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眨下眼新一屆立法會，即係完善選舉制度之後第一屆嘅立法會，已經過咗一整年。90位議員（計埋4個已經入咗政府）嘅表現如何，行啲咁講就可能會話係市民自己心入面有一把尺，但說實在，依家呢個立法會，又仲有幾多市民會有留意議員嘅發言、議員嘅動向呢？呢個Tina都非常懷疑。

(政府新聞處圖片)

完善選舉制度之後，議會無再有暴力文化，但同樣地，感覺上只係得返一種聲音。就以立法會最大嘅功能，即係審批政府撥款嘅財務委員會去睇，讀者就會發現一種聲音嘅「威力」。

根據立法會網頁顯示，2022年撇除審議《財政預算案》嘅財委會會議，財委會一共舉行咗29次會議，合共批出70項涉及1775億多元的撥款，當中嘅99%、即係近1770億元撥款，都係以不記名表決方式通過。不記名，簡單咁講即係議員舉舉手，主席大約見到支持多過反對嘅，真正點人數都無。

99%項目都無乜爭議，大家齊齊舉手通過，有兩個可能性：一，就係政府做得實在太好，好到議員們無嘢可以挑剔；二，議員們係絕對嘅舉手機器，面前只係有支持按鈕，係無反對。

講返最近一次審議撥款，係有關於深水埗連翔道興建1所設有30間課室嘅小學。呢個撥款本身喺12月16日嘅財委會第一次審議，審咗唔夠45分鐘，成個會議差唔多要完，仲有4個議員按咗制想問問題，當時嘅代主席易志明就話應該唔夠時間問，留返下次會議再續，點知本身係輪到嘅陳凱欣議員就話佢唔問，另外有兩位議員都話唔想再問， 叫主席表決。呢個時候郭玲麗議員就堅持仲有嘢要問教育局，最終就因為咁，撥款唔能夠當日通過，要立即喺21號加會再續議。

本來以為舉手要問又唔問已經夠經典，去到21號就更加精彩。第一日唔多想問嘢咁款，21號一眾議員就上晒身，批評教育局呢樣嗰樣，有人仲講到議員唔係橡皮圖章，唔係乜嘢撥款都話過就過。官員被議員訓斥一大輪之後，最終又係不記名表決，無人反對，只係有人舉手棄權，更可笑係不記名的話係唔需要睇棄權，咁Tina都真係想問一問呢班每個月10萬人工嘅議員，究竟有無盡到佢地職責？心照啦！







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