欽已經隨即跳出來，爭奪民主黨的總統候選人地位。

前總統奧巴馬與妻子米歇爾尚未表態（資料圖片）



奧巴馬：支持一場「閃電式初選」



接下來，自然要看奧巴馬和米歇爾夫婦的表態。值得注意的是，前總統奧巴馬身為美國首位非裔總統，卻並沒有立即表態支持「同聲同氣」的賀錦麗。據報道，他仍僅是表示：「在接下來的幾天，我們將在未知的水域前行，但我非常有信心，相信民主黨將能透過程序產生一位傑出的候選人。」



美國Politico新聞網站就此指出，在奧巴馬、佩洛西等人推動下，相當一部分民主黨眾院黨友正在推動一場「閃電式初選」(blitz primary)，趁民主黨代表大會尚有一個月才舉行，透過迅速而公開的黨內選舉程序，來決定拜登的競選接棒者誰屬。一旦初選的大門重新打開，賀錦麗就必須要面對潛在的，甚至比她實力更雄厚的挑戰者。



民主黨此誠危急存亡之秋，能否在這場「閃電式初選」中，推選出真正有實力接過競選旗幟的重量級候選人，將成為該黨扭轉乾坤的關鍵。







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