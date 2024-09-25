高科技「木馬屠城」敲響全球化喪鐘

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今年7月30日，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）前往德黑蘭，參加了伊朗新總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮。次日，他在德黑蘭的秘密住處發生爆炸，他與保鑣一同身亡。事發後伊朗當局亂作一團，哈尼亞是如何洩露行蹤，又是以何種方式被殺，引發了各種猜疑。

大批黎巴嫩南部居民逃避以軍轟炸。（美聯社）

直至本月18日，黎巴嫩發生數千部call機爆炸，重創真主黨游擊隊。這宗被稱為現代版的高科技「木馬屠城」恐襲，為哈尼亞被定點清洗提供了線索－如果以色列能夠操控敵對組織的通訊設備，甚至是掌握生產設備的供應鏈，置入可遙控引爆的微型炸彈，那麼無論是真主黨還是哈馬斯的通訊網絡，就一直是「無掩雞籠」，其成員甚至還隨時攜帶著「貼身炸彈」。

堪比科幻電影的「超前奇謀」

黎巴嫩Call機和對講機爆炸展示出來的，堪比科幻電影的「超前奇謀」，顯示處於產業和技術劣勢的伊斯蘭武裝組織，無論是加沙的哈馬斯、黎巴嫩的真主黨，還是被視為其背後支持力量的伊朗，其實都是處處捱打，惶惶不可終日。那些四處匿藏的組織領袖之所以未被殺，恐怕並不是因為自己藏得深，而是人家放長線釣大魚，還不打算取你的命。

趁著通訊設備炸彈浪潮打亂真主黨部署，並令黎國民眾陷入恐慌，以軍隨即對當地發動了近20年來最猛烈的空襲。黎巴嫩衛生官員表示，周一（23日）和周二（24日）的襲擊，造成至少558人死亡，包括50名兒童，並致超過1800人受傷。而在過去一周，當地醫院收治了超過5000名傷者。與此相比，在2006年以軍攻入黎巴嫩，與真主黨作戰長達34天，當地傷者累積也只有11000人。

以色列政府和美國媒體均強調，以軍行動是精確打擊真主黨高層，及藏在民宅內的真主黨火箭發射台。但必須指出的是，黎巴嫩並不是只有真主黨活動，也不是單一宗教或族群的國家。她本是中東最開放和宗教文化多元的地方，首都貝魯特曾被譽為「中東明珠」和「中東小巴黎」等。不幸的是，隨著國外宗教及政治勢力滲入，最後淪為代理人角力場。

以色列欲建兩大安全緩衝區

一座民居內的對講機發生爆炸。（美聯社）

隨著以軍對黎巴嫩出手，內塔尼亞胡政府的戰略意圖亦浮出水面。那就是，在基本剷平了耶路撒冷西南部與埃及接壤的加沙之後，以軍又將炮口轉向北部與黎巴嫩接壤的地區，驅離當地平民。如果行動成功的話，以色列就能將加沙和黎巴嫩南部兩個地區夷為平地，建立所謂的「安全緩衝區」，趕絕本來盤據當地的哈巴斯和真主黨，徹底清除兩大伊斯蘭武裝組織對以色列境內構成的安全隱患。鏟除哈馬斯和真主黨，等於斬斷伊朗的一對伸到以色列周邊的羽翼，這將徹底改變中東地緣政治形勢，使得德黑蘭在以色列的軍事威懾下喪失屏障。

內塔尼亞胡政府雖然在軍事上所向披靡，但外交處境卻日趨困難：首先，其對加沙的狂轟濫炸，本已導致美國斡旋的以色列與沙特阿位伯關係正常化以失敗告終。如果戰火蔓延到黎巴嫩的話，將進一步加深以色列的外交孤立；其次，最為積極支持內塔尼亞胡的美國共和黨總統候選人特朗普選情開始告急，這使得內塔尼亞胡在未來四年，極可能仍要與民主黨政府打交道。

阻伊朗與歐美重返核協議

黎巴嫩居民為爆炸浪潮的傷者捐血。（美聯社）

最後，伊朗最近選出了改革派的佩澤什基安出任總統，他正致力於與西方重啟核協議，並突破經濟封鎖。當前歐洲國家面對俄烏戰爭，急需增加石油供應渠道，而伊朗核協議本身就是在民主黨奧巴馬政府時期簽訂，後被特朗普上台後撕毀。因此，內塔尼亞胡政府目前擴大在中東地區的軍事行動，在很大程度上也是透過提高地區緊張局勢，阻止伊朗與歐美重回核協議。

與此同時，以色列透過升級緊張局勢，亦旨在把美軍吸引到中東，避免民主黨政府將軍援悉數投放到烏克蘭戰爭。顯而易見，無論是阻止伊朗重回核協議並增加對歐洲石油供應，還是與烏克蘭搶奪美國的軍事資源，都會引起歐洲國家的不滿。德黑蘭方面也看到了這一契機，致力爭取外交勝利。

以軍擴大在中東軍事行動時，聯合國正好舉行大會。伊朗總統佩澤什基安周二（24日）在大會上發言，指摘以色列意圖設下圈套，把伊朗拖入戰爭。他表示，國際社會必須制止以色列在加沙地帶和黎巴嫩的暴力行為，以免其蔓延到整個中東乃至整個世界。他同時呼籲西方國家重回伊朗核協議，並取消對伊制裁。

各國需就中美供應鏈做出選擇

黎巴嫩南部道路上擠滿逃難車輛。（美聯社）

而在聯大會場之外，美國官員和政客不失時機借事件說明與中國進行供應鏈脫勾的重要性。民主黨眾議員穆爾頓（Seth Moulton）便稱：「如果以色列能做到這一點，那中國也可以。漫長而不透明的供應鏈，很容易留下可供利用的缺口，我們需要與盟友展開密切的戰略合作，來縮小這些缺口。」

曾負責處理供應鏈問題的前美國國務院高級官員、現供職於大西洋理事會的哈特（Melanie Hart）則指，黎巴嫩的通訊儀器爆炸事件，「就是將這種產業鏈武器化的一個例子。當你依賴其他國家提供關鍵投入或技術時，那你就相當於為自己所做的一切開了後門。」

前聯邦調查局（FBI）官員特里普萊特（Holden Triplett）則說得更坦白：「滲透供應鏈是情報部門一個相當標準的工具，在過去幾年中，我們看到這個工具主要用於收集信息，但正如我們最近所見，它也可以用於定點清除。」

作為以色列在軍事、情報和科技領域的主要支持者，美方人員的言論有點兒「賊喊捉賊」。但客觀現實是，在美國的主導下，歐美、日韓、北約、歐盟等國家、地區和組織，將無可逆轉地將中國進一步排除到產業鏈外。而反過來說，俄羅斯、中東、全球南方、金磚、上合等國家、地區和組織，為了防範被有潛在威脅的國家滲透和操控，則會增加向中國訂購通訊設備等關鍵物資。

基於在黎巴嫩被引爆的call機和對講機，並非甚麼高科技電子產品，卻頓時令全國陷入死亡和混亂。那麼，究竟產業供應鏈的保安層級要普及到何種程度，就成為了一個驚心動魄而又耗資巨大的問題。以色列發動的現代版「木馬屠城」，預示著世界各國將圍繞著中美兩大供應鏈體系做出選擇，亦因此為全球化進程敲響了喪鐘。







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