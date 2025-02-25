「寓教於商」發展桌球運動，實現多贏局面

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特區政府近年對體育事業的支持逐步增加，例如將劍擊、單車、羽毛球、游泳等列為重點扶持項目，通過對精英運動員的資源投入，從而打造香港體育的金字招牌。

香港曾經舉辦過一些大型桌球賽事，例如「香港世界桌球大師賽」，這些賽事不僅提升了本地桌球的氛圍，既讓世界看到香港的桌球實力，也讓特區政府看到桌球運動的發展潛力。

香港在2022年於紅館舉辦世界桌球大師賽，吸引數千市民入場觀戰。（香港世界桌球大師賽fb圖片）

有見及此，康文署早前宣布自2月25日起接受持牌桌球館的申請，放寬青少年進入桌球館的限制，具體措施包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，調整至晚上11時至翌日早上7時；以及允許身穿校服的青少年進入持牌桌球館，以鼓勵更多青少年接觸桌球運動。

一直以來，桌球室給人不太好的印象：烏煙瘴氣、品流複雜。因此，最初有意見認為，政府若要發展青少年桌球運動，不應摻雜商業桌球館在內，並提建議當局可借助社區中心的場地，或資助學校改裝課室來推行。坦白說，筆者本來也認同這種看法，後來做了一些調研之後發現，這一想法不太可行。

首先，在場地方面，現時全港只有11所公共體育館配備桌球設施，其中10間提供美式桌球，但只有一至兩張球枱，僅順利邨體育館同時提供美式和英式桌球，各提供四至五張球枱。由此可見，場地數量明顯不足，無法有效支持青少年桌球運動的發展。

在地點方面，雖然西貢一些文娛中心例如曹公潭戶外康樂中心設有好幾張桌球枱，但對許多學校來說，位置過於偏遠。至於改裝學校課室，根據千禧校舍的標準，中小學的課室面積均為67平方米，而康文署的一個美式桌球室面積已達62平方米。因此，若要在已經緊湊的校舍中再騰出一個課室作為桌球室，實在困難重重，何況一間學校若只得一張球枱，實在難以支撐這項運動的進一步發展。

若商業桌球館認為青少年客人是商機，自然會調整營運策略，提供適合他們的環境。(Shutterstock)

相比之下，商業桌球館在市區比比皆是，交通方便之餘，球枱數量也相對充裕。當商業桌球館發現青少年是一個潛在市場時，自然會產生動機調整營運策略，包括積極落實康文署和控煙辦等要求，創造更適合中小學生的訓練環境，徹底改變以往的負面印象。

然而，若只單純開放商業桌球館而缺乏支援，只是靜待機緣巧合，期望中學生無師自通、自學成才，這就無異於守株待兔，亦無法達致推廣體育運動的政策初衷。

體育運動從來都是先普及、後拔尖，因此，筆者建議當局鼓勵學校組織桌球課外活動，利用學校津貼外聘專業教練，並借助學校附近的商業桌球場地進行訓練。這樣不僅能提供專業指導，同時可確保青少年的安全，也能使學校和家長更加安心。

要將桌球運動在青少年群體中進一步普及，筆者認為當局可鼓勵學校組織校隊，當校隊發展到一定數目，便可舉辦校際桌球比賽，以營造更熾熱的運動氛圍，從而發掘具潛力的年輕選手，最終培養出優秀運動員。

當局應鼓勵學校組織桌球課外活動及組織校隊，以培養優秀運動員。(Shutterstock)

透過這種「寓教於商」的模式，學校能夠在傳統球類和田徑類運動中，開闢新的體育競技項目；桌球館亦可以增加收入，另闢財源；特區政府在推廣體育運動之餘，也能夠通過教育活動，惠及經濟民生，通過官、商、校三方合作，實現多贏局面。







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