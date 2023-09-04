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要有智慧，首先要讀好書，不過講到政治，從來都係一門好深嘅學問，唔係讀書就可以令自己有呢方面嘅智慧，喺一班立法會議員身上就充分證明。

（筆者提供）





打風前最炙手可熱嘅話題，就係「立會好聲音」臨門「撻Q」，有關方面宣布停辦，事件前因後相信不少讀者都有所聽聞，不過講到對呢班應承出席嘅議員嘅評價，相信政圈中人都無不以一個「蠢」字相贈。



立法會議事規則委員會主席議員謝偉俊回應其他傳媒時就話，依家好多議員係「喺幸福世代出生嘅立法會嬰兒群」，缺乏「冷靜獨立嘅意見」，可能係基於無知、基於漠視，有時做嘢異於過往，可以令佢哋「經一事、長一智」。



謝嘅講法算係好厚道，亦留返幾分薄面畀班同事，不過可能都係因為要「具名回應」嘅關係。但另一名「老鬼」立法會議員私底下就同Tina狂數呢班議員「影衰晒」，任何一個稍稍有政治智慧嘅人、可能連議員嘅助理都應該知道，議員係無可能以主角身份出席呢類型活動，喺其他地方基本上就等同「政治自殺」。



「議員成10萬蚊人工一個月，可能會有人覺得唔係咩錢，但對於普羅大眾都覺得係一份非常高尚嘅職業，會對議員有期望有要求。唔好話自己做主角上台唱歌，就算係獲邀出席一啲活動做嘉賓，其實我地自己都要過濾一下請你嘅係咩機構、你自己用議員身份出席又係唔係適合。我只能夠話佢地真係不經大腦、政治零智慧！」老鬼直言道。

老鬼仲話，應邀出席嘅議員大部分係新丁，不過仍然有幾位已經喺之前已經係議員，仲要係有政黨背景，實在諗唔明白點解佢地會受邀出席。老鬼坦言，一般小錯誤的話，幕後大佬都會私底下提醒叫班議員檢點檢點，依家班長廖長江喺Whatsapp群組發文「溫馨提示」，擺到明預咗會流出去畀傳媒報道，就好明顯事態極為嚴重，要透過公眾得知而令到所有議員提防提防。



老鬼仲提醒一班新丁議員：「議員因為一啲同市民無關緊要嘅嘢而見報絕非好事，議員應該係要喺議會工作上有成績而獲得曝光率，其他無謂嘢唔好覺得有得上報就湧住出去，要知分寸！」







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