烏軍亡命草原，普京欲罷不能

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正當全球焦點集中在伊朗與以色列可能爆發的全面衝突之時，烏克蘭卻突發一支奇兵，從漫長的烏東邊境線找到空隙，一舉突破俄羅斯境內的庫爾斯克州，攻「村」掠地上千里。雖然戰情緊湊，奈何俄烏之戰曠日持久，世人已漸麻木。這萬名烏軍精銳的拚死逆襲，倒更似一場喋血的角鬥士表演，觀眾席上那些政要元老，市井小民但求看個輸贏，哪管他們生死？

左圖，俄烏兩軍進攻形勢圖；右圖，普京聽取俄軍參謀部匯報戰情（美聯社）



在這巨大的角鬥場上，俄軍之所以在庫爾斯克州被突破防線，要從這支軍隊慣用的「草原戰術」說起。俄羅斯幅員遼闊，大部分地區是草原丘陵。草原之上一望千里，既無天險，又無足夠兵力，因此俄軍的傳統作戰思維，並不執著於死守每一處，而是在前哨遇到攻擊時先遲緩敵軍攻勢，再集結大兵團，尋找合適的時機與戰場，或以優勢兵力正面擊潰，或以鉗形攻勢圍而殲之。



「草原戰術」支配俄地緣戰略



「草原戰術」自古已有。美國著名人類學家巴菲爾德(Thomas Barfield)撰寫的《危險的邊疆--遊牧帝國與中國》，就詳述了古代遊牧帝國的這種戰術，及其地緣政治影響。草原戰術思想導致俄羅斯的安全戰略出現三個特點：



一、由沙俄至蘇聯時代都不斷對外擴張，爭奪更多的緩衝地帶，以便在受到外敵進攻時，有足夠的時間和空間供部隊運動、集結並布署反擊。值得一提的是，近期俄軍大舉進攻烏東的哈爾克夫，及烏軍逆襲庫爾斯克，都不約而同說是要擴大自身的「緩衝地帶」，可見俄、烏兩軍「系出同門」，都信奉「草原戰術」思維。



二、由於俄羅斯政治和軍事核心，僅僅把國境線周邊的遼闊土地視為戰略緩衝區，沒有花心思發展地方經濟，結果導致邊疆區經濟凋零。從俄烏開戰後雙方發布的視頻可見，這些地區村莊疏落，經濟活動滯後，村民生活貧困。就像這次烏軍長驅直入庫爾斯克，深入俄境千里也只是佔領了不到一百條村莊。



三、「草原戰術」雖然強調運動戰，但俄軍本身又並不靈活，形成獨特的「北極熊」作戰方式，在戰場上顯得很「毛糙」，往往在一些局部戰場上反應遲鈍，戰鬥力拉胯，甚至被譏為「好戰但不善戰」。當戰爭不在其預想之內發生時，俄軍就容易「甩轆」。更可怕的是，如果俄軍在充分集結兵力後，仍在預定戰場被敵方擊潰，就會因為士氣崩潰而兵敗如山倒。

烏軍炸毀庫爾斯克一條大橋（互聯網）



1941年6月22日納粹德國對蘇聯發動巴巴羅莎計劃之初，蘇軍就遭遇過這種滅頂之災。在德軍發起進攻之初，蘇軍西部軍區將領思想僵化，麻痺大意，仍堅持一切按日常軍事條例辦事，甚至不敢打開軍火庫武裝部隊，結果被德裝甲部隊閃電破防。這還不算是最致命的事，德軍首階段的勝利，甚至是其後在明斯克的會戰都還可以說只是對莫斯科拉響了戰爭警報，但至9月蘇軍元帥布瓊尼指揮的逾60萬部隊，在基輔防禦戰中被圍殲，導致蘇軍士氣瓦解，被德軍一直攻到斯大林格勒城下才喘過氣來。



「廣場革命」破壞俄安全緩衝



在基輔會戰結束大半個世紀後，美國和歐盟於2014年支持烏克蘭民族主義者在基輔發動廣場革命，推翻民選親俄政府時，理應充分意識到此舉將嚴重破壞俄羅斯的「安全緩衝」，必定憾動克宮及俄羅斯強硬派的神經。之後果然發生了「小綠人」搶佔克里米亞事件，並擴大至今天的俄烏戰爭。基於上述歷史和地緣政治的考量，美國和北約向基輔動手之初，就應該預期到俄羅斯會做出強硬的，甚至戰爭級別的反應。他們沒有料到的是，在烏克蘭引爆的代理人戰爭並未能把普京政權拖垮。



自從二戰以來，美國和北約一向輕視俄軍前線指揮官衝鋒在前的戰術，貶稱為「人海戰術」。其實這種講法並不準確，俄軍在進攻前非常注重火炮打擊，和重裝部隊的壓制。參謀部會預先進行仔細和繁複的運算，以確保足夠火炮、坦克的投入和彈藥消耗量。在二戰中，蘇軍一旦發起進攻就會一波接一波而沒有停歇期，導致德軍雖然戰鬥水平較高但最終仍被消耗乾淨。



