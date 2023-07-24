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立法會已經休會，不過就唔代表立法會停曬運作，上周五（21日）下午立法會都仲有一個火藥味極濃嘅會議開咗，就係審議中大校政改革嘅《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》委員會進行第一次嘅會議。

先講返少少背景，呢條條例並唔係一般由政府提出嘅草案，而係由三位因為立法會議員身份而做中大校董嘅張宇人、鄧家彪同埋劉國勳以私人草案方式提出。草案內容最惹爭議部分，就係大幅縮減校董人數，建議將中大校董會成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，並且喺重組後，校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相的比例約為2：1，並修改校長、常務副校長的聘任方法，需由四分三校董投票支持才可通過等。變相來講，即係將一直以來牢牢在握嘅校政話語權，割讓畀校外人仕。

雖然就話今次草案同2016年喺立法會上被否決嘅有九成雷同，但當中上面涉及嘅大改動，喺提上立法會之前其實並未得到中大校方最後確認，所以一直以來都係被人認為係立法會議員校董為咗改革而「霸王硬上弓」。

雙方其實一直以來各執一詞，當然好多人會覺得議員提出嘅議案太過干涉中大校政，但另一方面校方嘅反應亦係令人不解，所以Tina亦唔會話幫邊一方面講說話。不過最令Tina感到意外嘅係，上周五舉舉行嘅草案委員會竟然一致認為，無必要進行「公聽會」。

所謂「公聽會」，即係訂立法例嘅委員會，喺審議開初會畀公眾去委員會到發表佢地自己嘅意見，仲可以接受委員提問，係最正常而且係必要走嘅一個程式，以示訂立法例前係會照顧各方嘅聲音。疫情期間無開公聽會以外，其他委員會都一定會走呢個程式，之但係今次委員會，主席梁美芬諮詢委員意見之後，竟然決定唔進行公聽會，咁就未免真係「監粗嚟」。

(Shutterstock)

各委員諗到不同理由去否決召開公聽會，包括有人話每人講兩三分鐘，唔全面；亦有議員話書面方式係更準確更徹底，而梁美芬就話，「公聽會無法確保不會演變成人身攻擊」，結合各委員意見決定採取書面方式。如果按照呢件委員會嘅講法，咁以後所有公聽會都應該取消，改為書面，甚至係話應該取消埋立法會，法例由政府訂立咗就可以，因為「無法確保議員不滿修例而對主事官員演變成人身攻擊」。今次委員會係立咗一次非常壞嘅先例，明明「立法會議員係公眾同政府之間嘅橋樑，但條橋竟然話驚太多人會整冧條橋而唔畀人行」，請問呢個係咩道理？議會絕對係欠公眾一個交代！