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6月4日，烏克蘭總統澤連斯基表示，對俄軍佔領地發起大反攻。撇開諸如支援烏克蘭的德國豹式2型坦克和美國布雷德利裝甲運兵車被擊毀這類細枝末節，先看宏觀大戰略：到底俄烏雙方如何盤算這場大反攻和抵抗大反攻的博弈較量。上一回本欄目談到了東歐大地特有的「泥濘季節」對坦克和裝甲車輛行進的季節性地理限制，這一回談談雙方所謂的大戰略和軍事戰略。所謂大戰略，是指綜合考慮政治、經濟、外交和軍事等不同範疇的資源和約束條件，制定出利益最大化的對敵策略和原則。簡單來說，就是同時考慮軍事因素和非軍事因素。

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所謂軍事戰略，則集中考慮在戰場上根據對地形、氣候和敵我雙方實力的判斷，統籌協調使用各種兵力兵器，從而最大限度打敗地方，或者至少不讓敵方完全取勝。簡單來說，就是單純考慮軍事因素。大戰略，是最高統帥考慮的，也就是俄烏雙方總統及其核心幕僚；軍事戰略，則是軍事首長例如總參謀長、戰區指揮官及其參謀部考慮的。人們常常引用西方兵學殿堂級大師克勞塞維茨Clausewitz將軍的經典說法：戰爭是政治的繼續。換言之，軍事戰略要服從大戰略。但說是這樣說，戰爭有其自身規律與法則，不是說你想要它服從，就能不顧其規律而硬來。

要獲持續軍援 烏軍須打漂亮仗

先看烏克蘭，準備了好幾個月的軍事實力累積，接受西方的裝備和訓練，重新以北約而不是蘇聯紅軍的標準來改造烏克蘭軍隊，養兵數月，用在今朝。超過30個旅的反攻大軍，其中9個旅是全北約化的空降部隊和特種部隊，總要打上幾場漂亮仗，才能獲得西方國家的持續支持。這與企業向金融機構貸款融資的原理類同：企業借貸和集資了一大筆資金，總要向融資金融機構和出資老闆們問責，那就是做出幾個能賺大錢的大項目，才能讓金融機構和老闆們滿意，從而持續提供資金以做支持。如果幾個項目下來，不但賺不到合理回報，反而虧損連連，那麼金融機構和老闆們自然對這個企業失去信心，中斷資金支持是必然的後果。

說回烏克蘭反攻行動，如果單純依靠目前得到的西方裝備就能完全收復國土和驅逐俄軍，那當然是件好事，不必再依靠西方進一步的軍援了。問題是這不太可能，西方必須持續軍事支援，至少彈藥和裝備零部件也好持續支援吧，不可能單靠現在的彈藥基數和零部件庫存就能擊敗俄軍而收復頓巴斯和克里米亞全境。那就要做幾個「大項目」，也就是說要打幾個漂亮仗，才能說服北約國家持續軍援下去！所謂漂亮仗，指要麼收復幾個州省首府級的城市，要麼收復克里米亞，要麼成建制地包圍殲滅俄軍集團，例如部署在烏克蘭東南部扎波羅熱省的第58集團軍，這幾乎是俄軍最精銳的不敗之師。現在已經出現若干烏軍意圖包圍它的跡象，這一點下期再論。

眾所周知，歐美各國尤其是美國，無論是在政界還是在社會上，都存在一股質疑甚至反對繼續軍援烏克蘭的力量。質疑反對的理由可以出於孤立主義和自身經濟財力考慮，也可能出於特朗普式（甚至基辛格也提過）聯俄反華的考慮。6月14日，北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕貝格明確表示，斯托爾滕貝格在會面中表示，烏克蘭在對俄羅斯的反攻行動正在取得進展，而烏克蘭收復的土地越多，在談判桌上的能力就會越強，他又預計北約領導人將在7月舉行的峰會上，將增加對烏克蘭的軍事援助。但結果過了不到一個禮拜之後，這位北約秘書長又表示，7月北約領導人在立陶宛首都的峰會上，將不會邀請烏克蘭與會！如何理解這種迅速的態度轉變？

進度未滿意 北約態度急轉

6月14日的說法，北約等於告訴烏克蘭，7月峰會之前，烏克蘭必須也應該有能力打幾個漂亮仗，搞幾個大項目。一如銀行貸款融資，只會錦上添花，不會雪中送炭，北約這個大金主一樣，打得好，就有更多援助，反之亦然。6月19日的說法，等於向烏克蘭重申，北約不會雪中送炭，至少從目前烏軍反攻所達到的戰績這個指標來說，並未足以讓北約各國滿意到讓烏克蘭盡快加入北約，儘管號稱收復了130多平方公里的領土，但還不能算漂亮仗、大項目，至少這個「盈利」進度不足以讓北約滿意到讓其7月加入！烏克蘭在戰場上必須快而狠，才能滿足背後大戰略的束縛。相比之下，俄羅斯就以慢打快，用層層防禦工事和彈性防禦戰術來頓挫烏軍攻勢，消耗烏軍兵力，減緩烏軍速度，以達到讓北約西方盟國失去耐性，從而反過來壓迫烏克蘭走上談判桌！







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