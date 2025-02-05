美國關稅鎖國，中國智能開源

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這個春節，在DeepSeek開源熱潮推動下，中國社會進入了「人工智能」(AI)賀歲時代。當春節聯歡晚會首次播出機器人舞蹈，民眾開始用手機上的AI功能來創作賀詞，廣發朋友圈之時，太平洋彼岸的白宮卻對華發起了「春節攻勢」，對包括香港郵包在內的中國貨品加徵10%關稅，在美國重返孤立主義的道路上邁出了一步。

DeepSeek熱潮引領中國民眾首次用AI拜年（美聯社）

MAGA：加墨無力反擊



特朗普打著「讓美國再次偉大」(MAGA)的旗號重啟關稅戰，最引發批評的行為還不是針對中國，而是對加拿大和墨西哥。特朗普不僅向自己的盟友和鄰國舉起關稅大刀，而且毫不掩飾其「美國優先」的狹隘心態。他將加拿大譏為美國第五十一州，同時將墨西哥灣改名為「美利堅灣」。



MAGA支持者們的理由很簡單：77%的加拿大，和84%的墨西哥出口銷往美國，他們沒有資格「對美國說不」，只能乖乖在控制邊境毒品走私和非法移民湧入美國的問題上，向特朗普政府做出合作與讓步。但是，美國國內反對特朗普的意見則認為，他的關稅戰是一種固步自封的行為。



美國曾在歷史上的大部分時期都對進口商品徵收重稅，甚至因此吃過大虧。在1930年為了減輕大蕭條影響，聯邦政府推出了《斯穆特-霍利法案》，導致關稅平均增加了約20%，結果反而加劇了經濟不景，最終迫使聯邦政府轉向自由貿易政策，直至1995年成立世貿組織(WTO)而達到頂峰。



加拿大：美國國歌被噓



雖然特朗普在國內外壓力下，暫緩了對加墨的關稅戰，但已對美國外交領域造成難以修補的破壞。在剛過去的周末，無論是渥太華舉行的國際曲棍球錦標賽，還是在多倫多舉行的NBA賽事上，當美國國歌奏響時，都傳來了觀眾的一片噓聲。當地媒體敏銳的指出，加拿大民眾過去甚少對美國國歌無禮。

基於加拿大是英聯邦國家，其行徑也間接破壞了「英美特殊關係」。英國《金融時報》緊密跟蹤事態，稱特朗普的挑釁行為激起了加拿大的「經濟愛國主義」(economic patriotism)，掀起了加人購買國貨的運動。

自從特朗普在上周六（1日）宣稱對加國徵稅後，印有「加拿大製造」的產品銷量大增。報道指，加拿大人一向安於充當一個實力較弱，但不生事的美國盟友，特朗普的霸凌令他們感到憤怒，已到了忍無可忍的程度。

特朗普試圖對加拿大徵關稅引發強烈反彈（美聯社）



友岸外包：北美經濟斷鏈



即將離任的總理杜魯多在宣布對美發起關稅反擊時，道出了很多加人的心聲。他指出，美加兩國自一次大戰就開始共同進退，在由朝鮮半島至阿富汗的戰爭中支援美軍，就在最近還加入了撲滅加州山火的行動。他說：「我們曾並肩作戰，赴湯蹈火。」



杜魯多話鋒一轉，呼籲加人購買給美國帶來最大經濟創痛的國貨，例如以加國威士忌(Canadian rye)取代肯塔基波旁(Kentucky bourbon)。加拿大人口最多的省份安大略，也率先從地方政府的角度對美發起反擊，計劃終止與馬斯克旗下衛星公司星鏈(Starlink)，價值1億加元（6830萬美元）的合約。



該省省長福特表示：「我們將撕毀與星鏈的合同。安省不會與一心要破壞我們經濟的人做生意」。安省還將禁止美國企業與參與省級合同，直至關稅取消為止。福特周一（3日）上午在多倫多參加公開活動時，指出當特朗普宣布關稅時，已經違反了北美自貿協定的條款，敦促其他城市和地方政府也採取同樣反擊行動。此外，魁北克省也開始對所有美國投標的公共合同加徵25%關稅。



地緣政治：特朗普將盟友推給中國



在美國陷入眾叛親離之時，一些民主黨智囊敏銳察覺到了對加墨揮動關稅大刀帶來的經濟和地緣政治影響：在經濟上，這意味著特朗普政府正在放棄前朝的友岸外包與對華脫勾的互補政策。也就是說，由美國提供科創及資金、加拿大提供天然資源、墨西哥提供廉價生產力的北美「三角關係」，將被關稅戰毀掉。



這就導致在地緣政治上，特朗普政府究竟如何看待中美關係成了疑問。前美國財長薩默斯如是稱，特朗普關稅對美國經濟是一個傷害，但卻幫了中國大忙。因為美國把一些最親密的盟友推向了中國的懷抱。



薩默斯的言論沒有觸及到的是，在美國主張自由貿易的整個時期，正是國力由興至盛，最終達到全球單極強權的時期。換言之，美國對自由貿易的信心曾經得到其強大綜合國力的支持。隨著其國力的消退，重回孤立主義的呼聲才再次響起。

OpenAI首席執行官奧爾特曼承認站在了歷史錯誤一邊（美聯社）



OpenAI：站在了歷史錯誤的一邊



薩默斯的言論同樣沒有觸及到的是，當美國建立「老式的」關稅壁壘時，中國卻正在消除未來科技普及的障礙。由中國國內大學精英組成的一個團隊，以600萬美元成本推出了DeepSeek，導致了華爾街科技巨企英偉達的股價崩盤，同時也揭開了中美兩國在馬拉松跑道上的南轅北轍。



當特朗普的關稅戰令美國與世界隔絕時，中國則透過DeepSeek開源，展示了天下大同的可能。雖然美國科企和媒體隨即對DeepSeek展開了激烈的圍攻，但一些西方輿論亦形容，DeepSeek透過開源，推進了科技領域的民主化進程。她打破了美國科企和華爾街對AI技術的小圈子營運，使之成為普羅大眾、中小企業可以普及使用的生產工具，從而推進了整個社會生產力的快速提升。



如前所述，這個春節，當美國對華發動關稅戰之時，中國的民眾已經開始用AI技術生成新春賀詞。OpenAI首席執行官奧爾特曼不得不承認，OpenAI站在了歷史錯誤的一邊，需要制定不同的開源策略。用中國人的說法，正是「天若有情天亦老，人間正道是滄桑」。一位關稅鎖國，一位智能開源，誰能在這場馬拉松競賽中跑得更遠？







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