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一年依始，除咗「新年快樂」之外，唔少市民呢幾年都已經習慣咗等財爺喺2月嘅時候公布財政預算案，希望又有消費券派幫大家振興吓經濟。



睇到媒體報道，唔少政黨都輪流同財爺陳茂波會面，向佢表達訴求。呢個每年嘅例牌餸其實個個政黨做嘅都係差唔多，主打民生牌嘅政黨就必定會叫財爺派錢，好似民建聯就希望財爺最少派5000蚊。不過估唔到以工商界為利益嘅經民聯，叫價仲狠過民建聯，嗌到去10000蚊。Tina相信其他立法會板塊都係會叫5000蚊起步，唔好執輸。



（資料圖片）



叫價還叫價，政府都總會還價。財爺好早已經講過經濟轉差，庫房面對財赤壓力，Tina聽聞，兩個政黨會見財爺，財爺嘅開場白並唔客氣，第一句就已經首先封後門，講到明政府收入，特別係利得稅同印花稅方面都會錄得顯著減少，再加上賣地收入急劇下跌，今年資源將會非常緊張， 明示暗示「唔好對派錢、派消費券有任何期望」，極其量會因應電費大幅上揚而繼續推出電費補貼，等基層市民可以減輕下負擔。



講完呢句之後，大家都當然係繼續自說自話，講下各自嘅訴求，財爺一如以往，都係聽為主，Tina亦相信，財爺聽到嘅其實好早都已經心裡有數，唔會有咩特別措施可以化腐朽為神奇，只係希望做一啲嘢可以令到市民覺得政府係體諒經濟下滑對市民所帶來嘅影響，所以聽聞派錢好早就已經唔喺個清單之上，退稅亦都可能會大幅減少，不過財爺亦都明白派糖一下子減少的話會令到好多市民失望， 所以唯一可以做到既就係喺稅務上諗諗計。



今屆政府重點係搶人才，搶之餘，留亦緊要，所以財爺極可能係會諗計留住班中產，基本免稅額上調、子女免稅額增加亦都係喺考慮之列，目的都係減輕中產嘅負擔之餘，亦唔會好大咁影響到政府嘅稅收，最重要係要畀留喺香港嘅市民有幸福感。



至於樓市辣招，政圈話政府面對好龐大嘅地產商壓力，不過好彩就係阿爺過去一年大力打壓內地房地產商，所以就算特區政府收到發展商排山倒海嘅撤辣訊息，有阿爺做靠山都有腰骨頂住。









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