白馬非馬的「非核氫彈」

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2025年4月20日，一則新聞刷爆網絡：「中國爆炸了一顆『非核氫彈』，威力是TNT（黃色炸藥）的15倍，堪比氫彈」，這是源自香港某英文媒體的震撼報導。這一報導瞬間引發炒作大潮，各路自媒體KOL紛紛出片跟進解讀，聲稱這種所謂的「非核氫彈」能規避限制使用核武器的國際公約，不存在核污染的「清潔型」核彈（估計這個「清潔型」是對比一種小型武器「髒彈」），甚至將其與關稅戰掛勾，渲染成足以用來威懾美國的工具。然而，甚麼叫做「非核氫彈」？這是一個相當吊詭的稱謂，形同「白馬非馬」。

據報道，「非核氫彈」產生的白熱火球持續時間比TNT長15倍（設計圖片）

先從該英文媒體的報道說起，文章的英文標題是「China tests non-nuclear hydrogen bomb, science paper shows」，副標題則提到武器產生的白熱火球持續時間比TNT長15倍。再查看報道所依據的論文，是於3月13日發表於《彈箭與制導學報》2025年第二期的《爆炸強衝擊對鎂基固態儲氫材料的能量激活反應試驗研究》。該研究是由中國船舶集團第705研究所旗下的研究團隊所做。論文主題是：「為研究爆炸強衝擊對鎂基固態儲氫材料的能量激活特性，開展了130克的氫化鎂(MgH2)的爆炸激活機理試驗和不同爆炸衝擊強度對兩千克氫化鎂的激活反應試驗，通過高速攝影和超壓測試結果分析氫化鎂的能量激活過程，以及衝擊強度對高溫火球、衝擊波的影響規律。」

用最簡單的話來講，就是一場化學實驗：針對氫化鎂這種物料或者材料，用爆炸的方式來激活這種材料潛藏的能量，並量化分析爆炸強度與激活能量（表現為高溫火球和空氣衝擊波）大小之間的關係。

文章開頭提到的媒體報導，其實存在三大誤讀：一，混淆了化學反應與核反應。二，對高溫和衝擊波等影響的描述有誤。三，這篇論文不是關於任何武器的研究，儘管對於武器研發有一定的關聯作用。

詳細來講，首先這場實驗純粹是化學反應，與核反應毫不相關。從定義上講，氫彈的原理是利用核裂變裝置爆炸能量引發持聚變反應，從而釋放巨大能量的核武器，既不屬於化學反應，也不屬於物理反應。氫彈肯定屬於核武器的一種，不存在不是核武器的清單，因此「非核氫彈」幾乎相當於白馬非馬。

針對氫化鎂（圖），這場實驗純粹是化學反應，與核反應毫不相關。（網絡圖片）

其次是在對高溫和衝擊波的描述方面混淆概念，將論文中的「高溫持續時間長15倍」，誤讀為「威力是TNT的15倍」。實際上論文顯示的兩千克氫化鎂，爆炸時在1000℃以上高溫持續了2秒，而同等質量TNT常規炸藥爆炸該溫度持續時間僅0.12秒，這才是15倍數據的來源，這是指高溫持續的時間差距是15倍，不是指高溫相差15倍。現代TNT炸藥爆炸產生的高溫，一般在2000℃ - 4000℃之間，相比之下，這次實驗的1000℃爆溫並不突出。而且，氫化鎂自身的爆炸衝擊波也遠不如TNT炸藥，它在2m位置的衝擊波超壓峰值，僅僅相當於兩公斤TNT炸藥在同等環境條件下的衝擊波的39.7% 。因此，氧化鎂雖然高溫持續時間較長，但衝擊波並不比TNT炸藥更具威力，再加上兩者的成本存在明顯差異，氫化鎂其實並不適合作為常規炸藥使用。

最後，其實這篇論文和這次實驗根本無關武器研發，而是關於材料科學方面的研究。不過，此次氫化鎂爆炸實驗也不是對武器研發毫無意義，它可看作是對雲爆彈裝藥的一次探索嘗試。雲爆彈主要裝藥是雲爆劑，它並非傳統炸藥，而是燃料。雲爆彈的原理是第一次起爆拋灑雲爆劑，使其與空氣混合形成氣溶膠雲霧，第二次起爆引爆雲霧，產生轟爆效果，爆炸持續時間比普通炸藥長。若將液體雲爆劑替換為固體氫化鎂，氫化鎂被炸藥激發熱解釋放氫氣，憑借氫氣在空氣中極快的擴散速度（20釐米/秒，是乙烷的3 - 4倍左右），爆炸可能覆蓋更大範圍、持續更長時間，對隱藏在掩體和建築內的敵人軍隊有更好的打擊效果。

與雲爆彈原理相近的還有溫壓彈。溫壓彈也是利用高溫、高壓和衝擊波來殺傷目標，它在爆炸瞬間能產生高溫高壓環境，對目標造成嚴重破壞。說得殘酷一點，雲爆彈和溫壓彈不是靠爆炸來殺傷敵方人命，而是靠迅速把敵方身處的建築物內的氧氣一下耗盡，從而讓敵方窒息。同時產生持續高溫和巨大衝擊波，這對人體的破壞是及其恐怖而幾乎不可救援的。

這次研究的發現，證明在理論上可用氫化鎂作為雲爆彈裝藥。（網絡圖片）

這篇研究的發現，證明在理論上可以用氫化鎂作為雲爆彈裝藥。但真的要變成應用技術、量產到形成成品分配給部隊，還有很長的路要走，需要對這種或者這類材料的安全性、經濟性、耐儲性等性能進行更為全面的測試。這次所謂「非核氫彈」的傳播，雖然好像很提振士氣，但其實只是美麗的誤會，再加上狂熱的流量炒作傳播而已。







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