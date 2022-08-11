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「割蓆」成為咗政圈呢個星期嘅常態。

繼新民黨立法會議員容海恩喺報章發聲明同涉嫌違反國安法嘅老爺「割蓆」之後，剛剛噚日就到自由黨三位元老—田北俊、周梁淑儀同埋劉健儀。

自由黨立黨咁多年，一直設有榮譽主席呢個職銜，等退下火線嘅黨主席轉任，維持佢地喺黨內嘅「神檯」地位，不過升咗上神檯唔知係唔係做埋貓屎，搞到咁神憎鬼厭，該黨中央委員會噚日其中一項議程就係取消呢個職銜，並且順利獲得黨內通過。咁樣畀人踢走，三位有返咁上下江湖地位嘅前黨主席田北俊、周梁淑怡同劉健儀極度不滿，一怒之下公告退黨。

（資料圖片）

三人都係創黨會員，三人喺政壇都曾經係舉足輕重，三人一齊退黨，對黨嘅影響絕對唔細，但問題就係，自由黨現時嘅領導點解要冒咁大政治風險，係要將三個「神檯」位置嘅人除之而後快呢？

田大少同現時嘅黨魁張宇人形同陌路，呢個喺政圈已經係人所共識，但兩派唔啱都已經唔係今年發生嘅事，況且最多咀嘅田大少都幾近停止就政事發言，照計都唔會影響到自由黨嘅事務。政圈有估計就話，田北俊壞孩子形象太過深入民心，間接就影響埋自由黨喺阿爺心目中嘅形象，同得佢割蓆就焗住同埋另外兩位一齊割，咁樣先可以順理成章咁話，希望透過同田大少切割，保住自由黨喺政壇嘅影響力。

有政圈中人就分析，以上呢個可能係其中之一，但估計最大嘅原因，未必係阿爺點睇田北俊呢個人，而係成個商界精英點睇。政圈中人指出，「自由黨=田大少」呢個形象太過深入商界民心，喺現時大環境之下，商界精英就算係同自由黨領導層有兩句，都唔多希望同自由黨有太過深厚嘅關係，唔入自由黨都可以入另一商界黨經民聯，所以近年此消彼長之下，見到經民聯一路擴大，自由黨就求人若渴，呢個時候要保住條黨命的話，確實要同田大少嘅關係劃上句號。

話分兩頭，呢個時勢營商嘅要加入政圈真係充滿政治風險，單單同田切割又會唔會吸引到精英加入，就真係拭目以待。但係一下子踢走三個對黨有咁大貢獻嘅元老，「無情無義」會唔會成為自由黨嘅代名詞呢？亦都係拭目以待。







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