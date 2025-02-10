特朗普的第二面照妖鏡會在何處？

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本欄此前指出，縱使特朗普重返白宮後會處處燃點火頭，但中東和平前景，卻是他是「聖」還是「妖」的第一面照妖鏡。隨著特朗普把以色列總統內塔尼亞胡列為他在白宮接待的首位外國元首，並當著後者的面，公然宣稱美國考慮接管加沙，並把巴人遷徙到其他中東國家。



這第一面照妖鏡照出了甚麼，已經不言而喻。結合特朗普對格陵蘭島、加拿大、巴拿馬、墨西哥灣的言論，說明特朗普即使穿著和平的外衣，骨頭裏面的意識型態卻是殖民擴張的。那麼，特朗普的第二面照妖鏡會在哪裏出現？

《哪吒2》劇情反轉，被指暗喻中美博弈（互聯網）



像讀劇本般跟從班農策略



前兩天，心驚膽顫的民主黨輿論總結了特朗普執政首兩周的政治策略，結論就是 - 千萬不要被特朗普迷惑，因為他善於製造假象，以掩飾其真實意圖。他們還抽絲剝繭，分析出特朗普的新政班子，其實沿用了其曾經的國師 - 班農(Steve Bannon)的策略。他們搬出了班農在2019年說的一段話：



「反對黨其實就是擁有媒體，由於媒體既笨又懶，每次只能專注一件事情。而我們需要做的事，就是給媒體來個大水漫灌。每天我們餵給他們三件事，他們只能咬其中一件，這樣我們的所有任務都會大功告成。」



班農此時擺出開槍的架勢：「砰！砰！砰！三槍，這些傢伙將永遠不能緩過氣來。但關鍵是，我們必須要保持以最快速度(muzzle velocity)開火。」民主黨輿論總結稱，特朗普在首兩周，像照讀劇本一樣跟從了班農的策略，他對媒體的大水漫灌導致反對黨和公眾喪失了焦點，結果就是被他逐一擊破，完成斬斷聯邦開支，到取消「出生公民權」的一系列動作。



特朗普的全球戰略劍指何方？



民主黨基於自身政治利益，沉迷於不惜一切打倒特朗普，顯然沒有足夠的格局，來理解「班農戰術」超出於兩黨鬥爭之外的目標。亦即在讓「美國再次偉大」(MAGA)的旗幟下，特朗普的全球戰略究竟劍指何方？



過去兩周，特朗普在國際間拋出了一連串令人震驚的議題，他向歐洲提出吞併格陵蘭島；向加拿大叫囂要收為第五十一州；把墨西哥灣單方面改名為美利堅灣；警告會重奪巴拿馬運河；他同時還率先對墨西哥、加拿大和中國發起關稅戰。



然而，在經過長達兩周的各國政府和媒體輿論擾攘後，特朗普實際上只做了兩件事：一、在白宮迎接內塔尼亞胡，把這位正被國際法庭通緝的人士列為上賓，並在其賓至如歸的微笑下，宣布把巴人遷出加沙的計劃。這從國際道義角度看，等於認證內塔尼亞胡毀滅加沙的正當性；從中東和平進程的角度看，等於否決兩國方案，巴人建國；而從以色列的軍事戰略角度而言，等於美國出手擴大以國在加沙方向的安全緩衝，那麼下一步在黎巴嫩、敘利亞、伊朗方向會有何種行動？

中東和平進程是特朗普的第一面照妖鏡（資料圖片）



關稅大刀只揮向了中國



二、在首階段的關稅戰叫陣中，特朗普實際上只把大刀揮向了中國。如果美國民主黨輿論所言是實，即特朗普正在忠實採用「班農戰術」的話，那麼其全球戰略的虛虛實實就是：在外交領域，對格陵蘭、加拿大等等的言論是虛，在中東政策上倒向以色列是實；在貿易領域，對加拿大和墨西哥的動作是虛，對中國是實。



那麼，特朗普的第二面照妖鏡當來自中國？是，也不是。他在執政首兩周的種種動作，就算是虛招，也在國內外處處撩起了火頭，恐慌和憤怒的種子已經遍地開花。因此，他的照妖鏡將來自N個方向，一如《哪吒2》劇情裏的反轉，惟此處就不劇透了。







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