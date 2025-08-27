狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚

加入最愛專欄 收藏文章

俄羅斯總統普京本月15日赴阿拉斯加會見美國總統特朗普後，又將於9月3日登上天安門城樓，與國家主席習近平同台閱兵。於是在大半個月時間內，普京先後實現了與美、中元首的會晤，給俄烏戰局和中美俄三邊博弈都帶來了漣漪和想象空間。

北京9.3閱兵的維和部隊方陣正展開訓練（美聯社）

但這都還不是當今世界最為迫切需要看到的一場外交活動——中美元首何時會面、能否實現互訪，才是今年餘下時間真正的壓軸大戲。原因在於，中美關係的好壞，才是決定世界未來格局的最關鍵因素。

由於在近年的中美關係發展中，華盛頓屬於脫勾斷鏈、喊打喊殺的一方，北京是主張合作對話、息事寧人的一方，就容易使得外間產生一種錯覺，以為中美合作只是北京的單方面訴求，且只是有利於中方。

從客觀事實來說，近年來美國持續對華發動極限施壓，也嚴重破壞兩國間友好感情，導致中美維繫了46年的邦交關係出現結構性的倒退。然而，即使是從美方利益來看，中美合作非但不是天方夜譚，反而有其迫切的必要性。



美國扶植狼群國家遭反噬

一個令美方始料未及的危險，是近年來美國歷任總統推行放任、多變而又冒險的全球戰略，在全球各地點燃火頭。隨著這些火頭的失控蔓延，正一步步燒到美國的自身利益之上。如果特朗普政府及美國深層政府人士能夠重拾理性，就會發覺中美合作，與其說是「讓步」，不如說是承認現實－－唯有兩強協調，才能避免當前的世界戰略安全體系全盤失控。

其中一個最為顯著的失控現象，就是美國決策層近年為製造代理人衝突，蓄意扶植或釋放一些中等實力盟國的軍工潛力，以期形成圍攻中俄的「狼群戰術」。而目前的危險處境是，正是因為美國國力下滑，反而無力節制這批「狼群」國家透過武力擴張，來擾亂並擺脫二戰後國際秩序。

結果，美國「養狼傷身」，其對全球戰略安全的掌控能力也遭到了削弱。換言之，美國作為全球首要軍事大國，已無法有效管控一場局部衝突，避免其升級至全面戰爭，甚至是爆發核戰。當前俄烏戰爭形勢的發展，就最能說明美國管控能力的弱化。

事實上，由北約東擴到俄羅斯出兵烏東，本身就折射了美國國力的由盛轉衰。冷戰結束後，美國和西歐國家並沒有解散北約，反而趁蘇聯瓦解，於1996年啟動了北約東擴。就此角度而言，北約其實屬於戰略進攻的一方。直至2014年美歐在基輔發動「廣場革命」，普京派出「小綠人部隊」搶佔克里米亞半島，雙方進入相峙階段。

特朗普無法管控烏克蘭形勢

美俄元首在阿拉斯加舉行會晤（美聯社）

至2022年初，普京對烏發起了特別軍事行動，標誌著俄方由相峙進入反攻。在經過3年的代理人戰爭後，美國特朗普政府已經很清楚地意識到，烏克蘭陣亡170萬人，正在輸掉這場代理人戰爭。

如果俄軍繼續西進，美國將被迫面對兩個選擇：一是直接出兵烏西以扼阻俄軍攻勢，但如此一來特朗普政府就會陷入美俄直接衝突的危險；二是認輸避戰，這無異於美國對北約的領導地位，甚至是對歐洲的影響力土崩瓦解。

這就是特朗普急於和普京會晤的主要原因——他希望在停火問題上，與普京達成某種交易，避免美國陷入進退不得的窘態。但也正是在這個問題上，美國再次曝露了其管控能力的不足，一方面普京並沒有輕易給出停火承諾，而另一方面歐洲方面亦繼續支持烏克蘭，抗俄情緒高漲，雙方在事實上都沒有按特朗普的意見行事。

從客觀上看，在美俄於阿拉斯加討論歐洲和平前景時，歐洲列強居然被拒之門外，證明了歐洲的衰落。但是，歐洲列強並不是沒有自己的盤算和戰略思考邏輯，這包括一方面製造各種矛盾，以便繼續把美軍留在歐洲；另一方面，不斷為烏克蘭的代理人戰爭輸血，力求拖垮普京政權，等待俄羅斯出現親西方政府。

美國或被拖入核戰危機

澤連斯基在歐洲各國支持下，偷襲俄羅斯核空軍基地。（資料圖片）

根據這套思路，當特朗普上任後提出俄烏和談時，歐洲列強反而力撐烏國總統澤連斯基繼續打仗。澤連斯基在歐洲撐腰下，不僅在白宮當面頂撞特朗普，更遠程偷襲了俄羅斯位於遠東的核戰略機場。烏國偷襲核設施，分分鐘可能引發普京的核反擊，特朗普對此後知後覺，足見其非但無法制止其歐洲盟友的戰略冒險行為，反而可能把美國拖入一場核戰危機。

歐洲目前一方面執意要美國向烏克蘭提供安全保障，另一方面將中國斷然排除在和平進程安排之外，就是試圖繼續燃點烏克蘭的代理人戰爭，根本不在乎烏國人民傷亡。按照歐洲列強的戰略思路，如果烏克蘭戰線徹底崩潰，她們還會在東歐另覓代理人戰場，最有可能是羅馬尼亞，或策動巴爾幹半島政變，繼續消耗普京政權，以保障自身安全。

但普京政權遭到持續消耗，導致歐洲權力平衡徹底傾斜，卻未必最符合美國利益。基於俄羅斯仍舊是核武大國的事實，如果普京的繼任者沒有倒向西方，反而更為鷹派，甚至採取更為激進的核戰略戰術時，將使得美國在冷戰後期歷經千辛萬苦、與俄羅斯達成的消除核對抗努力化為泡影。

日本軍事冒險的潛在衝擊

日本海自涼月艦去年硬闖中國領海（資料圖片）

另一個狼群戰術失控的現象發生在東亞。美國近年透過向日、韓提供核伸延威懾，加劇東亞地區核對峙態勢，並不斷給日本的擴軍修憲開綠燈，試圖透過強大的日本軍事力量，在太平洋一側牽制中俄。

這就導致了兩個問題：一是日本等國利用俄烏戰爭的機會，迅速向北約招手東進亞洲，並強化與歐洲中等國家，如英、德、意等國的軍工合作；二是日本政壇極右翼勢力抬頭，極右翼民粹政黨參政黨在7月參院選舉中崛起，自衛隊也出現軍國主義死灰復燃的苗頭。

最新公開的消息指，日本海自護衛艦「涼月號」去年7月闖入中國浙江海域，被中國海軍連發兩炮警告。這說明，本欄去年7月發表的《日艦疑下剋上闖浙江，海自遭滿門查抄》一文判斷屬實——涼月號當時是蓄意硬闖中國海域，在遭中方連番開炮警告後，仍不肯即時停船。

涼月號為何要硬闖中國領海？美國過去指望透過釋放日本軍事潛能來牽制中國，但若日方某些勢力反利用突發事件，把中美推向一場衝突呢？這就極可能戳破美國在西太平洋影響力的泡沫，成為後者退出第一島鏈的轉折點。

特朗普政府願意看到這個結局嗎？因此，中美正鋪排的這場元首峰會，也許議題的核心不在於美方還能不能推行極限施壓，而是如何避免被「狼群」反噬。實際上，現在看來也只有與中國實現共治，才能協助美國在自身製造的混亂局勢中繼續掌舵。







