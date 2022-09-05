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外媒《彭博》新聞早前引述消息人士報道，行政長官李家超傾向今年11月取消酒店隔離政策，但係就遭到醫務衞生局局長盧寵茂反對，令市民似乎有個錯覺，就係盧單刀力阻通關。盧寵茂噚日發表網誌，斥有關報道令市民誤以為政府在抗疫上出現內部分裂及有矛盾，影響政府抗疫施政云云，但佢就無澄清到，究竟11月取消酒店隔離政策傳言屬真屬假。



（資料圖片）

據Tina同添馬中人八卦所知，商界一直都向政府傳達儘早向外通關嘅意願，而政府財金官員以致李家超本人，都知道香港正處於危急關頭，「快快向外通關」，基本上都真係大家嘅目標。至於彭博所講11月通關，主要都係因為金管局11月初將舉辦國際金融投資峰會，再加上有傳染病專家根據模型估計過多一個月左右減染人數就會見頂，所以政府高層喺11月「鬆手」，絕對唔會係無的放矢嘅目標。

如果呢個係真實目標嘅話，咁盧局長咁勞氣係所謂何事？從局長字裡行間可以感受到，彭博嘅文章內容所陳列嘅一啲可能改變嘅政策，雖不中亦不遠矣，而盧不滿嘅，係彭博將佢塑造成「阻住香港跟住地球轉」嘅唯一一人，正如盧自己撰文所指，將彭博文章類比成為宮廷劇劇本，旨在透過編劇吸收視，似乎盧最不甘就係成為咗唯一大反派。

有政圈中人就同Tina講，其實盧局長咁樣發文反駁外媒，仲帶住「挑機」味道，質疑人地嘅新聞專業，的確係有少少失局長嘅身份，「一般來講，傳媒有乜嘢報錯咗，你咪中性少少嘅語氣去澄清返，無乜必要同傳媒發動筆戰，始終係一局之長嘛！」盧喺文中斥責報道除為高收視，可能係另有目的，「正如西方電影中奇連依士活扮演的牛仔都是維護正義、保衞家園的大英雄，被侵略的原居民印第安人卻被描繪成野蠻入侵者」，用官員身份去挑起一啲如佢口中一樣無根無據嘅指控，萬一之後真係成為新常態，咁對香港絕對唔會係好事。

盧新官上任都係兩個月左右，三把火仍在Tina係理解嘅，不過好希望佢儘快了解到，傳媒「引述消息人士」嘅報道真係無日無之，如果傳媒講嘅真係偏離事實，當然要大力澄清，澄清之餘亦應該不慍不火，而將呢團火放喺政策層面，諗下點樣喺防疫抗疫同社會經濟發展同民生之間取得平衡，儘快幫香港脫困好過啦！







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