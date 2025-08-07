中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

加入最愛專欄 收藏文章

10年前，印度總理莫迪上任後首度訪華，當時中國領導人一番盛意，專程去西安迎接他，還陪伴他參觀古都名勝。北京盛情安排的寓意是昭顯的——中國古有唐僧西天取經，今何不攜手共創新絲路，譜寫百年變局？

筆者當時觀看莫迪參觀兵馬俑的新聞片段，因為他乃北京之上賓，得以近距離觀摩秦俑。不料他居然當著鏡頭前，伸出手來不斷擦拭一尊秦俑的臉。筆者看到此情此景，對中印關係改善的期望涼了大半截——兵馬俑是中國的國寶，此君伸手就摸，說明他缺乏敬畏之心，沒有分寸，將來會得寸進尺。

莫迪10年前訪華，用手擦拭秦俑。（互聯網）

莫迪手摸兵馬俑

如果莫迪以為中國的國寶級文物可以伸手就摸，那麼他對中國的尊重將是極為有限的，此君看來不可期。如果中印兩國關係在2015年走上正軌，今天的中國西部和南亞政治、經濟和安全形勢，就是一番盛世光景了。但事實是，莫迪上台後在涉及中印的利益問題上，果然是「伸手就摸」，想盡千方百計佔便宜。

在政治上，莫迪夥同美、日等國推動所謂印太戰略，積極建構新的對華圍堵圈。在經濟上，莫迪配合美國實施對華脫勾斷鏈，吸收蘋果等品牌的在華生產線進駐。在安全上，莫迪恃著擁有美歐軍事裝備和技術，持續在中印邊境實施軍事冒險行動，甚至發動襲擊，打死打傷中國邊防官兵。

上述種種劣行，令不少中國民眾一聽到印度就怒從中來，譏諷莫迪是專搞歪門邪道的「老仙」。其實，印度這個國家誰也養不熟，得罪的真不只是中國——她雖然曾和蘇聯打得火熱，冷戰一結束就和美國眉來眼去了，直至俄烏戰爭爆發後，她又偷偷的把俄油轉售到歐洲謀利。

雖然美國曾寄託印度承接從中國遷出的西方企業，以便完成對中國的經濟封鎖，但這些企業在貪污、敗政和勞工技能等各種制肘下，也沒達成預定目標。外企把廠搬到印度，其實也是不情不願，稍微高端的生產部分仍舊是在中國完成。簡言之，論投資環境，中、印兩國根本不在一個空間維度，印度沒有辦法幫美國搞脫勾。

於是，印度這種到處伸手摸、誰也養不熟的特質，終於導致她在過去3個月，被中、美兩個大國輪流掌摑了，而且是狠狠地摑得火冒金星，鼻青臉腫。先是在5月的一場印巴空戰，本以為勝券在握的印度空軍被打得落花流水。巴軍駕駛中國殲10C戰機，把印軍的法製陣風戰機打成一縷縷青煙，著實震驚了世界。

美國推進印太同盟，或多或少是看中了印度的軍事體量，寄望她在南亞牽制中國，使得中國首尾難顧，無法順利打通西部戰略及經貿路線。怎料印巴一戰，中國還只是旁觀，由徒弟上場，就已經把印度打得虛脫了。這說明中印軍事力量已經出現代差，好在中印並非直接動手，否則後者將遭到降維打擊。

由白宮貴客淪關稅嚴懲對象

在美國主導的叢林秩序下，印度一旦沒有利用價值，世態也就炎涼了。就在印度空戰慘敗後不久，美國也給她搧起大耳光來了。美國總統特朗普以印度持續購買俄羅斯能源為由，先是開出了25%的關稅稅率，然後又加碼一倍，達到了50%，追平了巴西。

莫迪與特朗普由擁抱變成關稅戰對手（美聯社）

以前莫迪與特朗普會面，兩人又摟又抱，現在忽然由白宮的貴賓，成了關稅懲戒最嚴厲的對象。莫迪狼狽不堪，但嘴巴仍然很硬。上周末，他在北方邦的一個集會上發表講話，呼籲民眾購買國貨，支撐本國經濟。只聽他說：「當前無論我們購買甚麼，都應有一個標準：要選擇那些凝聚著印度人汗水的產品。」

不料新聞傳開後，連一些印度民眾也紛紛留言嘲諷：「印度有哪些國貨可買？」事實上，自從美國推動印太戰略以來，印度一直吃著吸引外資投入的順風車，但十多年來，不要說軍工等高端產品仍依賴外國，就連國產手機也沒能在國內市場佔據一席之地。

面對中美的輪流掌摑，莫迪政府一方面為對巴基斯坦的軍事失利找尋藉口，稱是印軍低估了中國製空對空導彈的射程；另一方面，則通過刺激國內民族主義情緒，來抵擋美方的關稅大棒。在此情況下，北京在下階段如何處理對印度關係，就成為重要看點。

全球南方希望金磚團結

一種主流觀點是主張以關稅戰背景下的大局為重，暫時緩和，甚至改善與印度的關係。雖然中國民間對印度的疑慮很高，但在其他全球南方國家，希望金磚組織維持團結的呼聲卻很高。俄羅斯、巴西等主要金磚成員國的輿論普遍認為，特朗普對印度、巴西的懲罰性關稅，以及近期對伊朗核設施發動空襲，都是為了打擊金磚，防止美元被該組織的本幣交易所削弱。

莫迪在新德里接見小馬可斯（美聯社）

這種觀點雖然合理，但卻需要一個前提，就是印度真的會支持金磚，並改善對華關係嗎？就在本周日（3日），印度和菲律賓首次在南海舉行了聯合巡航演習，以配合菲律賓總統小馬可斯訪問新德里。至周二（5日），莫迪與到訪的小馬可斯簽署了「戰略夥伴關係」，以深化兩國在貿易、防務、海上安全等領域的合作。

莫迪在聯合記者會上如是說：「印度與菲律賓選擇成為朋友，注定成為夥伴，雙方致力於在印太地區維護和平、安全、繁榮，與基於規則的國際秩序。」小馬可斯也回應說：「兩國願攜手努力實現一個自由開放的印太地區。」

印菲在南海舉行聯合軍演，為印太戰略招魂。（美聯社）

你說奇怪不奇怪，莫迪剛輸掉一場戰爭，又被美國關稅痛毆，怎的還有心情去南海呼風喚雨？總不成一句轉移視線就能解釋吧？其實，莫迪在支持者前演得很強硬，但暗地裏也還是在給美國發訊號——印菲軍演就是在提醒特朗普印太戰略的重要性，以及印度仍舊願意在圍堵中國方面，扮演關鍵的角色。

在這種情況下，中印關係未來可期嗎？







