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政府急急要搶人才而推出嘅「高才通」計劃，出世到依家只係僅僅2個月，估唔到一宗申請就可以搞到滿城風雨。

有傳媒周中爆料，港方正式批准因基因編輯嬰兒而被內地當局判監三年嘅南方科技大學前副教授賀建奎嘅「高才通」申請，令到港人嘩然，點解可以畀一名刑事罪犯透過呢個計劃來港？

呢件事當然係荒天下之大謬，事關任何一個地區推出任何嘅吸引人才或者移民政策，事必要申請人少則申報、大則證明自己無刑事紀錄，好明顯今次係有部門「漏招」。

雖然政府亦都以迅雷不及掩耳嘅手段，即晚取消賀嘅申請，並要求所有嘅新申請都要進行申報，但睇到由始至終，全權負責審批嘅入境處，竟然龜縮背後，只係透過新聞稿交代。

（資料圖片）

Tina同政壇中人八卦過，話諗極都唔明點解入境處會犯咁低級錯誤。政壇中人指出，過往所有專才優才人才等等入境計劃，都係入境處全權處理，根本就係老手，而過往亦都有相關嘅刑事紀錄申報要求，「高才通雖然係新嘢，但本質上同其他無乜大分別，只是申請更加簡化，但都無理由簡化到咁離譜。」

最大問題嘅係，今次「搶人才」，勞福局係揸旗嘅政策局，入境處嘅頂頭上司就係保安局，所以稱得上係保安局協助勞福局去處理新政策。事件過後，出來面對傳媒追問嘅就只有勞福局局長孫玉菡，保安局局長鄧炳強無出過半句聲，就連入境處處長區嘉宏都能夠唔使面向傳媒解釋一下。

政壇中人就話，今次事件涉及兩個局，明顯就見出現權責不清，由孫局長一個硬食晒。說實在真係要追究的話，入境處長係責無旁貸，政壇中人話：「入境政策係涉及國家安全，而保安局過去一直咁大力強調國安，今次漏洞百密一疏，只可以話保安局係成個政府最強勢嘅政策局，就算出錯，亦都可以低調處理咗佢。」

賀建奎事件亦可能只係冰山一角，因為早前已經有「高才」諗住透過計劃來港合法產子，為下一代用最低成本拎到張香港身份證。暫時政府都未有任何招數堵截呢個漏洞，就睇睇保安局呢個強勢政策局會唔會拎返支旗，強勢咁打遏呢啲古惑招。







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