韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

加入最愛專欄 收藏文章

2025年6月4日，李在明在韓國政治「真空」狀態下宣誓就任第21任總統。前任總統尹錫悅因戒嚴令風波被彈劾下台，李在明面臨著沒有傳統過渡期、國家千瘡百孔的嚴峻局面。然而，他在短短19天內完成了一系列令人矚目的內閣人事任命，構建起一個兼具忠誠與專業的執政團隊。這一人事布局不僅旨在穩定國內政局，更釋放出韓國外交戰略轉向的重要訊號，為中韓關係改善帶來了新的機遇。

先說內閣人事布局的核心特點。李在明的內閣人事安排呈現出多維度的戰略考量。在年齡結構上，內閣成員主要集中在50至69歲，既有經驗豐富的資深官員，也有年富力強的中生代力量，形成了較為合理的年齡梯隊。性別構成上，雖女性成員僅2人，佔比20%，但任命作家姜由政擔任總統發言人，則是神來之筆。姜是一位充滿時尚感和文青氣質的女士，這有助於拉近與年輕選民的距離。

作家姜由政獲任總統發言人，有助拉近政府與年輕選民的距離。（網上圖片）

國務總理金民錫的任命極具代表性。作為「86一代」的代表人物，他被稱為「李在明的首席戰略家」，曾在2024年8月就準確預警尹錫悅可能發動戒嚴令，展現出卓越的情報判斷力和戰略眼光。金民錫並非傳統的親李在明派元老，而是新親明系的代表，李在明通過重用他，巧妙實現了黨內不同派系的融合，鞏固了執政基礎。

總統秘書室長姜勳植的任命同樣體現了李在明的用人智慧。這位52歲的70後政治家原本屬於「孫鶴圭系」，與李在明並無深厚淵源，但他在李在明競選團隊中展現出的卓越組織與戰略能力，以及在國會預決算特別委員會的協商高手表現，正是李在明推進立法議程所急需的。選擇這樣一位既有能力又願意合作的外人掌管核心幕僚機構，既獲得了專業支持，又展示了包容姿態。

其次是外交安保領域人事調整所帶出來的訊號，國家安保室長魏聖洛的任命尤為引人關注。這位71歲的資深外交官曾是六方會談韓方首席代表，對朝核問題和半島事務瞭如指掌。在尹錫悅時期形同虛設的國安室，被李在明重新啟用並委以重任，釋放出明確訊號：李在明政府將從前任的「對朝強硬」政策轉向「對話緩和」。另外，魏聖洛的年齡和資歷保證了他不會成為權力威脅，同時其專業背景能為李在明提供有力的外交支撐，這一任命也為中韓在半島事務上的合作創造了更有利的條件。

國家情報院院長李鐘奭的任命同樣體現了外交戰略的調整。作為「統一路線」專家和對北方的緩和派，李鐘奭的上任旨在推進「情報去政治化」改革（另，這是一個近年困擾西方世界的大問題），讓情報機關回歸國家安全本務。這一舉措有助於減少因情報政治化引發的地區緊張，其實也有利於中韓在安全領域的溝通與協作打下理性的基礎，而不是受意識形態情緒所牽制。

李在明（左三）的內閣人事安排呈現多維度戰略考量；左一為國家情報院院長李鐘奭，左二為國務總理金民錫，右三為總統秘書室長姜勳植，右二為國家安保室長魏聖洛。（韓國政府網圖片）

在副部長任命上，李在明採取了內部提拔的策略，財政部的李亨一、外交部的朴允珠等清一色的技術官僚獲任。這種穩中求變的做法，既確保了政府日常運轉的穩定性，又為未來的改革預留了空間，體現出在行政專業與政治考量之間的巧妙平衡。

最後，李在明的人事布局還精心編織了一張地域網絡，首爾、京畿、忠清、全羅、慶尚等韓國主要地區都在高層有了代表，通過地域平衡化解了「主要依靠西南票倉」的質疑，贏得了更廣泛的民意基礎，也為政策的全國性推行提供了保障。

最後，一件危機事件也充分反映李在明的應對能力。6月13日，李在明政府爆出第一單人事醜聞：民政首席秘書官吳光洙因隱匿房產資產被迫辭職，上任僅5天。李在明對吳光洙的斷然處理，向外界傳遞了強烈訊號：新政府對腐敗零容忍，哪怕是總統的司法研修院同期同學，一旦出現問題也絕不姑息，完全展示出化危機為轉機的強悍能力。

李在明內閣人事布局也蘊含某種在外交戰略上的轉向意味，為中韓關係的改善提供了新的契機。魏聖洛作為六方會談韓方前首席代表，對半島事務有著深刻理解和豐富經驗。李在明政府「對話緩和」的對朝政策轉向，與中國堅持的半島無核化及和平穩定目標高度契合。中韓在重啟六方會談、推動半島南北對話等方面有望加強協作，共同為地區和平穩定發揮建設性作用。中國作為半島問題的重要利益相關方，與韓國在這一領域的合作不僅有助緩解半島緊張局勢，也能進一步鞏固中韓戰略合作夥伴關係。

李在明的外交方針與前任不同，與朝鮮及中國的關係有望改善。(AP)

其次，李漢宙作為李在明的「經濟導師」，出任國政企劃委員會委員長，他是李在明經濟政策的主要設計者，對「基本收入」等進步綱領的落實至關重要。中國與韓國在經貿領域有著深厚的合作基礎，雙方互為重要貿易夥伴。李在明政府若能推進經濟改革，擴大開放，將為中韓在高科技產業、綠色經濟、數字經濟等領域的合作創造更多機會，實現互利共贏。

李在明通過人事布局展現出的權力制衡思維和專業治理理念，可以說一開局，便向世人展現新政府的執政能力。在尹錫悅政府時期，中韓關係曾因一些問題受到影響。而李在明政府若能在外交政策上保持獨立自主，減少外部因素對中韓關係的干擾，將有助於提升兩國的戰略互信。

當然，未來仍面臨許多不確定性。部分提名官員能否順利通過國會聽證，內閣能否有效推進經濟政策，整個團隊能否在政治鬥爭中站穩腳跟，都是充滿變數。但從李在明上任初期在人事布局上的「快、狠、準」來看，充分展現出了一個老練政治家的權謀智慧和多年沉澱下來的執政準備，內政重整，外交合作，未來可期。







【你點睇？】梁振英認為業主須放棄主宰心態，減租「做旺個市」。你是否認同？► 立即投票