當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？

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中美元首在上月5日舉行電話會議時，互邀對方訪問。自此，互訪的時間點也就引起了坊間媒體的「競猜」。最近就有日本媒體援引所謂的「知情人士」消息，稱北京已邀請特朗普9月3日登上天安門城樓閱兵。

北京此次閱兵是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，如果特朗普登上天安門城樓，將與東道主中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京同框，其歷史意義將是巨大的，用一句話來形容，就是當今世界三巨頭同台閱兵，天下必將太平了！

日媒指北京已邀請美國總統特朗普出席9月3日大閱兵（資料圖片）



因為，只要特朗普願意來，就意味著他認同抗日及反法西斯戰爭為中美俄共同的勝利，戰後秩序也當屬中美俄共同締造。中美俄就二戰的歷史評論達成一致，有了這種高層次的共識，三個全球舉足輕重的大國之間，無論是俄烏戰爭、台海風波，還是大國關係何去何從，再沒有解不開的結。

因此不要說日媒吹風了，內地輿論其實也不乏邀請特朗普訪華的聲音。然而，當年同盟國在取得二戰勝利的情況下，尚未能實現各國元首同台閱兵，甚至美蘇很快就拉開了冷戰的序幕。如今美國推動單邊主義和對華脫勾斷鏈，欲世界重回冷戰，嚴峻的現實與天下太平的理想顯然存在很長一段距離。

日媒放消息「火力偵察」

更何況，日媒有此報道也不是出於良好的願望：日本右翼勢力過去數十年拒絕就侵略他國道歉，無非就是想盼來為歷史翻案的那一天。如果中美俄元首北京同台閱兵，無異於在天安門城樓之上，重申一次要求日本無條件投降的《波茨坦公告》。對日本右翼來說，這將是二戰結束後最難以承受的政治挫敗。

所以日媒放出有關消息，無非也就是唯恐天下不亂，於是發動一次「火力偵察」，看看中美雙方有何反應，以便決定在洗脫戰爭歷史的道路上，如何走下一步棋。由此可見，雖然日本石破茂政府基於參議院選舉和自民黨執政需要，近期在關稅戰向特朗普政府展示出「硬起來」的姿態，但依附美國制衡中俄，伺機改寫二戰歷史的圖謀並沒有改變，用薔薇色濾鏡來透視中日關係未來，只會落得一廂情願。

習近平與普京5月在莫斯科共同檢閱勝利日閱兵（資料圖片）



美國對中俄打壓大於和平共處

回到中美俄三巨頭北京閱兵的可能性問題上，理想與現實究竟還差多遠呢？這就取決於三方聚首北京，能夠實現何種目標。就全球整體形勢來看，中美俄三國目前並不具備條件，來簽署類似《波茨坦公告》這般深遠影響世界未來的文件，三方既沒有共同的敵人，也沒有共同的理念，非但沒有共同解決全球問題的意願，美國甚至和中俄之間還處於矛盾升級的狀態。

美國暫無主動或被迫放棄單邊霸權的意願，而中俄也都無意屈從於美方的霸權。為了維持自身霸權，美國對中俄兩個大國傾向於打壓而非和平共處，因此欠缺同台閱兵的政治基礎。即使是從中美雙邊關係來看，當前簽署重大協議，實現兩國和平共處的時機也尚未到來。

美國已經確定中國是其主要競爭對手，甚至是「軍事威脅」。無論特朗普能否在關稅戰對華取得好處，都不可能輕易登上天安門城樓。因為參與檢閱中國軍隊和海陸空尖端武器，對於不斷強調要令「美國再次偉大」(MAGA)，要在華盛頓舉辦閱兵的特朗普及其鷹派陣營來說，將是「政治不正確」的。

中國三軍儀仗隊參加莫斯科勝利日閱兵（資料圖片）



中美、美俄雙邊關係暫無突破

再說，出於現實的政治考量，無論是推動日本牽制中國，還是在台海問題上跨越紅線，都有美國在背後穿針引線。特朗普一旦赴北京閱兵，美國就會喪失日後在有關問題上攪局的口實，他願意這麼做嗎？從美方近期表現來看，答案顯然是否定的。

美方現階段對北京接觸的特點，就是避開政治上的敏感問題，全力爭取在商貿層面取得突破。例如早前中美在日內瓦和倫敦的會晤中，中方派出了副總理級別的何立峰，而美方則只派出財長貝森特等經貿高層官員。也就是說，何立峰的級別是可以就兩國間政治問題進行接觸的，反而貝森特的身份只會局限在討論經貿問題。

自從兩國元首發出互訪邀請後，美方有關特朗普訪華的安排，也是由商務部打頭陣，牽線組建訪華「企業代表團」，考慮中的訪華契機不是9月初，而是10月下旬，屆時將接連在韓國舉辦亞太經合組織領導人峰會，以及馬來西亞的東盟峰會。

特朗普上月15日在華盛頓主持閱兵式（美聯社）



鷹派反對特朗普訪華

日本媒體引述不知名人士稱，北京向特朗普發出了閱兵之邀，而美國媒體也引述了不知名人士稱，在美國政圈目前充斥對華鷹派的情況下，特朗普連是否訪華都還是未知之數。中美之間難以突破，那麼特朗普赴京閱兵的可能性有多高，就要看美俄關係發展。

特朗普一直希望實現俄烏停火，以便瓜分烏克蘭自然資源。如果借北京閱兵之機與普京相會，並在中方安排下簽署有關俄烏停火的突破性文件，對於特朗普來說還是具有很大誘因的。但是，基於北約的歐洲成員國已經決定取代美國，積極投入支援烏克蘭的行列，歐洲戰事仍未看見完全停火的可能。

凡此種種，都顯示特朗普參加北京大閱兵的可能性是很低的。最為現實的情景，是閱兵當天特朗普只會在白宮觀看直播，一邊看著中俄元首登場，一邊和他的鄉下人副總統、反華急先鋒國務卿、對華鷹派防長你一句我一句，爭相為搞混東亞出謀劃策。







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