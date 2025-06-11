聯邦軍「解放」加州，特朗普加速內戰

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不久前，美國防長赫格塞斯在獅城香格里拉安全對話上，矢言美軍將力抗「中國威脅」，聽得會場內外的對華鷹派們熱血沸騰，疾呼美軍要來了。待得赫格塞斯返回美國，他果然動起手來，但不是劍指西太平洋，而是把國民警衛軍和海軍陸戰隊調到了加州，執行「解放洛杉磯」的任務。

美軍尚未在西太平洋「亮劍」，反而先淪為了美國國內政治鬥爭的工具，已經對國際社會發出了足夠響亮的警號——盲信特朗普政府對西太平洋地區的軍事豪言，可能導致自身的嚴重誤判，甚至是一失足成千古恨。

特朗普自導自演出兵加州

赫格塞斯對加州的調兵遣將，同時也說明了迫在眉睫的美國內亂危機——整個行動根本就是特朗普的自導自演——他主動發起了對加州的大規模反非法移民行動，在引發當地示威浪潮之後，又迅速定性事件是叛亂，並繞過民主黨州政府，啟動向國內派兵的程序。

特朗普向加州派兵之際，向美軍發表講話。（美聯社）

特朗普周日（8日）簽署法令，授權赫格塞斯調動任何常規武裝力量來平亂。作為「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的最忠誠追隨者，赫格塞斯毫不猶疑地執行了特朗普的指令。他們的第一個動作，就是奪下加州政府對該州國民警衛軍的調度權。

美軍北方司令部接管加州國民軍後，立即調派2000多名士兵前往洛杉磯。當加州州長紐森決定採取法律行動，試圖阻止聯邦政府動用國民軍時，赫格塞斯升級了武力部署，決定加派700名海軍陸戰隊到加州，保護聯邦設施。

從特朗普的上述舉動來看，出兵「平亂」與其說是針對民間騷亂，倒更像是針對民主黨州政府，尤其是州長紐森。特朗普不僅奪下加州兵權，更公開揚言要拘捕紐森，暗示後者違抗聯邦命令。

國民軍捲入兩黨政爭

特朗普和赫格塞斯的強硬行動進一步激化了美國社會的政治對立。當MAGA支持者歡呼勝利時，民主黨支持者則質疑特朗普故意令緊張局勢升級，藉機收緊他對軍權的控制，為下一步鞏固個人權力鋪路。

加州州長紐森矢言絕不屈服（互聯網）

令民主黨支持者最為擔憂的未來圖景是，特朗普最終會徹底改變美國政治制度，透過強制手段清除異己，剝奪公眾自由。但客觀而言，特朗普出兵民主黨大本營加州，也是共和、民主兩黨激烈黨爭的結果，而國民軍也不是首次動用到兩黨的政治鬥爭中。

早在2020年的總統選舉風波中，由於特朗普拒絕承認敗選，而引發了次年1月6日的國會山莊暴亂。事發當天，由民主黨控制的華盛頓特區及周邊維珍尼亞州相繼宣布宵禁，在沒有得到特朗普授權下，向首都派遣國民軍平亂。

特朗普當時仍是總統，民主黨州長不僅率先繞過他向首都派兵，時任民主黨籍眾院議長佩洛西，亦和時任參謀長聯席會議主席米利協商，以總統「精神失常」為由，奪下特朗普的三軍統帥權，包括動用核武的權力。而此時特朗普被各大社交媒體封號，形同被軟禁在白宮。

特朗普支持者因此認定，民主黨人當時聯同深層政府發動了一場政變，最終迫使他下台。而就在去年總統選舉年，輪到以德州為首的共和黨州大舉出動國民軍，抵制拜登總統的邊境政策。可見，由民主黨州國民軍進駐首都，到共和黨州國民軍邊境抗命，到當前特朗普重返白宮後出兵加州，聯邦政府與州政府間的「軍事對峙」有成為常態，甚至不斷升級的危險。

洛杉磯一名示威者被捕（美聯社）

紐森成特朗普眼中釘

就最近事態發展而言，加州州長紐森和特朗普的鬥法，成了後者對該州發難的導火線。紐森為首的民主黨人對白宮發起關稅司法戰，阻撓了特朗普政府的關稅談判進程。特朗普同時認為，加州政府沒有切實按照聯邦政府的指令，加緊拘捕和驅逐非法移民。

特朗普在關稅和貿易等領域的種種激進政策，導致民間不滿情緒上升，而「帶頭造反」的紐森成了民主黨未來問鼎白宮的明星人選。加州與白宮的對決，成了2026年國會中期選舉，和2028年總統選舉的前哨戰。紐森自然被特朗普視為眼中釘，甚至公然威脅要拘捕他。

由關稅戰到當前的聯邦政府出兵加州事件，紐森都選擇了走司法訴訟程序，避免被特朗普扣上「抗命」的帽子。但特朗普如果繼續升級及擴大在加州的軍事行動，甚至爆發流血衝突的話，則聯邦與州政府間的矛盾就會走向升級與失控。

美國的政治分析員過去普遍相信，所謂的「美國內戰」不會以槍林彈雨的形式爆發，而更可能是以個別州政府抵制聯邦政府命令，而引發憲制危機，並一步步滑向衝突。但是，隨著特朗普無視加州政府反對，而強行派兵進駐洛杉磯，發生流血事件的機率大幅提高。

紐森呼籲民眾和平抗議（美聯社）

周二（10日）晚，紐森發表了事發以來最重要的電視講話，他眼泛淚光說：「民主就在我們眼前遭受攻擊。我們擔心的時刻已經到來。」並警告：「加州可能是第一個，但不是最後一個，下一步就會輪到其他的州。」紐森提醒公眾和平示威，但同時矢言「加州絕不屈服」。特朗普不惜動用軍事手段來打擊政敵，已經點燃了加州的怒火，加速令「美國內戰」成真。







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