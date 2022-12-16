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立法會選委界補選今個星期日（18日）就會舉行，6人爭奪4席，不過選舉氣氛就非常薄弱下，市面亦鮮見任何大型宣傳，事關補選投票嘅係1400幾位選舉委員會委員，候選人都密鑼緊鼓同呢1400幾人宣傳，據聞今日（周五）下午亦都有一個大型見面會畀呢班候選人講政綱。都係嗰句，既然大部分市民都無份選出嚟嘅，市民唔關心係好正常，相信亦無乜幾多位市民講得出參選嘅係邊幾位，所以Tina都無謂花好大篇幅去講立法會選舉。

講來講去，其實都係講返選舉，不過Tina今次要講嘅係「區議會」。先講一講依家嘅區議會現況，對上一次選舉係2019年，當年反修例活動令到建制派候選人反晒艇咁滯，479個總議席，非建制嘅拎到385席。不過後來出現「DQ風波」，民主派議員紛紛放棄議席，依家得返一半區議員都無，而政府就遲遲都無進行補選。

（資料圖片）

Tina同建制派打聽，佢地好多都話唔知政府有咩方向，亦都無聽聞應該明年就會選嘅換屆區議會選舉會點搞。不過有建制派就估計，從政府另撥資源去搞「關愛隊」，畀社區人士去角逐擔任關愛工作去服務社區，顯而易見就係將呢啲照顧社區嘅功能，由區議員轉撥去關愛隊，「如果將一啲功能抽起咗，咁好明顯另外一啲功能亦會再抽起，咁係咪會無咗區議會呢？」

區議員除咗所謂嘅「蛇齋餅稯」、「虛寒問暖」呢啲角色以外，亦都作為居民同政府嘅橋樑，好似政府興建一啲社區設施，例如垃圾站、天橋、行人過路設施等等，其實都要經過去區議會諮詢。有建制派就估計，呢方面嘅工作權力極有可能會下放去其他地方，可能係分區委員會身上，亦可能會另外設立一啲全新嘅諮詢架構，不過呢啲組織嘅成員，好可能會百分百係由政府委任，2019年區議會選舉有可能香港史上最後一屆。而咁樣嘅改變，目的都係希望減少社會政治化，避免將政治議題再一次帶入地方選舉。







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