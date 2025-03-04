為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

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烏克蘭總統澤連斯基一身「戰鬥服」訪白宮，非但未如東道主預料般簽署礦產協議，反而當著美國記者們的面，與特朗普總統和副總統萬斯吵作一團。那一刻，白宮成了演大戲的草台，究竟誰是誰非，誰演戲誰設伏，誰贏了誰又輸了，台下觀眾也各有高見。





台上台下爭得不亦樂乎，看起來甚是精彩熱鬧。但在俄烏的春季戰場上，那些忍受著融雪的潮濕與嚴寒，神經兮兮提防無人機襲擊的士兵，在收看到這段鬧劇時，恐怕感受就不一樣了。因為按照傷亡統計數據，他們當中將有成百甚至上千人活不過未來24小時。

特朗普與澤連斯基的白宮會晤以吵架收場（美聯社）





俄烏戰爭是一場悲劇





如果那些根本就不會死的人，仍舊執著於誰是誰非的話，那麼距白宮吵架48小時後，當澤連斯基因為在唐寧街爭取到英國軍援，而再次展露出笑容之時，他將會再有成百上千的前線士兵陣亡。





這位贏了？那位輸了？這位設套了？那位中伏了？這場大爭執固然口沫橫飛，但前線不斷累積的屍體卻才是冰冷的事實。繼續爭下去，看看還會死多少人？廿一世紀的人類社會，如果還未能學會從立體角度看待各種問題與矛盾的話，是否至少應該理解到，國際社會有必要爭取一切可能，讓戰場上的年輕人活下來？





俄烏戰爭是一場悲劇，它是蘇聯解體的後遺症，既有難以解開的歷史遺留矛盾，也有歐洲地緣政治和經濟利益的複雜交匯作用。這場局部戰爭非但無法治療歐洲根深柢固的衝突基因，反而令之激化。從這個角度來說，特朗普和萬斯的意見是值得考慮的 -- 烏克蘭士兵正在被毫無價值地送上戰爭絞肉機，澤連斯基政府必須盡快停火以減少生命損失。





北京比特朗普政府更早促和



特朗普在上台首個月，即雷厲風行推進俄烏停火，但上周末在白宮發生的爭吵，顯示他高估了自己左右歐洲局勢的實力。事實上，早在美國前總統拜登任內，仍積極支持烏克蘭對俄作戰之時，中國就已經展開了調停努力，並於去年9月在聯合國，成立了以全球南方國家為主的烏克蘭危機「和平之友」小組。





換言之，北京的促和工作，其實早於特朗普政府。反觀白宮，由於特朗普並不樂見南方國家崛起，因此不太可能與「和平小組」展開積極合作。儘管如此，中國基於各種原因，仍不能坐視烏克蘭局勢的發展：

俄烏前線每天都有大批士兵陣亡（資料圖片）





原因之一，是特朗普想在俄烏之間兩頭漁利，缺乏一個調停者應有的公允。他把俄烏衝突的複雜局面，簡單理解成美國如何火中取栗的一盤冒險生意，試圖透過與俄方的雙邊會晤操控大局。





他然後簡單粗暴地逼迫澤連斯基政府簽署不平等的礦產協議，以求在戰後的烏克蘭瓜分利益範圍。單憑特朗普這種消極的、脅迫的調停方式，不足以為烏克蘭締造持久和平。





原因之二，是美歐矛盾正在加劇，為亞歐大陸的安全聯動關係帶來新變數。歐洲國家從來就存在自身的安全考量，自冷戰結束後，他們也積極主張北約東擴，借美國的強大軍事力量來壓制俄羅斯，並最終把烏克蘭當成了制約俄羅斯的最前沿。





因此在特朗普背棄澤連斯基後，包括英、法在內的歐洲國家，立即對後者表達了支持。英國首相施紀賢更主張向烏克蘭派兵「維和」，這說明俄羅斯與歐洲國家的緊張關係非但不會在短期內緩解，甚至是有升級擴大的潛在危險，不利於亞歐大陸的整體安全形勢。





歐洲萌生「禍水東引」歪念

英國首相施紀賢歡迎到訪的澤連斯基（美聯社）



原因之三，是歐洲在無法解決自身矛盾之時，不斷萌生「禍水東引」的歪念。近期較為顯著的事例，是法國總統馬克龍上周初訪問白宮，就烏克蘭局勢與關稅問題與特朗普交涉時，公然叫囂稱，美國的首要任務是對中國徵收關稅，更直言：「你不能同時與中國和歐洲打貿易戰」。





馬克龍在一個雙邊首腦會晤上，公然挑撥東道主與第三國關係，在外交禮儀上是極粗魯的行為。但其言論與歐盟及一些成員國此前的所作所為一脈相承，例如歐洲執委會主席馮德萊恩也曾公開提出，美歐應合力對華打關稅戰，而不是窩內鬥。再之前，歐洲國家還積極配合拜登政府，推動北約染指亞洲，並對華採取各種制裁，中國亦因此不能坐視歐洲這股勢頭滋長。





原因之四，是俄羅斯既不信任歐美，也不會放棄其在金磚和全球南方國家中的領導地位。如果被特朗普牽著鼻子走，也不利於維持普京總統在國內外的權威地位。相反，北京及全球南方國家在必要時，更能說服俄方採取克制的，有利亞歐整體安全形勢的步驟。





最後一個重要原因是，雖然中美關係近年並不理想，但特朗普上台後雙方關係仍處於「磨合期」。兩國在有關俄烏停火的問題上，罕有地出現了一致立場，中方早前在聯合國安理會上，投票支持了美方提出的結束烏克蘭衝突決議案。雙方作為世界主要大國，在推進決議的問題上負有共同責任，亦因此需要創造合作契機。







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