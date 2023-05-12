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「立法會行政長官答問會」其實都玩咗好多年，歷史都無謂再講返，亦可能有返咁上下歷史，所以就有啲「行禮如儀」嘅感覺。無乜新意又好、欠缺火花又好，亦有可能係為咗提升特首喺立法會答問嘅受關注程度，特首李家超就創新猶，取而代之係下周四（18日）舉行「立法會行政長官互動交流答問會」（互動會），話要提升議會所能創造嘅價值，建立共識。

（資料圖片）



所謂「互動會」，最特別就係設有「主題討論」，希望議員集中喺主題上面遊走。另外互動方面，唔再單一係議員問、特首答，而係可以調返轉，特首亦可以問返要議員答，咁先稱得上係互動。



不過有添馬中人就估計，超超諗到呢個「互動會」，應該係有幾重意義。首先，唔少議員喺過往，特別係完善選舉制度之前，趁住呢個答問會或者質詢，向特首諸多留難，感覺上特首係去立法會畀議員「糟質」。呢種做法喺現今政治大環境自然就唔多合適，雖然依家班議員亦唔會「糟質」超超，但行政「超然」主導之下，特首被議員質問確實變相有特首「匯報」畀議員嘅感覺。所以「互動會」係雙向性，「你問我，我又問返你，大家交換意見，充分體現行政立法配合，而唔係立法向行政問責」。



添馬中人仲話，政府內部一直對有部分議員有微言，指政府一向都接受批評，但批評之餘亦希望有啲實質建議可以畀到政府；但係有部分議員就批評得天花亂墮，一樣建議都無，有建議嘅，就更加係天馬行空，政府無辦法將建議落地，覺得部分新丁議員嘅質素的確係普普通通。



透過「互動會」，議員有問題想考超超之餘，超超亦可以掉返轉頭將個波拋返畀個議員，甚有「考牌」嘅味道，等議員批評還批評，亦都要做好晒功課先上陣，唔好無的放矢。



另外「互動會」設有主題亦都係「有心之舉」。過去答問會問題方向包羅萬有，房屋交通醫療，關注唔同議題嘅議員問嘅嘢都好唔同，變咗每個局都要特別同特首事前做好功課。定咗一個主題，雖然就話議員都可以離題問，但十之八九都係會跟返主題去發揮，令到超超更容易準備。而第一個主題「討論中共二十大及兩會精神」，亦都係超超早已經背到滾瓜爛熟，應該可以好好應付同發揮，可以話先立一個「下馬威」。



話且說回來，雖然今次互動會雖然感覺上係幫議員「考牌」，但同時間亦都增加咗超超嘅難度，無返咁上下急才都未必識得問返議員轉頭，更遑論係問到議員口啞啞。無論如何下周四將會係政壇嘅焦點所在。







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