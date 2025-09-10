東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

加入最愛專欄 收藏文章

9月3日，當北京舉行抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年紀念大閱兵時，東京的執政自民黨卻捲起了一波空前的倒閣巨浪，成了壓垮石破內閣的最後一根稻草。

自從8月31日天津舉行上合峰會以來，意料之外的狀況接連傳到東京：先是印度總理莫迪因為關稅戰與美國總統鬧翻後，時隔7年現身中國。莫迪在峰會現場與俄羅斯總統普京攜手出場，談笑風生迎向東道主、中國國家主席習近平。

莫迪訪華令印太戰略發生崩塌（美聯社）

「印太戰略」是自民黨安倍時期引以為傲的一步大棋，日本透過拉攏印度與美國聯線，在中國周邊建構起一條橫跨太平洋和印度洋的包圍圈。日本近年來歷任內閣官員在各種國際外交場合，無不公然高調推動該戰略以「應對中國」。

莫迪破局印太戰略

印度總理訪華，意味這套戰略的西部支撐點瀕臨崩潰瓦解。這還不算，上合峰會過後，朝鮮領導人金正恩的專列又駛入了北京。在天安門城樓之上，普京和金正恩並列於習近平左右，一同檢閱解放軍新型兵種和尖端武器，這對東京又是一記當頭棒喝。

中俄朝三國元首同台閱兵，衝擊日本政界心理。（美聯社）

自安倍時代以來，自民黨歷任政府在東亞各國和地區製造分裂，對中國推進所謂「台灣有事，即日本有事，亦即日美同盟有事」，實則憑借美國軍事力量，透過刺激台海局勢升溫，來分散北京對日本方面的注意力。在朝鮮半島則透過鞏固美日韓同盟，刺激朝鮮半島南北對立，把平壤軍事鬥爭的主要矛頭吸引到韓國。

與此同時，日本在俄烏戰爭爆發後，積極參與制裁俄羅斯，同時加強與北約國家的勾連，甚至意圖引北約入亞，從遠東一側牽制中俄。一旦俄羅斯政權崩潰，東京就可直取北方四島，改寫80年前戰敗投降的一頁。

隨著上合峰會和北京閱兵的登場，日本的上述一切圖謀皆變得渺茫了：莫迪訪華令印太戰略破防；已經擁有核力量的金正恩參加抗戰勝利閱兵，凸顯半島局勢不在美日同盟掌控之內；而俄羅斯外長拉夫羅夫在北京閱兵第三天，就發表了關於「戰勝軍國主義日本及二戰結束80周年」的講話，敦促日本當局「全面承認二戰結果」。

恐怕更令東京震驚的是，解放軍在大閱兵展示的軍事陣容和裝備，無論是精神面貌還是相當一部分尖端技術，與美軍相比已有過之而無不及。換言之，日本戰後依托美國軍事實力支撐，來壓制中國崛起的長期戰略，顯然是窮途末路了。

北京閱兵展示尖端軍事技術（美聯社）

對於石破茂個人政治生命來說，不幸的是這場日本周邊戰略防線的全盤崩塌，正好是在他的任內發生。石破去年在派系林立的自民黨眾生之中，以弱勢姿態上台，任內又經歷了米價瘋漲、民怨沸騰，以及自民黨在眾院和參院的連場敗北，因此一直都處於被動捱打的狀態。不過，他在對美國關稅和貿易談判中的成熟表現，令公眾好感度增加，有了一線起死回生的機會。

金正恩抵北京衝擊日本

到辭職前一周，石破的民調支持率已由參院敗北後的20%左右，大幅回升到了39%。坦白說，這個民調表現比他的前任岸田文雄好得多。而就在北京閱兵前，他仍表態有意繼續執政。但上合峰會和北京閱兵引發了自民黨內部的狂躁，尤其是石破內閣對兩場重大事件的動向掌握不足，也未能有效控制及影響，似已罪無可恕。

例如罪狀之一，是沒有事先料到金正恩會現身北京。外務省官員直認：「原以為俄朝雖然深化軍事合作，但中朝間則會維持疏遠。」石破內閣的預判是，由於美國總統特朗普已經表達了和金正恩會談的意願，因此後者不會與北京過於接近，然而結果正好相反。

罪狀之二，是日本對北京閱兵的外交反制沒有達成效果。雖然日本事先透過外交渠道游說各國杯葛閱兵，但仍有26國元首和大批外國高層代表參加了活動，尤其是日本近年積極拉攏的東南亞國家代表紛紛出席，其中印尼總統普拉博沃更是臨時趕達專機，於閱兵日凌晨抵京。

此外，在尹錫悅時代積極靠近日本的韓國，現在輪到李在明出任總統，也派出了國會議長禹元植參加閱兵，甚至還把握機會與金正恩短暫握手。凡此種種皆說明，亞洲各國相向而行是大勢，東京不斷製造地區矛盾，推動陣營對抗，正落得孤命自影的下場。

然而，以自民黨最高顧問麻生太郎為首的右翼鷹派人物，是不會在對中朝俄等國的既定政策方針回心轉意的。他們只會認為，石破之流軟弱無能，後知後覺，正令日本喪失在中美之間，及東北亞各國間的外交主導能力。因此，逼迫石破「玉碎」就成了刻不容緩之事。

麻生太郎致命一擊

自2日深夜開始，自民黨籍的文部科學副大臣武部新、數字副大臣穗坂泰、法務副大臣高村正大、原岸田派的環境副大臣小林史明、法務政務官神田潤一等人不約而同表態，公開挑戰石破的領導地位，要求提前舉行黨魁選舉。

石破在上月15日發表日本投降80周年演講（美聯社）

這些議員既有來自安倍、岸田派等黨內主要派閥，也有少壯派新興力量。其中，以少壯派的穗坂泰在Instagram帳號上的發言最具代表性，他稱：「眾院選舉、參院選舉落敗的責任在於一把手，這是理所當然的道理。既然首相不主動辭職，就只能贊成提前選總裁。」

麻生太郎則於3日的派系研修會上，給石破致命一擊，聲稱為了在下次眾院選舉中獲勝，將整頓體制，贊成提前舉行黨魁選舉。至7日，石破終於宣布辭職。

石破的「玉碎」，不僅是自民黨內鬥產物，更是日本地緣戰略面臨全盤失敗的結果。無論他的繼任者是小泉進次郎、高市早苗，或是其他的各路人馬，在又一番高歌猛進的政治表態後，又能改寫這宿命嗎？







