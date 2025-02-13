美俄首腦切磋廚藝，歐洲大菜逐樣上桌

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美、俄總統同意就烏克蘭戰爭舉行停火談判，不由得令人佩服前國務卿布林肯的「才氣」。還是那句話：「如果你不坐在餐桌旁，就會出現在餐單上」，道盡了西方的國際政治邏輯。



特朗普與普京一通電話，猶如兩位星級大廚約定切磋廚藝，首先上桌的是烏克蘭，丹麥見狀恐怕腳都軟了，因為特朗普說了，他想要格陵蘭。歐洲的抗俄國家也難以嚥下這盤大菜，因美國一旦放棄烏東，即等於他們喪失東歐一大片安全緩衝。

特朗普與普京同意就烏克蘭戰爭展開停火談判，圖為兩人在2018年會面（美聯社）



更何況，美國的對等關稅大棒又要向歐盟兜頭打過來了。而美國副總統萬斯前兩天在巴黎參加全球AI峰會，公然要求歐洲在AI發展領域聽從於美國的指揮。換言之，美俄兩國首腦的烏克蘭談判會談多久、是否談得成是未知之數，但歐洲國家夾在中間，只有輪流擺上桌被瓜分利益的份兒。



杜金：西方低估嚴峻性



三年前，普京決定以攻為守，出兵烏東以鞏固俄羅斯對克里米亞半島的控制權。只要達到這個目標，普京在蘇聯垮台後力挽狂瀾，令俄羅斯復興的道路上就算是立下了自己的豐功偉績。然而拜登政府領導北約，全力支援烏克蘭，導致普京未能達到速戰速決的預期效果。



特朗普重回白宮後透露，俄軍在烏克蘭傷亡60萬。面對這麼沉重的傷亡代價，想要普京停火談何容易？俄羅斯民族主義者的靈魂人物杜金就在周日（9日），亦即美俄首腦通話前放出了風聲。他說，烏克蘭永不能加入北約，以及俄羅斯永久收歸克里米亞和烏東四個州，是和平談判的兩大前設條件。



杜金進一步指出，俄羅斯與西方關係的嚴峻程度遠不止於此。他說：「俄羅斯內部已達成共識，我們在與烏克蘭及西方的戰爭中，必須以我們的勝利為終點，不能妥協。這不僅是普京的願景，更是他維持權力，與保住俄羅斯政體的必要條件……因為對於我們來說，俄羅斯聯邦的存亡，就在於烏克蘭戰爭的勝負，這遠遠超出普京提出的那些條件。」



美俄「打開話匣子」



在此背景下，烏克蘭的停火談判，極可能是邊打邊談，俄方不會放鬆對烏克蘭前線的軍事壓力，以防烏軍獲得喘緩之機。特朗普當然瞭解和談的困難程度，但作為一名投機商，他的算盤更可能是透過美俄談判打開對話渠道，即使是烏克蘭和平問題陷入膠著，美俄間也可以就其他方面的共同利益「打開話匣子」。那麼，除了歐洲的大餐外，特朗普想和俄羅斯談哪些方面的利益呢？

俄烏戰爭持續近3年，雙方傷亡慘重（美聯社）



特朗普自曝，他在周三（12日）與普京通電時，就提到了這些議題。他說，雙方除烏克蘭外，還討論了中東、能源、人工智能(AI)、美元以及其他各種主題。這當然包括是否能以解除金融禁令，來換取俄羅斯放緩金磚去美元化進程。此外，綜合特朗普近期對加沙的言論，及其內閣班子充斥對華鷹派的事實來看，他的戰略企圖仍可能是先穩住中東及俄羅斯，以便積蓄力量全力「鎖死」中國。



普京需考量其歷史地位



普京的策略則是，透過談判促成美國勢力退出烏克蘭，降低俄羅斯在西線的壓力，同時離間美國與歐洲盟友的關係，為北約的瓦解創造條件。克里姆林宮為此搶先做出姿態，邀請特朗普訪問莫斯科。這表面的盛情卻是特朗普的大難題，如果他未獲得重大和談結果即赴約，在其盟友眼中將意味著向俄羅斯投降，美國在歐洲的權威地位將一落千丈。



特朗普能否訪問莫斯科尚為未知之數，其他問題就且看吧。反觀當年的「特金會」，特朗普賺取了高光時刻之後，也就不了了之。美俄談判，對於特朗普也許就是一次廚藝表演，但不管是桌上的歐洲大餐，還是特朗普在枱下想做的交易，普京任何一個回應，都會定義他在俄羅斯歷史上的地位，不會是一場輕鬆的交易。







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