阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

美俄兩國元首在烏克蘭局勢未見突破的情況下，決定繞過基輔，於本周五（15日）在阿拉斯加舉行雙邊峰會。按照特朗普的說法：「這是一次試探性的會面，可能在頭兩分鐘內就知道會否達成協議。」

外間普遍認為，特朗普所指的「協議」，是關於俄烏停火。然而更為引人注目的是，如果雙方在頭兩分鐘就察覺停火問題談不攏，他們如何打發接下來的會談時間？從這個角度來看，特朗普的內心世界倒有可能是：「我只會花兩分鐘時間來討論俄烏戰爭，如果談不攏就會繞過它，來試探美俄之間的其他可能⋯⋯」

阿拉斯加有熊出沒，美俄元首將在此進行試探性接觸。（美聯社）



阿拉斯加與美俄交易

阿拉斯加作為19世紀美俄領土交易的標誌性產物，如今成為兩國元首繞過烏克蘭，直接對話的舞台，本身就充滿隱喻。美國時任民主黨總統約翰遜(Andrew Johnson)因為購買這片冰天雪地的荒原，被公眾譏為蠢事一樁，嘲諷此處是「約翰遜總統的北極熊花園」。

如今，美國因為擁有這片土地，伸手就能夠得著極地航道，輪到俄羅斯公眾感到交易吃虧了。對於邀請普京到訪這曾經的俄羅斯屬土，特朗普還不忘自我吹噓一番，公開表示這回美俄之間還得再做交易，並宣稱他「最精於此道！」

基於阿拉斯加是美國領土的事實，普京的赴會無異於他尚未參加北京9月3日抗日戰爭勝利大閱兵，卻已提前大半個月實現了訪美。從更為宏觀的國際政治角度來說，這意味著早前輿論熱議的中美俄三巨頭同台閱兵，非但還沒看到成為實現的可能，「特普會」反倒先行上演了。

普京在莫斯科接見美國總統特使威特科夫（美聯社）



白宮從歷史經緯看中國

因此，當基輔及其背後的歐洲勢力，緊盯美俄之間在烏克蘭問題上的枱面交易時，枱下的交易又是否涉及一場國際地緣利益的重新標價，從能源、北冰洋航道開發、北約東擴紅線，一直探討至對華戰略協調？

雖然特朗普本人在針對中國的問題上哼哼哈哈，一副「草台班主」的模樣，但他的財長貝森特8月7日接受日本媒體採訪時，卻道出了在中美關稅戰僵持背景下，特朗普政府對中國的最新的、概括性的看法。他對《日本經濟新聞》表示：

「從歷史來看，過去的美國在經濟方面有同盟國這樣的競爭對手，在軍事方面有蘇聯這樣的競爭對手。中國是一個新的存在體，既是經濟方面最大的競爭對手，同時也是軍事方面最大的競爭對手。非市場經濟的中國擁有與我們不同的目標。我們正在致力於解決這個非常棘手的問題。」

可見，特朗普的重臣已經從歷史高度來打量中國了，而這種跨越歷史經緯的審視結果，就是認定中國已經對美國構成了前所未有的挑戰，因為她在經濟和軍事上都遠超冷戰時期的蘇聯，和美國的盟國。簡言之，美國的頭號對手是中國，而非俄羅斯，除非歷史改寫。

特朗普並不關心俄烏戰爭的核心矛盾（美聯社）



貝森特於是在普京到訪前，公開宣示了美國政府當前最首要的任務——不是俄烏，更非伊朗，而是致力於解決「中國這個非常棘手的問題」。根據這個優先次序，當阿拉斯加的會場大門關上，特朗普怎不會向普京拋出交易的誘餌，暗示他的這位「老朋友」可以在對華政策上做些甚麼，以換取美國解除部分對俄制裁？

普京會不會眨眼？

然後，交易大師就會仔細觀察桌子對面的來客會不會眨眼，或是至少展露片刻閃爍之情。而來客恐怕充其量只會給大師一個曖昧的、似是而非的眼色，僅夠給大師留下適可而止的想象空間，但卻無從進一步發揮。說到底，你以為普京不懂得交易的藝術嗎？

基於以下簡單的幾個理由，普京暫時還不會和特朗普做交易：首先就個人因素來說，特朗普不是一位穩定及可信的交易對象，他不僅一日三變，翻臉不認人，且收不住自己的嘴巴，難以託付大事。普京在閉門會上給大師發出的任何訊號，都可能在會後被大師發到社交網站上，吹奏他又贏了。

其次，特朗普控管不了歐洲局勢。雖然他上台後不斷逼迫烏克蘭在自然資源和領土上，向美俄雙方作出讓步，以換取俄烏停戰，但烏國總統澤連斯基堅持不肯就範。不僅於此，澤連斯基居然還在6月初，親自策劃了「蛛網」行動，對俄羅斯核武設施發動無人機空襲。

澤連斯基背後不僅有歐洲的抗俄國家，還有美國的深層政府勢力支持。而俄羅斯的核武庫，正是普京手中剩下的最後盾牌。既然澤連斯基及其背後力量敢於動普京的這張盾牌，克宮就只會認定特朗普「管不住」場面，並作出強硬反擊。更不要說，將來美國政壇變天，美俄的「交際舞」就又要曲終人散。

美國空軍戰機近期在阿拉斯加以北，驅逐俄羅斯圖95戰略轟炸機。（美聯社）



永不消失的克里米亞之爭

最後，或許是最為重要的原因，也正是出於歷史性的因素——俄烏戰爭爆發後，歐洲國家普遍展示出的抗俄意志，已經說明俄羅斯與歐洲的鬥爭是從歷史中來、到歷史中去，將成為兩者間永不消失的地緣碰撞。這才是俄烏問題的核心矛盾，特朗普不把此事放在眼裏，卻一門心思與俄羅斯瓜分烏克蘭，就注定只會換來普京的逢場作戲。

如果特朗普和他的弄臣們真心要試探美俄間的各種可能，就應該重新審視阿拉斯加的歷史寓意——他們可能知道沙俄是在1867年，以720萬美元將阿拉斯加賤賣給約翰遜政府，造就了美國的一場偉大交易，但他們如果再往前看，就會發現1853年至1856年沙俄對歐洲打了一場克里米亞戰爭。

正是這場戰爭導致俄羅斯國庫耗盡，才被迫將阿拉斯加賣給美國。托爾斯泰參加了這場戰爭，並據此寫就了《戰爭與和平》。如今的俄烏戰爭，同樣是起於克里米亞之爭。特朗普也許不了解這段歷史，但普京肯定需要謹慎地踏上阿拉斯加這片曾經的俄羅斯屬土，避免再因為克里米亞之爭，和美國做賠本交易。







