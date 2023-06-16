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新一屆政府上場之後，呢個星期可以話係丟出一個最重磅嘅政策，就係打開「輸入外勞」呢個潘朵拉盒子，宣布為人手特別短缺嘅行業如運輸、航空、建造業等等，等輸入外勞，名額差不多近2萬人，並罕有咁容許外勞「即日往返香港」，意味呢幾個行業會向大灣區「人才」埋手。



（資料圖片）

外勞政策其實香港一直都有，不過大多數係啲專業人才，同埋唔會係前線員工，多數係管理層級，所以勞工界一直都唔會有好大聲音。但當每次個別界別，例如建造界話請唔到工人，希望政府「研究下輸入外勞」，工人代表政黨如工聯會、勞聯等等，事必出來大聲抗議。政府咁多年為免得失勞資雙方親政府力量，可以話係儘可能左右逢源，又無話放寬定唔放寬，將個波拋返去勞工顧問委員會。

不過現今環境的確係有實質嘅轉變，移民潮令到人口驟減，唔同行業都出現根本性缺人，再加上失業率得嗰3%，政府都知道事態嚴重，再唔「郁手」好可能影響唔少支柱行業運作，所以今次直接由政府頒布輸入外勞新規定，完完全全繞過晒一向以來嘅機制，直接架空咗勞顧會，惹起工會中人極度不滿。

如果放喺2019年之前，政府真係咁做的話，工聯會事必「反檯」，最起碼都搵旗下工會搞下遊行示威。不過今時不同往日，雖然工聯會等都有開聲反對，但對比起以往嘅力度，今次真係抓癢都嫌唔夠力水，星期三四立法會大會上，工聯會發言更加無借題發揮，批評政府新政策影響勞工權益，可以話係全面服從。

有政界商家佬同Tina講，政府應該早就預計到工聯會會點反應，工聯會會長吳秋北本身都係行會成員，已經係政府一部分，相信下面有過激嘅言論，吳會長都會有能力壓住。商家佬亦都坦言，今次政府似乎係幫咗商界一把，但其實以政府過往慣例，「畀咗粒糖你之後有舊豬頭你都要硬食」，估計之後無論最低工資以至強積金方面，都會有唔少「惡啃嘢」要商家佬受，做人真係唔好太天真。







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