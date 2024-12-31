特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」

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踏入2025年，隨著美國總統就職典禮在1月20日舉行，特朗普2.0時代即將正式運轉。針對未來中美關係，以至全球局勢變化的各種分析和推測，即將受到事實的考驗。而這些分析和推測的最大問題，就是難以追上形勢的瞬間萬變。

面對外交亂局，特朗普可能重新評估中國的地緣價值（美聯社）



正所謂「時間不等人」，就在特朗普等待就職的這段時間，國際形勢發生了顯著而重大的變化，其中較為關鍵的發展是：一、東亞的韓國發生戒嚴風波；二、中東的敘利亞阿薩德政權倒台；三、歐洲的普京政府拒絕了特朗普開出的停火條件。



特朗普戰略鋪排失算



在發生這些變化之前，外間推測特朗普2.0的全球戰略鋪排將是，他會把中東戰火放手交給以色列內塔尼亞胡政府來處理，由於以軍在作戰能力上佔有壓倒性優勢，美國不至於捲入太深；在俄烏戰場上利用他與普京的「交情」，迅速推動促和止戰；然後特朗普的鷹派班子就能騰出手來，聯手歐洲全力進擊中國。



國際形勢的三大變化，卻恐怕令這一推測失算了 -- 在中東，土耳其支持的代理人武裝組織控制了敘利亞，使得以色列的軍事擴張，突然遭遇到潛在的遏止力量。事態顯然引起了特朗普警惕，他直指土耳其的行為是「惡意收購」，美軍有直接捲入衝突的危險。



在歐洲，情況變得更加嚴峻。特朗普的死對頭、民主黨總統拜登在下台前，採取了一連串刺激戰事升級的舉動，最為嚴重的是容許烏軍動用北約製遠程武器打擊俄羅斯境內。作為報復，俄軍對烏克蘭試射了可攜核彈頭的新型中程彈道導彈「榛樹」。歐洲因此非但沒有看到停戰的曙光，反而有可能倒退至冷戰時代的核子臨戰狀況。



普京拒接受特朗普停戰方案



俄烏戰爭相持近3年，雙方都損失慘重。特朗普滿以為向普京套套交情，克宮找到下台階就會乖乖就範。他甚至隨口把俄軍傷亡60萬的數字都抖了出來，這是外交素人的表現 -- 普京絕不會讓俄羅斯公眾認為，他需要靠特朗普來實現停火，否則將難以維持其政治強勢地位。

俄烏戰事升級，令特朗普在短期內促成停火的意圖失算（美聯社）



再者，普京原擬打一場快速的「特別軍事行動」，迫使基輔結城下之盟，確定克里米亞半島永久回歸俄羅斯。但用普京的話說，戰爭發展至今，已變成俄羅斯和所有北約成員國的戰鬥。而特朗普還把俄軍傷亡的慘重公諸於世，這只會更加令普京下不了台，他只能提出更高、更持久的停戰條件，才能彌補俄羅斯的戰爭損失。簡言之，俄烏戰爭相持不下，特朗普「24小時結束戰爭」的海口顯然是政治表演多於務實了。



美軍再次陷入中東戰火的危機上升 -- 事實上美國正在向敘利亞增兵；俄烏戰爭一時半刻停火無望，必然促成特朗普外交團隊重新評估中國的地緣戰略作用。就在此時，還發生了韓國戒嚴風波。本欄前文已指出，當前在三八線以北，俄朝共同防禦條約已經生效，以南則有處於美軍直接指揮下的美韓及美日韓軍事同盟，一旦爆發衝突就有瞬間上升成陣營對抗的危險。



俄烏戰爭牽動半島危局



朝鮮半島的新陣營對抗危局，在很大程度是俄烏戰爭的外溢效果。於是特朗普非但無法預期歐洲停火，反而在最嚴峻情況下，駐韓、日美軍又恐將直接面對擁有核彈的俄朝聯軍。特朗普試圖把美國帶回孤立主義以便休養生息，但美國單邊主義留下的泥淖卻可能令他愈陷愈深。



在此情況下，只要特朗普外交團隊的眼光看得夠遠，就會發現中國的地緣價值正在改變，這反映在中東，土耳其「惡意收購」敘利亞，意味泛突厥主義勢力坐大，影響力橫跨中亞；在歐洲，如果俄羅斯不為所動，特朗普將被迫改為對普京採取強硬態度。美國不會坐視俄羅斯影響力重返東歐，因為這意味著美國作為冷戰勝利國的地位正式結束，從此不再偉大。



重拾中國的地緣價值



結果，重拾中國的地緣價值就有可能再次擺在特朗普的枱面上，因為只有北京才有能力，在朝鮮半島、俄烏，中東參與為各大衝突火點降溫，這樣美軍就避過了直接捲入衝突的危險。只有美軍避過了捲入大大小小的衝突，美國才能休養生息，全力以赴打倒中國。

俄烏戰爭陷入泥淖，雙方傷亡慘重（美聯社）



畢竟西方思維體系中的地緣價值，無非是誰扮黑臉搞衝突，誰扮白臉搞制衡。地緣價值一旦改變，昨天你還是黑臉，今天就可以改演白臉。但中國人不習慣吃這一套，北京最近一再強調不搞地緣政治，不追求地緣利益，也許就是要帶出這個訊息 -- 中國不扮演衝突角色，因此追求中美合作共羸；中國也不扮演制衡的角色，因此恪守與俄羅斯的戰略互信。



只要特朗普及其政治班子願意承認中國在多極時代的大國地位，接受北京不會罔顧自身利益，而任意隨美國意願起舞。那麼，特朗普最近發出的一句願語 -- 中美合作可解決世界上所有問題，就有可能出乎意料地成真。







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