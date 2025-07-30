陰溝裏的泰柬衝突，想翻誰的大船？

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泰柬衝突持續近一周，經東盟輪值主席國馬來西亞調停，中、美兩個大國從旁協助，在周二（29日）凌晨零時實現了停火。雖然零星衝突仍有發生，這場陰溝裏的風波，看似翻不了大船。但是，事態的某些不尋常之處，仍然是可圈可點，值得警惕的。

其中最為不尋常之處，就是柬埔寨資政洪森及其子洪瑪奈的「逆流」表現。無論是柬埔寨最重要的戰略夥伴國家中國，還是其所屬的東盟絕大多數成員國，當前正值全力以赴維持地區政治、經濟穩定，應對美國特朗普政府的關稅戰之時，洪森父子非但沒有考量地區整體利益需要，反而蓄意推高了邊境糾紛的情勢。

泰柬爆發邊境衝突，兩國民眾流離失所。（美聯社）

洪森父子的反常行為

在邊境糾紛之初，泰國總理、他信女兒佩通坦曾致電洪森，以「叔叔」相稱，試圖借兩家世交之情，大事化小，小事化了。但洪森卻製造了一宗「電話門」事件，把佩通坦對泰國軍方不滿的電話內容公諸於世。泰國軍隊背後是泰王，及保王派的黃衫軍政治陣營。以洪森的老練，怎會不知道此事對佩通坦首相地位，將造成滅頂打擊？

另一個不尋常之處，是美國總統特朗普的高調介入，及洪森之子、現任柬埔寨總理洪瑪奈的相向而行。在泰柬爆發衝突後，北京立即展開了外交促和，但洪瑪奈卻一再強調主權問題不接受第三國介入調停，看似連中國也「無面畀」。但當特朗普開腔要參與調停後，洪瑪奈卻瞬間改變了口風。

特朗普給洪瑪奈打了一通電話，後者立即正面回應了美方停火要求，同意前往吉隆坡與泰國代總理普坦談判。注意洪瑪奈的措詞，他說：「將會率團到吉隆坡，參加由馬來西亞主辦、美國協辦、中國參與的特別會議。」

雖然這些年來，柬埔寨被視為中國在東南亞最為穩固的戰略伙伴，但如今洪森刺激地區局勢升級，其子參加由東盟「主辦」、美國「協辦」、中國「參與」的停火會談。從這番措詞來看，洪瑪奈顯然把中國說話的份量，排在了美國後面⋯⋯

洪森父子主動升級邊境糾紛（美聯社）

關稅戰的多米諾效應

洪森父子的「逆流」表現說到這，不由得帶出了兩大問題：一是洪森出賣他信家族目的何在？二是內地網民近來常討論的，曾在西點軍校學習的洪瑪奈，現在要「投美」了嗎？這兩個問題歸根結柢，此次事件由邊境糾紛升級至衝突，「泰柬」和「中美」兩重關係發生了何種交互作用？

單從泰柬關係來看，此次邊境衝突暫告段落，似是陰溝裏的風波，但卻折射出整個東南亞當前陷入的困局——在美國推動對華脫勾斷鏈、全球化進程遭到窒息的大環境下，區內各國都需要保經濟、穩政權，情急之下甚至不惜挑起邊境糾紛，刺激民族情緒，把國內矛盾輸出到國外。



因此，美國推動關稅戰的多米諾效應，才是泰柬邊境糾紛升級至軍事衝突的根本原因。簡單來說，泰國佩通坦政府為了提振疲弱的旅遊業，決定改善治安環境，嚴厲打擊周邊電詐等有組織罪行，結果動了境外利益集團的「奶酪」，恐怕只有這個原因，才能從根本上解釋圍繞著泰柬邊境的不尋常事件。

柬埔寨在邊境調動火箭炮（美聯社）

小國的不對稱博弈

雖然在衝突爆發後，泰國在軍事上展示出壓倒性的海陸空優勢，柬埔寨似是處處捱打，但實際上，洪森父子發動的是一場經過周密考量的不對稱博弈，並達成了一定程度的效果——「電話門」事件迫使佩通坦卸下總理職務。一旦泰國陷入政治動盪，泰柬之間的利益集團就有機會洗牌，並進行新的利益交換。

令洪森父子失算的是，過去多次發動兵變的泰國軍方，此次並沒有第一時間將矛頭指向他信家族，反而在泰柬邊境實施了重拳出擊，打得柬軍毫無招架之力。但是，洪森父子顯然對最壞的情況也有預案：一方面，如果戰爭持續，將令泰國本已脆弱的經濟百上加斤，恐加劇社會動盪，進一步動搖他信家族的根基；而另一方面，就要看中美博弈的上場了。

正是在這一問題上，從泰柬兩國角度來說，無論是「親中」還是「投美」，無非也就是找尋一個下台階，把戰損控制在可承受區間，避免自身政權崩潰。從中美兩國角度來說，既然都是來促和，誰協辦，誰參與，似乎並非甚麼大不了的事。甚至從表面上看，特朗普給兩國打一通電話，威脅停止貿易談判，就把軍事衝突「擺平」了，北京反而插不上手。

「電話門」事件迫使佩通坦卸下總理職務（美聯社）

特朗普展示對東南亞掌控力

但事實上，中、美雙方都是根據各自立場，採取適當的步驟：特朗普的高調現身，是為了展示美國在遏止中國的大棋局中，重拾對東南亞局勢的掌控力。當泰柬雙方停火後，特朗普乾脆把主持會談的東盟輪值主席國馬來西亞拋到一邊，聲稱是他平息了一場東南亞地區爭端，避免了數以千計人被殺。

正如前文所述，特朗普在搖身一變為「和平之鴿」時，並沒有提到他對泰柬兩國都單方面開出了高達36%的關稅，且加緊迫使東南亞國家與中國經濟脫勾，而這成為區內政治、經濟及社會動盪的主要推力。在關稅陰影下，泰柬兩國領導人也不得不看他的臉色行事。

可見，特朗普只是來「搶風頭，湊熱鬧」，不僅削弱了東盟對區域問題的主導作用，且未必會在關稅問題上給泰柬解套，尚看不到他能對區域事務發揮長遠的建設性作用。相反，中國一向視美國為「域外國家」，並不樂見其插手周邊事務，特朗普把手伸到泰柬邊境糾紛問題上，北京必會緊密關注此舉對地區形勢的各種影響。

中國避免在金邊與曼谷間陷入兩難

與特朗普的「搶鏡出風頭」相比，中國在泰柬衝突中的取態則要複雜和困難得多。一方面，泰國近期是為了挽回中國遊客信心，按中方要求下決心打擊電詐集團；另一方面，柬埔寨仍舊是中國的重要戰略伙伴，這就使得北京在有關問題上，避免在曼谷和金邊之間陷入兩難。因此，北京在此次衝突中選擇了「參與」調停，其實也是和事態保持適度距離。

中國不像美國般搞「門羅主義」，並不視東南亞為其勢力範圍，一向主張東盟內部事務由東盟成員國主導解決，北京只會從旁協助及配合。如果北京改變這一既定政策，積極主動介入泰柬衝突，則必會觸動東盟其他國家的神經。

最後，從中美在泰柬衝突中可扮演的促和角色來看，中國近年在區內積極拓展一帶一路建設，其切身利益也受到周邊局勢變化的影響，然而一旦有不測事件發生，反而處處受到制肘。相反，泰柬衝突看似與美國利益無直接關聯，但卻處處有美國插手的影子。美中在泰柬，甚至整個東南亞行事的差異，於是成了「破壞容易建設難」的活教科書。







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