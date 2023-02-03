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特首李家超上場之後銳意為新一屆政府帶來新作風，而最明顯嘅，莫過於辦事效率同埋速度，的確比起過往有幾何級數上升。

李家超由公布「簡約公屋」政策至今，半年都未夠，政府就已經搵好晒地點、準備好埋硬件，等撥款上立法會審批完就即刻可以開工。一壇未落實普遍政圈人士已經估計有好大爭議嘅政策，真係可以用神速去完成，可以話係匪夷所思。

（資料圖片）

先不論「簡約公屋」要花幾多錢、幫幾多人同幫到幾耐，識得少少公共行政嘅都已經知道，單單係選址就已經係學問中嘅學問。呢啲主要係畀劏房戶住嘅「簡約公屋」，太偏遠唔方便佢地出入開工同小朋友上學嘅，無人會去住；咁揀喺市區人口密集地點，又肯定會招來當區居民嘅強烈反對。

政府今次做法就快刀斬亂麻，偏遠同市區一樣有，但選址方面就以臨時為由，全部免去地區諮詢部分，直接去馬，以全新速度去做一件過往係「Mission Impossible」嘅事。當然，惹起民意反彈亦必然嘅，惹起啟德豪宅區居民極度不滿，作為當區民意代表之一嘅九龍中立法會議員楊永杰亦都喺日前撲出來話要向警方申不反對通知書搞集會，要幫居民討回公道。

不過政治素來有一日都嫌長嘅講法，唔夠一日，楊議員就好似檢測「陽」性咁極速被隔離，一日之後楊永杰便撤回集會申請，解釋因為獲房屋局局長何永主動約傾偈，仲話會一同到其他簡約公屋選址視察咁話。解釋完無耐，何局長又拋出另一個版本，話選址唔會再變，亦無話約埋一齊去視察。楊議員今場Show可以話係轉身失敗，水花四濺。

Tina有向政圈中人八卦過，話楊突然自己咁快撤回申請，估計係背後有勢力人士同佢分析過，搞場大龍鳳最終政府都係夾硬去馬的話，佢將會站立喺無彎轉嘅餘地，結果可能會令各方無益；再加上依家係要講全面復常、全面通關嘅時機，呢個Timing仲搞咁多嘢自必然會為阿爺添煩添亂，楊議員計過度過都可能知道自己「行得太前」，所以無辦法之下都要主動撤回，減低對自己嘅殺傷力。

但今次事件亦都可以揭示，過往特區政府一直奉行嘅程序制度，未來將會出現根本變化。有政圈中人就坦言，李特首之所以能夠咁樣放手而為，最重要就係因為完善選舉制度之後，議會無晒泛民嘅聲音、無晒泛民過去幾十年動員群眾嘅方式同能力，所以就算政府係未有按照以往一貫做法先進行諮詢，收齊民意、理順反對之後先至落實，社會輿論壓力亦明顯比過往細咗好多，呢堆埋好咗嘅土壤先可以畀李班子發揮。至於李班子日後嘅政策仲會唔會介意立法會民意點睇，今次啟德事件已經係一個最佳寫照。







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