人人以為賀錦麗是隻鹿，民主黨卻令她變成了馬

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美國副總統賀錦麗半途接過民主黨選舉大旗，在本周一（5日）正式獲得黨內總統候選人提名後，又快馬加鞭於次日宣布，由明尼蘇達州州長沃爾茲(Timothy Walz)出任其競選副手。至此，本屆美國總統選舉共和、民主兩黨參選的正、副拍檔，及相應策略均已確定。

在民主黨方面，主帥賀錦麗將繼續鞏固加州、紐約州等沿海區域自由派選民的支持，副帥沃爾茲則以溫和及務實的政治形象，對內陸鐵鏽區戰場州發起進攻。在共和黨方面，主帥特朗普繼續在移民、治安等問題上爭取中間選民支持，而他的副帥萬斯則以民粹形象，鞏固鐵鏽區Hillbillies和保守派的鐵票。

賀錦麗與競選拍檔沃爾茲雙雙向民主黨人致意（美聯社）



至少是在現階段，這四人的競選角色之間出現了一個奇特的交叉點，就是民主黨的主帥賀錦麗和共和黨的副帥萬斯，都只扮演了鞏固基本盤的角色，而戰場州選民何去何從，卻在很大程度上取決於共和黨主帥特朗普與民主黨副帥沃爾茲即將展開的運動戰。

賀錦麗和萬斯已過大招

為了鞏固基本盤，賀錦麗和萬斯此前已經過了一次大招。此次交戰的起因，是「少不更事」的萬斯在2021年競選俄亥俄州參議員時，曾公開嘲諷賀錦麗是「唔生仔女的貓女士」，稱：「民主黨的未來完全掌握在唔生仔女的人士手中。這些人嚴格來說毋須為未來承擔後果，我們怎能把國家交給他們管理？」

這段「黑材料」被民主黨深挖出來，在7月底對萬斯發動了一個多星期的道德圍攻，成功激起了自由派支持者對他的不滿，甚至一度連共和黨內部也開始擔憂萬斯參選「弊大於利」，要求盡快換人，但被特朗普拒絕。隨後的選情發展說明，雖然民主黨對萬斯的攻勢，有助鞏固「貓女士」們的支持，但萬斯中的子彈愈多，卻也愈能激發Hillbillies和保守派站在他的身後。

一場選舉展現兩個美國，兩派死忠互不相讓，接下來選情的主要變數，當然要看沃爾茲加入戰團後如何影響戰局。而對沃爾茲的任命，亦再次展示了民主黨競選機器的周密盤算，可以說是精確瞄準了萬斯負責防守的鐵鏽區。

特朗普利用萬斯鞏固鐵鏽區的支持（美聯社）



寫出《鄉下人悲歌》的萬斯，在俄亥俄州鄉郊長大，曾加入美國海軍陸戰隊，被派駐到伊拉克戰場。沃爾茲則出生於內布拉斯加州鄉村，同樣參加了國民警衛軍，更服役了24年，在911恐襲引發全球反恐戰期間，他被派往歐洲支援反恐，獲晉升為士官長。



雖然沃爾茲在全國的知名度較低，但他在明尼蘇達州相當受歡迎，獲得該州91%的民主黨選民支持。如果把這個數據投射到其他內陸州的話，並考量到他的愛國從軍背景，似也說明他對鐵鏽區選民具有相當號召力。美國媒體亦指出，沃爾茲做過六屆眾議員，主要關注軍事、退伍軍人和農業問題，這使得他可以彌補賀錦麗在這些領域相對缺乏的經驗，並引起民主黨傳統票倉之外選民的共鳴。

沃爾茲曾在佛山中學任教

圍繞著沃爾茲還有兩點值得一提：一、與典型的眾議院民主黨人相比，他的投票傾向略微偏右，尤其是在槍械問題上，他與民主黨人存在分歧。射擊是沃爾茲畢生愛好，他更在以往選舉中獲得全國步槍協會的支持。

二、沃爾茲早年大學畢業後，曾於1989至1990年間，赴中國教學一年，工作地點更是佛山第一中學，教學內容包括美國歷史、文化和英語，他亦因此會說流利中文。在美國當前跨黨派高度打壓中國的背景下，沒有必要一廂情願把他定性為「知華派」，但他顯然比立場保守的萬斯，更容易爭取華人等少數族裔選民支持。

沃爾茲有望爭取到中間選民的支持（美聯社）





回顧賀錦麗接替拜登參選的過程，可謂動作非常迅速，在很短時間內迫退了黨內各路潛在挑戰者，並確立了競選副手。這說明，在密謀替換拜登的過程中，一臉堆笑的賀錦麗及她幕後的政治勢力早已籌劃多時。根據最新民調，賀錦麗現時支持率以51%對48%，反超前特朗普3個百分點。

賀錦麗競選形勢逆轉再一次說明，現階段就認為民主黨「輸硬」，既嚴重低估了美國國內政治對立的嚴重性，又嚴重低估了民主黨競選機器的戰鬥力。這場選舉是支持特朗普與反對特朗普兩大力量之間的鬥爭，目前還沒有明確數據說明，哪一方的投票者最終會更多。

這場選舉同樣是展示民主黨競選機器文宣水平的看台，只要該黨推選了賀錦麗，就一定會找出令她勝利的方法。換個角度來說，當別人都以為賀錦麗只是一隻鹿時，民主黨卻總有本事把她變成一隻馬。







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