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真係唔知有幾耐未試過，全香港有同一把聲音，由上至下都要求政府快快手同海外通關，小市民嘅聲音政府唔聽或者聽咗唔畀反應當然係唔緊要，但當去到政協常委、前政務司司長唐英年都出聲話香港「內出血」之後，政商界一面倒要求政府通關，特首李家超嘅壓力可想而知。

「通關咪通關囉，香港嘅新冠病死率都明顯下跌啦，有咩壓力呀？」呢個係普羅大眾嘅疑問，不過稍為明白當中嘅政治角力都會知道，如果李家超撳制通關係無政治壓力的話，佢應該一上場就已經撳左呢粒制。

（iStock）

可能有人會認為，李家超遲遲唔肯撳制係因為阿爺嘅關係，不過政圈中人就分析，呢個講法係啱一半唔啱一半。政圈中人就話，由始至終阿爺都無要求過香港一定要跟足內地嗰套要清零，所以正當唔少立法會議員大大聲話鬧前特首林鄭月娥點解唔做全民檢測，特區政府都係死都唔做，正正係一國兩制之下，香港係按照自身情況去決定，唔使跟到足。

喺向外通關問題上亦都係一樣，政圈中人話從來無聽過阿爺落過任何指令要政府做唔做或點樣做，全部係特區政府自己「揸主意」，正正就係因為自己「揸主意」，特區政府就要諗埋各樣措施會對內地起到咩效果，從而對主事官員會有咩後果。

政圈中人分析，通關嘅後果有兩個。第一，通關後，0+7好、甚至係0+0都好，輸入個案必定係有增無減，有可能會喺香港做成更大傳播鏈，萬一入院率大幅上升整冧埋香港公共醫療體系，呢個好明顯就係極大嘅行政錯失，話事人必然會失分。

第二就係通關後，香港變得好似新加波咁生龍活虎，人流暢旺返晒、吉鋪變金鋪，當然香港人最希望係見到咁，但對於仍然可能因為一啲社區減染而要面對封區嘅內地居民來講，就可能會滿不是味兒，掉轉頭甚至可能香港畀返通關壓力內地政府，影響內地居民嘅睇法。Tina早已聽聞，最近兩個月內地居民都開始羨慕住喺香港嘅內地朋友，個個可以周圍去同食嘢，又唔使封區，如果開關之後大家不斷分享復常之後嘅生活，包括去呢度去嗰度旅行，會唔會令到內地政府有壓力呢？會唔會令到特區官員感到尷尬？呢個真係官員自己先知。

所以現時通關等待嘅係一盞「綠燈」，而呢盞燈係政治大於一切。







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