冷戰期間，蘇軍又在「草原戰術」中強化了機械化部隊的作用，以坦克為主力的「鋼鐵洪流」威懾北約。扯遠一點，解放軍初期受蘇軍作戰方式影響，在善於集中優勢兵力打運動戰的同時，大力發展重炮打擊能力。至改革開放後受第一次波斯灣戰爭震撼，又開始狂追高科技武器和海陸空天一體化作戰能力，後者正正是俄軍在對烏戰爭中曝露的最大弱點。國內外均有軍事專家認為，解放軍的最大弱點是缺乏實戰經驗，但話說回來，外軍也沒有遭遇過解放軍這種結合美、俄兩軍作戰特點的部隊。真的打起來，恐怕後此都是新手。

俄軍加緊對哈爾科夫方向的進攻（互聯網）



哈爾科夫和庫爾斯科唇亡齒寒



回到俄烏戰場，其實這次俄軍主攻的哈爾科夫，和烏軍主攻的庫爾斯科，由於地勢平坦，在二戰時期就是蘇、德兩軍坦克集群大規模運動戰的「超級角鬥場」。蘇、德軍隊曾在哈爾科夫傾力而出，反覆交手，在包圍和反包圍的角力中，稍有不慎就會全軍覆滅。



而且，哈爾科夫和庫爾斯克兩大戰場唇亡齒寒。1943年7月，庫爾斯克發生過人類史上最大規模的坦克會戰，蘇、德雙方當時出動了近270萬兵力，和6000多輛坦克及裝甲車在草原上廝殺。雖然雙方在這場戰役中傷亡慘重，但蘇軍終於以25萬官兵陣亡的代價奪回戰略主動權，開啟向柏林進軍之路。



以史為鑑，俄烏兩軍當前在哈爾科夫和庫爾斯科的攻勢，其實也有二戰時蘇德兩軍互奪戰場主動權的影子。烏軍在庫爾斯科方面的行動，在很大程度上是想分散俄軍在哈爾科夫方面進攻的壓力，並形成突出部威懾俄軍後方，同時擴大基輔的安全緩衝區。但對比二戰時動輒出現數百萬將士和坦克集團軍的拚殺，目前的戰鬥規模算是「小巫見大巫」。



而俄軍被突破防線後，似乎又犯了老毛病。俄軍總參謀長格拉西莫夫甚至是當著普京的面，最初也稱只有約一千多名烏軍發動進攻，且已被俄軍頂住，但事實上參與進攻的烏軍達到上萬人。此後俄軍並沒有立即組織大規模反攻，而是加緊修建後方防線，阻止烏軍深入。與此同時，俄軍主力繼續在哈爾科夫方向強攻，力爭取得戰區主動權，然後抽調兵力截斷庫爾斯科烏軍退路。

二戰期間庫爾斯克曾爆發人類史上最大規模坦克會戰（資料圖片）



普京的有限度戰爭計劃失算



單就軍事實力而言，烏軍的這次突擊在沒有空中優勢和後勤保障的情況下，幾乎沒有贏的可能，而且也沒有完成佔領庫爾斯克核電廠的首階段任務，但這上萬名英勇之師的行動，仍給克宮帶來了政治和軍事層面上的打擊：一、軍事上，他們展示了在北約空天偵察技術的支援下，俄羅斯邊防的脆弱。這反過來可能會刺激俄軍在下一階段，擴大在烏克蘭境內的作戰範圍和規模，以奪取更多「緩衝區」，防止同類事件重演。但如此一來，俄烏戰爭更難在短期內透過談判實現停火。



二、在政治上，基輔敢於動用所剩不多的精銳部隊，發動此次「亡命」進攻，也正是趕在美國總統選舉前，刺激戰爭規模擴大和升級。如果目標達成的話，共和黨總統候選人特朗普即使是順利重返白宮，也未必能如他所言，在24小時內結束俄烏戰爭。而反過來說，普京同樣在等待特朗普上台，以便盡快扼斷美國對基輔的軍援。



這一層政治考量，無疑會使得普京在決定如何回擊庫爾斯克方面烏軍時投鼠忌器，須避免因戰事升級而刺激美國的反俄情緒，從而打擊特朗普的選情。但必須要正視的是，俄羅斯國境被突破，嚴重打擊普京在國內強硬派眼中的威信。此君有仇必報，定會選擇合適時機，向基輔展開針鋒相對的報復。



自開戰以來，外間一般相信普京會將戰事嚴限在烏東，沿第聶伯河與基輔及北約對峙，但今次事件後恐怕難說了。和談將變得更遙遠，普京原擬透過一場有限度戰爭來鞏固其西部安全緩衝的計劃，正在一步步被改寫…







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